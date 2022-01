https://mundo.sputniknews.com/20220123/eeuu-autoriza-salida-voluntaria-de-parte-de-su-personal-diplomatico-de-ucrania-1120653626.html

EEUU autoriza salida voluntaria de parte de su personal diplomático de Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — Las autoridades estadounidenses permitieron a una parte de su equipo en la embajada en Kiev abandonar Ucrania debido a la supuesta... 23.01.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno estadounidense recomienda a todos sus ciudadanos que permanecen en Ucrania que consideren la posibilidad de irse.Envío de militares a EuropaEl presidente de EEUU, Joe Biden, baraja la posibilidad de desplegar en Europa miles de militares, así como buques y aviones en el este de Europa ante la situación en torno a Ucrania, informó el periódico The New York Times citando a unas fuentes anónimas en la Administración presidencial.Según el medio, el sábado altos cargos del Departamento de Defensa presentaron a Biden varias opciones, entre ellas enviar a los países de Europa Oriental entre 1.000 y 5.000 militares "con la posibilidad de aumentar diez veces este número en caso de que la situación se deteriore".A la vez ninguna de las opciones sobre la mesa supone enviar tropas a Ucrania.Ucrania y varios países occidentales expresan últimamente su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en su frontera con Ucrania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie.Según Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cerca de las fronteras rusas.

