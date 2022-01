https://mundo.sputniknews.com/20220125/nuevas-normas-podrian-permitirle-a-djokovic-participar-en-el-roland-garros-sin-vacunarse-1120704089.html

Nuevas normas podrían permitirle a Djokovic participar en el Roland Garros sin vacunarse

En las últimas semanas el actual número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djovokic, ha encabezado los titulares y no por sus hazañas en la cancha de... 25.01.2022, Sputnik Mundo

La razón por la que fue anulado su visado era el hecho de que Nole no está vacunado. Para entrar al país, el tenista había alegado que contrajo COVID en diciembre y que ya se había recuperado de él. Mientras los organizadores del primer Grand Slam del año estaban dispuestos a permitirle participar bajo esta premisa, las autoridades australianas no lo estaban.Hasta hace poco parecía que el tenista serbio tampoco podría participar en el siguiente gran torneo del año, el Roland Garros en París, debido a las estrictas normas que prohíben a los no vacunados estar en estadios, restaurantes, bares y otros espacios públicos. Sin embargo, las últimas reglas implementadas por el Gobierno francés podrían cambiar las cosas.Y es que según la ministra de Deportes de Francia, Roxana Maracineanu, la nueva ley exigirá que todos los que quieran presentarse en estos espacios dispongan de un pase de vacunados. No obstante, dicho pase se puede recibir no solo mediante la administración de una vacuna.Así, según la ley aprobada el 24 de enero, cualquiera que tenga pruebas de haber dado positivo en los últimos seis meses no tendrá que vacunarse. Eso infiere que Novak Djokovic podría participar en el Abierto de Francia en mayo y junio, que será el siguiente torneo de Grand Slam, pues afirma que dio positivo a mediados de diciembre.Los organizadores del torneo no quisieron dar comentarios al respecto, pero destacaron que las restricciones sanitarias podrían volver a cambiarse de aquí a mayo. Por su parte, Novak Djokovic dijo que se abstendrá de dar declaraciones hasta que se acabe el Abierto de Australia.

