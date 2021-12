https://mundo.sputniknews.com/20211222/megaobras-reforma-energetica-y-otros-temas-clave-en-la-agenda-de-mexico-para-el-2022-1119630243.html

Megaobras, reforma energética y otros temas clave en la agenda de México para el 2022

¿Qué viene para México en el 2022? Te dejamos los temas a los que hay que estar atento en el Congreso, los partidos y en materia de infraestructura. 22.12.2021, Sputnik Mundo

La demanda de México contra fabricantes de armas en EEUU Será el 31 de enero cuando México conteste los argumentos que 11 compañías de armas, contra las cuales el país inició una demanda. De acuerdo con las empresas estadounidenses, sobre ellas no recae ninguna responsabilidad sobre el trasiego de armas, cosa con la cual difiere el Gobierno federal que busca que la producción y venta de armas sea regulada en el país vecino. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) De acuerdo con el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el ente militar encargado de la obra, será el 21 de marzo de 2022 cuando el AIFA sea inaugurado. Con base en el último reporte de la obra disponible el sitio web oficial, la obra insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene ya un 83,15% de avance general. Consulta de Revocación de mandatoAunque está en duda la fecha exacta tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer la consulta a falta de presupuesto, el día que se había destinado para este ejercicio es el 10 de abril de 2022, mismo que aún no se descarta pues ese prevé que la decisión del INE intervenga el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de México.Además, el presidente de México no descartó un plan B: que sea el pueblo quien organice la consulta. Refinería Olmeca en Dos Bocas La promesa del Gobierno federal es que esta megaobra, iniciada también a la entrada de López Obrador como presidente de México, esté lista para ser inaugurada el 2 de julio de 2022. Hasta octubre pasado, el avance físico general de la construcción de la refinería era del 64%, según la titular de Energía, Rocío Nahle. EleccionesSerá el próximo 5 junio de 2022 cuando seis estados de la República mexicana renueven sus gubernaturas. Se trata de Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo. Además de las gubernaturas, Durango renovará 39 alcaldías, 39 sindicaturas y 327 regidurías, mientras que Quintana Roo elegirá a 15 diputados de mayoría relativa y diez legislaturas de representación proporcional.Discusión de la reforma energética Ante la polémica que han desatado las propuestas de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y nacionalizar el litio, la discusión de la reforma energética que fue enviada por López Obrador desde el 1 de octubre pasado, se retrasó hasta el año entrante. La fecha exacta no se sabe y dependerá de los acuerdos políticos a los que se llegue en el Congreso.

