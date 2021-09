https://mundo.sputniknews.com/20210928/inspirar-a-los-demas-me-hace-sentir-un-superheroe-david-aguilar-y-sus-protesis-de-piezas-de-lego-1116158015.html

"Inspirar a los demás me hace sentir un superhéroe": David Aguilar y sus prótesis de piezas de Lego

"Inspirar a los demás me hace sentir un superhéroe": David Aguilar y sus prótesis de piezas de Lego

Beknur podrá jugar con la tableta electrónica o una pelota gracias a su nueva prótesis. Su autor es David Aguilar, también Hand Solo. Él mismo diseñó la que...

En Estrasburgo vive Beknur. Un niño de ocho años de origen kazajo, hijo del cónsul del país asiático en Francia. El pequeño nació con una malformación en ambos brazos, debido a un problema de crecimiento. Donde deberían estar las extremidades aparece una especie de dedo del grosor del pulgar y la longitud del índice. Su movilidad es reducida y apenas puede desplazarse. Una prótesis podría paliar la situación, sin embargo, los médicos consultados se negaban. Consideraban que le generaría más incomodidad que beneficio. Y es que Beknur no puede levantar más de 450 gramos. La desesperación de sus padres iba in crescendo.Entonces, la madre del pequeño, Zaure, se puso en contacto con David Aguilar. La mujer lo descubrió a través de vídeos de Internet y decidió escribirle un correo. Era su última esperanza. "Si una madre te pide ayuda cuando los médicos le han dicho que no, qué menos que intentarlo", señala Aguilar a Sputnik Mundo. En redes sociales, este joven andorrano es conocido como Hand Solo. El síndrome de Poland le arrebató el antebrazo derecho. Con sus propias manos se construyó una prótesis a base de piezas de Lego. Haría lo mismo para Beknur.Aguilar, especialista en diseño en 3D, ideó en 15 minutos la herramienta que llevaría el niño. El siguiente paso fue pedir las piezas a la compañía danesa. "Me costó 15 euros. La prótesis es muy barata y puede cambiarle la vida a Beknur", resalta su creador. Para la adaptación, Zaure envió fotografías con mediciones del brazo de su hijo a Aguilar, quien lo reprodujo con plastilina. Así nació la MK-BEKNUR, un pequeño brazo de Lego con el que el niño podrá agarrar objetos. "Funciona con su pie izquierdo, como si fuese el sistema de frenado de una bicicleta. Tiene un pequeño cable dentro de un tubo que conecta su dedo índice del brazo derecho con un anillo al dedo pulgar de su pie izquierdo. Al tener algo de movilidad en ese pie, cuando lo mueve, la pinza del brazo se abre", explica.Los últimos retoques se llevaron a cabo en persona. Beknur y su familia recorrieron los más de 1.000 kilómetros que separan Estrasburgo de Andorra. Pero, la frontera solo la cruzaron el niño y Zaure. Su padre esperó con su otro hijo en Perpiñán al no poder abandonar Francia por sus obligaciones consulares. Bajo la sombra de los Pirineos, Aguilar encajó la prótesis en el muñón del menor. "Nada más llegar quiso probársela de inmediato, por lo que nos pusimos a trabajar. Por suerte, no tuvo ningún problema de adaptación", señala el andorrano. Además, testó una segunda herramienta fabricada por Aguilar con la que podrá utilizar la tableta electrónica. Un instrumento concebido a partir de un bolígrafo de publicidad, 15 centímetros de cable eléctrico y las piezas de Lego sobrantes del otro aparato.Por primera vez, Beknur era capaz de levantar objetos. Incluso, de arrojarlos. También consiguió escribir sobre una pantalla o navegar por Internet. Cada logro iba acompañado de una risa emocionada. "Sinceramente, espero que le ayude mucho. Es un niño muy maduro para su edad. En un momento del fin de semana me dijo que si yo era Hand Solo, porque me faltaba un brazo, él sería Hand Zero, porque le faltan los dos. Creo que será una gran persona en el futuro", asegura.El niño regresó a Estrasburgo con dos utensilios que facilitarán su vida. Una ilusión que también quieren sentir las decenas de personas que piden ayuda a Aguilar. Cada caso es diferente y trabajar una prótesis requiere tiempo, mediciones presenciales y pruebas cada cierto tiempo. Un calendario imposible de compaginar con los estudios del andorrano. Este año cursará tercero de Bioingeniería en la Universitat Internacional de Catalunya. Estudios que le permitirán avanzar hacia su meta: perfeccionar la fabricación de objetos ortopédicos.El estudiante se sintió atraído por este centro de Barcelona por la importancia que otorga a la impresión en 3D. "Me gustaría emplear más esta técnica. Al escanear las partes del cuerpo de la persona es más fácil que las prótesis creadas con impresoras 3D se adapten mejor a la anatomía. Además, suelen ser más ligeras", indica Aguilar. No obstante, tampoco quiere abandonar su sello material: las piezas de Lego. Reconoce que no son compatibles con todos los supuestos, pero sí pueden tener un cierto valor psicológico. Especialmente para los más pequeños.La historia de Hand SoloAl igual que Beknur, Aguilar nació también con una malformación. "No sabíamos que venía sin un brazo. Fueron momentos muy difíciles, pero fue David el que me ayudó a reponerme", confiesa su padre, Ferran Aguilar, a Sputnik Mundo. Según el joven, él tiene una "dif-capacidad", no discapacidad. La opción de actuar de una forma diferente.A la edad de nueve años manufacturó su primera prótesis. "Pasó de una manera muy natural. Estaba construyendo un barco y empecé por el casco. Este tenía una forma que se podía adaptar a mi mano, así que lo coloqué. Le puse cinta adhesiva, una correa de llaves de cuello, piezas de Lego… Fue todo esporádico. Eso sí, funcionaba porque podía recolectar objetos", rememora el andorrano. Sus padres quedaron asombrados al verlo salir de su cuarto con el invento.También caras de sorpresa entre sus compañeros del colegio, aunque no en todos. En múltiples ocasiones, la diferencia conlleva episodios de maltrato por parte de aquellos que no la llegan a comprender. "Siempre está el típico abusón que se ríe de la persona que no es como él. He tenido que hacer frente a toda clase de comentarios hirientes. Nadie se merece que le insulten. Yo no he hecho nada malo", lamenta. La construcción era su vía de escape. "Me ayudaba a motivarme e ignorar lo que me decían", continúa.Las experiencias negativas le fortalecieron. En 2017, ser rechazado por una chica por las burlas de los demás hizo que David diera un paso al frente. Con las piezas de un helicóptero mejoró su idea de la niñez. Ya no hubo lugar para la cinta adhesiva. La nueva prótesis otorgaba simetría a su cuerpo. Además, era más resistente. Podía agarrar objetos a distancia, beber agua de un vaso o hacer flexiones. Un instrumento que fue punto de partida para las siguientes. "La que tengo ahora es programable. Parece un brazo real", destaca.Su historia se acabó transformando en un fenómeno viral. "Lo que transmite David con su prótesis va más allá de lo personal. Es una inspiración", comenta su padre, quien compartió la hazaña de su hijo en redes sociales. Lego alabó su ejemplo. "Estas son las cosas que nos hacen sentirnos orgullosos", escribió la empresa de juguetes. Junto a la corporación, miles de personas comenzaron a seguir al entonces adolescente. De David Aguilar emergió Hand Solo.En pleno 2021, el joven vive en Barcelona, ciudad en la que estudia. Va a la universidad en un patinete eléctrico, adaptado por su padre. Ferran Aguilar siempre le apoyó con cada una de sus creaciones. Y colaboró en ellas. Entre ellas, la prótesis que utiliza para recorrer los tres kilómetros que separan la facultad de la residencia estudiantil. Antes, con la ayuda de un amigo que dirige una tienda de piragüismo, el hombre armó un artilugio para que su hijo pudiese ir en bicicleta.La capital catalana es su nuevo hogar, pero Hand Solo no para. En los últimos años ha dado infinidad de conferencias en escuelas y centros educativos. "Intento explicar que, aunque me falte un brazo, la vida no es complicada. He sufrido bullying, me cuesta aparcar el coche… Pero eso no me quita las ganas de seguir viviendo. Debemos adaptarnos a cualquier cambio y evolucionar para aprender cosas nuevas", asevera. "Y, por supuesto, cambiar la mente de aquellas personas que creen que por tener una discapacidad uno tiene menos derechos que el resto", añade.Desde 2019, Aguilar ha entrado en el Libro Guinness de Récords, ha ganado el concurso Lego Masters o ha recibido una medalla en París por hacer un bien a la humanidad. Acostumbra a acudir a ferias de inventores y tecnología y es embajador de la Fundación Adecco para la integración laboral justa. Además, es protagonista del documental Mr. Hand Solo, premiado en el certamen Boston Sci-Film Festival. En las librerías reposa su libro Pieza a Pieza, en proceso de ser traducido al chino, y en camino viene uno más. Es uno de sus últimos proyectos, junto al planteamiento de un cómic para las escuelas o la salida de un videojuego en el que él será uno de los personajes. Incluso, su propia marca ha sido autorizada por la compañía Disney.Un amplio currículo en el que sobresale la conferencia que ofreció en la NASA. En sus instalaciones explicó cómo funcionaba su prótesis. Al acabar conoció a Charlie Wen, cofundador de Marvel y diseñador de los trajes de Iron Man. "Me dijo que yo era el Tony Stark de la vida real. Los niños que había conocido en conferencias anteriores me dijeron que me parecía a Iron Man. El hecho de poder inspirar a los demás me hace sentir como un superhéroe", verbaliza Hand Solo."Quien tiene un gran poder, tiene una gran responsabilidad", le dijo el tío Ben a Peter Parker en Spiderman. Mismas palabras empleó Ferran en David. No todos los héroes llevan capa o levantan automóviles a pulso o pensamiento. Pero, ninguno se rinde. Vuelen o sean capaces de manejar unas piezas de Lego.

