https://mundo.sputniknews.com/20211231/telegram-estrena-funciones-este-fin-de-ano-descubre-cuales-son-1119928607.html

Telegram estrena funciones este Fin de Año: descubre cuáles son

Telegram estrena funciones este Fin de Año: descubre cuáles son

La plataforma de mensajería Telegram anunció nuevas actualizaciones de su sistema operativo y, con ello, sus usuarios podrán utilizar funciones como evitar... 31.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-31T23:01+0000

2021-12-31T23:01+0000

2021-12-31T23:08+0000

tecnología

redes sociales

telegram

📱 gadgets

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107796/06/1077960638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5a116e4d97736509839af9d2a5d3c8c8.jpg

Una de las cosas más deseadas entre la comunidad de Telegram era poder reaccionar a los mensajes como sucede en Facebook, Instagram y Twitter. Con la llegada de Telegram 8.4, el deseo fue concedido. Esta función estará disponible para iOS y Android, aunque las primeras pruebas se realizaron en el sistema operativo de iPhone. Las reacciones son emojis que ya se encuentran en otros servicios de mensajería o redes sociales: caritas felices, corazones, risas, lágrimas, manos de aprobación, entre otros símbolos.Sólo se necesita tocar dos veces un mensaje para enviar una reacción rápida de pulgar arriba. Si se desea enviar otra reacción, debe mantenerse pulsado el mensaje durante un segundo más y listo: saldrá un catálogo de emojis. Las respuestas en redes sociales por las nuevas funciones de Telegram fueron positivas.Las reacciones están siempre activadas en los chats privados. En grupos y canales, los administradores deciden si las activan y eligen qué emojis están disponibles en el chat, señaló Telegram. No a los spoilersCuando platiques con alguien sobre una película, serie o libro y no quieras revelar el contenido para no generar un spoiler, ahora podrás seleccionar tu mensaje mientras lo estés escribiendo y elegir la nueva advertencia: Spoiler Alert. De esta forma, se ocultará el texto seleccionado y sólo podrá ser revelado por quien lo desee. Una buena idea para este final de 2021 en el que Spider Man: No Way Home ha arrasado en la taquilla mundial. Traducción de mensajesSegún explica Telegram en su sitio web, al activar la opción Traducción en la sección de Ajustes > Idioma, se añade el botón dedicado Traducir al menú que aparece cuando se selecciona un mensaje.

https://mundo.sputniknews.com/20211018/el-numero-de-descargas-de-telegram-a-traves-de-google-play-supero-los-1000-millones-1117230775.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

redes sociales, telegram, 📱 gadgets