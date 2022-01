https://mundo.sputniknews.com/20220123/ya-nadie-quiere-recoger-aceituna-el-campo-toledano-se-resigna-a-mecanizarse-1120600462.html

"Ya nadie quiere recoger aceituna": el campo toledano se resigna a mecanizarse

"Ya nadie quiere recoger aceituna": el campo toledano se resigna a mecanizarse

Si hay un alimento por excelencia en España es el aceite de oliva. El conocido como "oro líquido" está sufriendo una crisis sin precedentes por la falta de... 23.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-23T14:10+0000

2022-01-23T14:10+0000

2022-01-23T14:10+0000

españa

sociedad

eeuu

organización mundial del comercio (omc)

agricultura

🥚 alimentación

aceite de oliva

campo

aranceles

aceite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120603378_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_8f564c9906a3c7c7827e93b16c7f9eac.jpg

No hace muchos años. la aceituna se recogía del olivo con manta, una vara y los casquetes de las bellotas en las manos para que no quedara ninguna en el suelo. De hecho, la mayoría de abuelos de las zonas agrarias de España aún recuerdan haber practicado este oficio que se aprendía de generación en generación. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en otros sectores, la agricultura se está modernizando y los métodos tradicionales poco a poco son sustituidos por las nuevas tecnologías.Esta situación, sumada a la despoblación de las zonas rurales, hace que en España se estén perdiendo las costumbres y cada vez sea más difícil encontrar personal para dedicarse a este tipo de labores. En algunos pueblos de la provincia de Toledo se ha adelantado la campaña de recogida de aceituna cornicabra de enero a diciembre, pero con dificultades para encontrar gente que quiera trabajar recogiendo aceituna.El problema, según cuenta el agricultor, es que la gente ya no está acostumbrada a trabajar en "las labores de toda la vida" y los que sí quieren trabajar, quieren hacerlo en negro porque están cobrando alguna prestación social. Por ello, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha planteado a las autoridades que sea posible contratar a personas en esta situación para poder darles de alta como trabajadores durante la campaña, pero todavía es una tarea pendiente.Mecanizar el campoLa dramática situación ha provocado que se vean obligados a estrenar el paraguas de recolección con turbovibración con un diámetro de seis metros y cuyo precio ronda entre los 10.000 y 12.000 euros. El funcionamiento del paraguas es el siguiente: con el paraguas plegado, el tractor aproxima la pinza del vibrador al tronco y se realiza el amarre. Luego se abre el paraguas y se inicia el proceso de vibración. En la última etapa se cierra el paraguas y la aceituna contenida en el receptor se descarga sobre un remolque.Anteriormente recogían la aceituna con el gancho que va unido al tractor. Este hacía vibrar el tronco mientras los trabajadores golpeaban las ramas con la vara. "Coges más aceitunas con la pinza y la vara, el problema es que no hay gente", confiesa. No obstante, para Carlos es difícil concretar cuál de los dos es el mejor método. "Este año hay mucha aceituna y conviene tener el paraguas. Además, no todo el mundo vale para el campo. El paraguas te quita muchos quebraderos de cabeza", confiesa.Campaña del aceite 2022España es el primer país productor mundial de aceite de oliva, con una producción media anual de 1.373.000 toneladas, llegando a alcanzar 1.848.000 en recientes campañas. Cada invierno de manera anual se realiza la campaña de recogida de aceituna para producir el aceite que posteriormente se envía a países como Italia, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Japón y Francia.Tras dos años vendiendo la aceituna a precios bastante bajos, el inminente levantamiento de los aranceles de Estados Unidos ha hecho que las expectativas entre los agricultores sean algo mejores durante la actual campaña.De hecho, el 19 de noviembre un grupo de expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminó que los aranceles de Estados Unidos a la importación de aceitunas negras españolas eran "incompatibles" con las normativas del organismo y que Estados Unidos actuó mal al deducir que las subvenciones concedidas a los productores españoles de aceitunas negras podían ser sancionables con aranceles. Ante este panorama, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que confía que Estados Unidos levante "pronto" los aranceles impuestos a las aceitunas españolas."Somos los que alimentamos al mundo"En 2021, a raíz del gélido temporal ocasionado por Filomena, muchas zonas sufrieron las consecuencias y las cosechas de aceituna quedaron destruidas. Sin embargo, no todo han sido desventajas y algunos tipos de oliva como la cornicabra que se cultiva principalmente en las áreas manchegas, han salido grandes y relucientes. De hecho, las aceitunas de los 2.000 olivos que tiene Carlos en su parcela son más grandes de lo normal, porque tienen un marco mayor que le permite recoger más nutrientes y más agua que si estuvieran colocados juntos. Tan solo de esta parcela, se espera recoger 100.000 kilos de aceituna en la campaña, que ha comenzado alrededor del 9 de diciembre en la zona y que probablemente se alargue hasta finales de febrero.La temporada de 2022 está trayendo algo de optimismo a un sector que se está dejando de lado y que cada vez está "peor valorado entre la sociedad". "Todo ha subido una barbaridad, incluida la maquinaria. Un tractor hace 10 años costaba 60.000 euros y ahora 100.000. Mientras tanto, los precios de la aceituna siguen bajando", detalla el agricultor manchego.Asimismo, los recolectores de aceituna creen que con tantos tipos de aceite en el mercado, como la picual o la arbequina que se realizan a través de procesos más mecanizados, pierde valor el trabajo manual que realizan los agricultores con "el aceite de toda la vida".Carlos pide a las autoridades que no les pongan tantas trabas para trabajar y manda un mensaje para mentalizar a la sociedad. "Sin agricultores y ganaderos no vamos a ningún lado, necesitamos subvenciones más altas y que no pongan tantas trabas. Somos un país que prácticamente es campo, y nos lo estamos cargando", detalla.

https://mundo.sputniknews.com/20201120/trump-y-el-aceite-de-oliva-adios-al-sistema-bravucon-que-no-beneficia-a-nadie-1093562749.html

https://mundo.sputniknews.com/20201212/el-cambio-climatico-amenaza-al-olivo-y-al-aceite-tal-como-lo-conocemos-hasta-ahora-1093810546.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

sociedad, eeuu, organización mundial del comercio (omc), agricultura, 🥚 alimentación, aceite de oliva, campo, aranceles, aceite