"Habrá apagones en México como en Venezuela", ironiza AMLO sobre su reforma energética

"Habrá apagones en México como en Venezuela", ironiza AMLO sobre su reforma energética

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que empresarios cuyos intereses se verán afectados con su reforma energética buscan ampararse... 21.01.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con el presidente de México, varias empresas buscan ampararse detrás de Estados Unidos para no perder los beneficios que han obtenido en sexenios pasados y que solo afectan a las finanzas del Estado, dijo. "Les debería de dar vergüenza, son unos reverendos ladrones que no entienden que ya son estos tiempos", sentenció López Obrador. Este 20 de enero, el jefe del Ejecutivo mexicano se reunió con Jennifer Granholm, secretaria de Energía estadounidense a quien, dijo, explicó las medidas que se tomarán a partir de la reforma en materia de energía y la cual será discutida este 2022. López Obrador calificó el encuentro como respetuoso y, dijo, si el país vecino defendiera a las empresas que han caído incluso en delitos como la venta de electricidad, no tendrían argumentos para defender la corrupción.

