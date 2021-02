https://mundo.sputniknews.com/20210219/vuelve-la-temporada-de-la-fresa-y-los-incendios-en-las-chabolas-de-temporeros-1107984277.html

Vuelve la temporada de la fresa y los incendios en las chabolas de temporeros

Vuelve la temporada de la fresa y los incendios en las chabolas de temporeros

El asentamiento chabolista que hay junto a Palos de la Frontera (Huelva) ha sufrido un incendio el 19 de febrero. 300 personas han perdido lo poco que tenían... 19.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-19T14:43+0000

2021-02-19T14:43+0000

2021-02-19T14:44+0000

migrantes

españa

incendio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1107983975_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_9b2290e02786be9f821621694475373c.jpg

Un nuevo incendio declarado a las seis de la mañana en un asentamiento chabolista aledaño a la localidad de Palos de la Frontera (Huelva) ha arrasado con las viviendas de cientos de inmigrantes. Según el Consorcio Provincial de Bomberos el fuego ha afectado a las 5 hectáreas que ocupan las infraviviendas.Aunque los equipos de emergencias confirman que, por el momento, no se constatan heridos ni fallecidos, el espectáculo es desolador según testigos presenciales. Desde el terreno, el equipo de Cruz Roja que colabora con emergencias ya está ofreciendo mantas y material humanitario para los residentes del asentamiento. Calculan que el fuego ha calcinado un 50% de las viviendas y afecta a unas 300 personas. "Por suerte parece que no hay víctimas ni heridos, pero el espectáculo es triste, estamos atendiendo algunas crisis de ansiedad. Ten en cuenta que, por poco que tengan, han perdido todo lo que tenían", explica a Sputnik Rocío Pichardo, referente del área de migraciones de Cruz Roja.Al finalizar la mañana los bomberos dan por controlado el perímetro y se centran en las tareas de refresco de la zona que eviten la reactivación del fuego. "Por el momento todo apunta a que el fuego tiene que ver con las condiciones de insalubridad en las que tiene que vivir. En estos asentamientos no hay acceso a ninguna necesidad básica, tienen que hacer fogatas o cocinas con bombonas de gas, por eso fundamentalmente ocurren estas cosas", valora Pichardo."Lo peor es que van pasando las horas y hay cientos de afectados, pero ninguna autoridad está en el asentamiento para dar soluciones. Y no se les da porque no son negros y no votan, es puro racismo institucional", denuncia Suárez.Cientos de personas se han quedado, en cuestión de horas, sin nada. Cruz Roja ya está en contacto con algunas embajadas para regular la situación de las víctimas del incendio, ya que la mayoría ha perdido toda su documentación, incluyendo pasaportes o permiso de estancia. Desde la localidad de Palos, el alcalde nos cuenta que "ahora lo urgente es ofrecer a estas personas lo esencial, mantas, ropas e incluso una garrafa de plástico para que tengan agua y puedan beber y lavarse", detalla Carmelo Romero. Sobre dónde pasarán la noche tras quedarse sin un techo, el alcalde explica que "contamos con la solidaridad de otros residentes del asentamiento, ellos se acogen unos a otros", explica el regidor. El equipo municipal, por el momento, no contempla la necesidad de habilitar ningún espacio como pabellones o colegios para que los afectados tengan techo. El sector de la fresa es el motor de la economía del suroeste de España. Huelva produce prácticamente la totalidad de la fresa nacional, en 2018–19, con los últimos datos antes del frenazo de la pandemia, la exportación alcanzó 471,5 millones de euros. La mano de obra que posibilita ese trasvase económico reside, en parte, en estos asentamientos chabolistas.Sobre la difícil convivencia con un asentamiento inseguro e insalubre, el alcalde señala a la administración central, "que es quien tiene todas las competencias en materia de inmigración". Sputnik se ha puesto en contacto con la subdelegación de Gobierno de Huelva sin respuesta por el momento. Mientras, en las agrupaciones civiles crece la indignación, "no es una cuestión de competencias de uno u otro, sino de solidaridad. Son personas que se han quedado sin nada y a las que hay que dar una respuesta inmediata", señala Pepa Suárez.En cuanto al aspecto sanitario, el alcalde adelanta que una de las prioridades ha sido controlar los contagios, "por eso lo primero que hemos hecho ha sido facilitar mascarillas para todas estas personas que salieron de sus chabolas con lo puesto". Este es uno de tantos asentamientos chabolistas que se extiende alrededor de los campos de invernaderos de Huelva. Según calcula el equipo municipal, ahora que empieza la temporada alta de recogida de frutos rojos, el asentamiento de Palos podría llegar a albergar a más de 800 personas.En el momento en el que redactamos estas líneas, cientos de inmigrantes temporeros deambulan por el Polígono industrial sin nada más que lo puesto, indocumentados y sin saber dónde pasarán la noche.

/20200815/desalojados-de-sus-chabolas-donde-duermen-los-temporeros-desalojados-en-el-sur-de-espana-1092422633.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

migrantes, incendio