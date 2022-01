https://mundo.sputniknews.com/20220124/facebook-vs-sputnik-arabic-una-nueva-guerra-fria-en-el-siglo-xxi-1120654987.html

Facebook vs. 'Sputnik Arabic': "Una nueva guerra fría en el siglo XXI"

Profesionales del periodismo y expertos en Comunicaciones de España y América Latina denuncian el bloqueo del perfil de la web árabe de la agencia de noticias... 24.01.2022, Sputnik Mundo

Este 21 de enero, la red social Facebook restringió la posibilidad de hacer nuevas publicaciones en la página de Sputnik Arabic "por motivos de seguridad durante unos días". Pese a los repetidos intentos de obtener una explicación de Facebook acerca de su decisión, la plataforma se limitó a confirmar el bloqueo de "ciertas funciones", enumerando las razones generales por las que tales restricciones suelen imponerse. Esta es la primera vez que Sputnik Arabic se encuentra en tal situación.Al comentar esta extraña situación, los expertos no dudan en equiparar las acciones de Facebook con la censura.Osvaldo Zayas, corresponsal de Telesur en Paraguay, está totalmente de acuerdo: "Facebook demuestra una vez más que es una herramienta al servicio del imperialismo estadounidense. Aunque en varios países del mundo, las redes sociales vendan la idea de que representan la libertad de expresión, acciones como la censura a Sputnik revelan su verdadero carácter de medio hegemónico al servicio del imperialismo. Cada día contar la verdad, desde medios alternativos, resulta más complejo por la censura, restricciones y controles injustificados".Por su parte, Fabián Cardozo, presidente de la Asociación de Prensa Uruguaya (APU), recuerda que no es la primera vez que empresas transnacionales con vínculos fundamentalmente con Occidente buscan criminalizar y sancionar la información que surge desde los medios rusos: "Estas normas comunitarias parecen ser creadas para silenciar la mirada que los medios rusos tienen sobre algunos temas de la actualidad".Representando a los trabajadores del periodismo de Uruguay, Cardozo denuncia esta situación "absolutamente grave" y por su lado exige que Facebook tenga una conducta ética y responsable sobre las informaciones que busca silenciar.Y no solo los periodistas piensan así. El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, condena el accionar de quienes tienen en sus manos el poder de decisión sobre lo que es admisible o no en las redes sociales, que también reproducen un orden político y económico hegemónico en el mundo: "No es nada extraño que un medio vinculado a Rusia, y que además emite contenidos en árabe, sufra restricciones inexplicables en un contexto geopolítico donde, además, pareciera que los factores del poder global quieren reeditar una nueva guerra fría en el siglo XXI".Al vocal en la Comisión de Control de la Radiotelevisión Pública de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, diputado en el Parlamento de Andalucía (España), Ismael Sánchez Castillo, le parece que a Facebook simplemente no le gusta lo que publica Sputnik Arabic.En este contexto recuerda las palabras del célebre poeta Leonard Cohen, de que "a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están del otro lado"."Queda [la web de] Sputnik Arabic, aunque a Facebook no le guste lo que publique", concluye el diputado español.

