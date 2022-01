https://mundo.sputniknews.com/20220125/la-ue-frena-el-ardor-guerrero-de-eeuu-y-la-otan-en-ucrania-1120712870.html

La UE frena el ardor guerrero de EEUU y la OTAN en Ucrania

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1120713702_0:0:3595:2023_1920x0_80_0_0_cd411ac463ae9735633d22210c7602e0.jpg

