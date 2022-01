https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-salvador-cada-vez-mas-lejos-de-biden-y-eeuu-1120574103.html

El Salvador, cada vez más lejos de Biden y EEUU

El Salvador, cada vez más lejos de Biden y EEUU

SAN SALVADOR (Sputnik) — Las relaciones de Estados Unidos y El Salvador empeoraron casi a diario desde que el mandatario demócrata Joe Biden asumió el cargo... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T05:43+0000

2022-01-21T05:43+0000

2022-01-21T05:43+0000

internacional

eeuu

joe biden

el salvador

nayib bukele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120574078_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_75e5b11e89e93a4367b6c39debfbc1c0.jpg

Desplantes de primer nivel, listas negras, críticas y recriminaciones caracterizaron las relaciones entre Washington y San Salvador, tan deterioradas que ni siquiera la exembajadora Jean Manes (2016-2019) pudo enmendarlas, y dejó el país tras pocos meses como encargada de negocios.El jefe de Estado adoptó en varios momentos un discurso antiimperialista que nunca usó mientras estuvo en la Casa Blanca el polémico Trump, el mismo que llamó a El Salvador "un agujero de mierda", y prácticamente consideró "criminales" a todos sus habitantes.En especial, Bukele mantuvo grandes relaciones con el exembajador Ronald Johnson, nombrado por Trump, y que dejó esta nación centroamericana hace un año, cuando Biden fue investido.Desde entonces, el diálogo con la legación estadounidense comenzó a menguar, sobre todo a partir de los señalamientos de Washington a la manera en que Bukele lleva las riendas del país, y cómo concentra el poder.Tomar distanciaApenas un mes después de que Biden asumiera la presidencia, El Salvador celebró unas elecciones parlamentarias y municipales dominadas ampliamente por el oficialista partido Nuevas Ideas, que afianzó así el poder Ejecutivo, el Legislativo y casi de inmediato el Judicial.Entre las primeras acciones de la legislatura iniciada el 1 de mayo destacó la destitución del fiscal general Raúl Melara y los cuatro magistrados de la corte constitucional, para dar inicio así a una depuración del aparato judicial que no fue vista con buenos ojos por EEUU.Ya para esa fecha Bukele había suspendido una reunión agendada con Ricardo Zúñiga, enviado especial de Biden para el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), y se había enfrentado en redes sociales con legisladores demócratas.De hecho, Washington cortó su ayuda oficial al Estado salvadoreño, y redirigió a la sociedad civil esos fondos destinados a luchar contra la corrupción. A finales de año, la administración Bukele aprobó una Ley de Agentes Extranjeros, que asfixia financieramente a dichas oenegés.Ola de sancionesEl Departamento de Estado designó en sus listas negras de corrupción a varias figuras allegadas a Bukele, entre ellas su comisionada Carolina Recinos, o el viceministro de Seguridad, Osiris Luna, señalado por propiciar presuntas negociaciones gubernamentales con estructuras criminales."Está claro que el Gobierno de EEUU no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto, o nada", tuiteó Bukele tras una nueva ola de sanciones a sus funcionarios.El máximo responsable del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, rechazó tales acusaciones en redes sociales, las cuales calificó de "ataques personales injustificados".Esta tirantez inquieta a muchos, pues EEUU es hogar de cientos de miles de "hermanos lejanos", como llaman los salvadoreños a su diáspora, y que cada año envían millones de dólares en remesas para ayudar —o mantener— a sus familiares, y sostener los elevados niveles de consumo.A río revuelto…Entrevistada por el periódico Diario de Hoy, la congresista estadounidense Norma Torres achacó la actual crisis en las relaciones bilaterales a la renuencia de Bukele a cooperar con los planes para la prosperidad en El Salvador, y a sus ataques a todo el que lo critica.De hecho, el pasado año El Salvador firmó con China un acuerdo de cooperación no reembolsable de 500 millones de dólares para infraestructura, y a finales de 2021 obreros del gigante asiático fueron vistos trabajando en la demolición de la vieja Biblioteca Nacional, para erigir una nueva.El propio Bukele reconoció en una reciente reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que durante años El Salvador solo miraba hacia EEUU, pero dejó bien claro que esa visión unipolar ya es historia. Casi como su "incondicional amistad" con Washington…

https://mundo.sputniknews.com/20211210/nueva-marcha-antigubernamental-caldea-los-animos-en-el-salvador-1119206986.html

https://mundo.sputniknews.com/20211208/presidente-bukele-niega-que-la-independencia-de-el-salvador-este-en-venta-1119127195.html

eeuu

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Tomás Lobo

Tomás Lobo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tomás Lobo

eeuu, joe biden, el salvador, nayib bukele