Telegram y una caja de fresas: la impresora casera con la que un español envía fotos a su abuela

Las tecnologías para algunos mayores no son rentables y en ocasiones resultan un obstáculo. La pandemia de coronavirus ha provocado que muchos nietos no puedan... 26.01.2022, Sputnik Mundo

Es el caso de un ingeniero español llamado Guido que ha creado una impresora con una caja de fresas a través de una impresora térmica —similar a la que utilizan en los comercios—, para enviarles fotografías a su abuela. Este tipo de impresoras tienen la peculiaridad de imprimir la información usando calor en lugar de tinta de cartuchos. De acuerdo con los cálculos del creador, su abuela tendrá que cambiar el rollo de papel cada mucho tiempo, hasta que imprima entre 100 y 200 fotografías.El funcionamiento es el siguiente. A través de la aplicación Telegram envía fotografías y de forma automática se envían a su abuela para que ella no tenga que hacer nada: solo recibir las estampas. A través de un bot creado por el vallisoletano, es posible conectar el dispositivo con su teléfono móvil mediante un chat de la aplicación de mensajería, donde él manda imprimir cualquier fotografía para que se envíe por este canal directamente a la mesa de su abuela.Su preocupación estaba en la finalidad de este tipo de impresoras térmicas, pues están pensadas para imprimir texto y no imágenes. Por ello, alteró el algoritmo del código fuente de Telegram para mejorar la calidad de la foto y añadió mejoras de contraste y afilado. En total, el conjunto le ha costado unos 180 euros, aunque asegura que el dispositivo podría haber sido incluso más barato si lo hubiera hecho con otros componentes y no con los que tenía más a mano.Así lo ha hecho público el creador en un hilo de Twitter en el que narra todos los detalles de su innovadora impresora, a la que cubrió con una caja de fresas. Ahora está buscando alguien que le mejore los acabados. "No encontré un 'fablab' en Valladolid para hacer una caja digna, así que tiré de fresón de Palos y sierra de marquetería (estos bíceps no se cuidan solos) mientras encuentro un ebanista que sepa hacer una caja con alma", señala.

