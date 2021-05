https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111918673.html

China y El Salvador, más cerca que nunca

China y El Salvador, más cerca que nunca

SAN SALVADOR (Sputnik) — La proverbial paciencia asiática se impuso nuevamente, y ahora China está más cerca que nunca de El Salvador, en especial ante la... 05.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-05T21:53+0000

2021-05-05T21:53+0000

2021-05-05T22:04+0000

américa latina

el salvador

china

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106785/66/1067856644_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_10235626ba27c5613d2abf099e35ebdd.jpg

Fiel a la doctrina del Tao, Pekín perseveró en el camino que emprendió el 21 de agosto de 2018, cuando El Salvador rompió sus viejas relaciones con Taiwán para establecerlas con China, algo que no convenció a muchos de entrada.Sin embargo, a golpe de colaboración, acompañamiento y respeto, el gigante asiático ha logrado posicionarse hasta convertirse, en palabras de la embajadora Ou Jianghong, en un "amigo confiable" de El Salvador.La diplomática resaltó que los nexos entre China y El Salvador son de Estado a Estado, trascienden lo ideológico y partidario, para enfocarse en sus intereses fundamentales y de largo plazo."El establecimiento de relaciones diplomáticas es transparente y natural, sin acuerdos secretos ni negociaciones privadas, resistiendo la prueba de la historia y del pueblo", agregó Ou al resumir el trayecto recorrido.En menos de tres años, el presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y Bukele realizaron visitas de Estado a China, amén de intercambios de alto nivel y apoyo mutuo, sobre todo tras la irrupción de la pandemia de COVID-19.Gracias a esa sintonía, China se sumó a proyectos como la construcción del Muelle La Libertad, un nuevo estadio nacional, una planta potabilizadora en el lago Ilopango, entre otras obras que aspiran a ser un monumento a la amistad entre ambos países.La amistad en númerosLa representante de Pekín en este país precisó que el comercio bilateral rondó los 1.110 millones de dólares, con un incremento del 51,6% en las exportaciones salvadoreñas a China, por un valor de 171,78 millones de dólares.Por ejemplo, El Salvador exportó el pasado año 182.500 toneladas de azúcar a China, un incremento del 105,7% respecto a 2019, y el café nacional está bien posicionado también en la potencia asiática.El Instituto Confucio ya enseña el idioma chino en la Universidad de El Salvador (UES), y más de 100 becarios salvadoreños estudian en centros de educación superior de China.Prueba de ello es una asistencia humanitaria urgente en efectivo y tres donaciones de suministros médicos a El Salvador, que incluyen gran cantidad de reactivos de prueba, materiales de protección personal, ventiladores y millones de mascarillas."China superó la gran demanda interna de la vacunación y ha proporcionado tres lotes de vacunas a El Salvador en menos de un mes", destacó la embajadora, quien resaltó el agradecimiento de Bukele a su homólogo chino, Xi Jinping.EEUU critica, China respetaCuando El Salvador decidió romper con Taiwán y adherirse al principio de "una sola China", la medida fue cuestionada por el Gobierno de Estados Unidos, tradicional "aliado confiable" de este país.Sin embargo, ahora que Washington critica los movimientos aprobados por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa de El Salvador, China apeló al principio de no injerencia y reivindicó la capacidad de los salvadoreños de resolver sus asuntos.Al respecto, Ou aseguró a Sputnik que China y El Salvador están comprometidos con hacer de sus relaciones bilaterales un caso ejemplar de cooperación amistosa entre países de diferentes tamaños y condiciones nacionales."En la actualidad, las relaciones entre China y El Salvador continúan profundizándose y volviéndose sólidas, y nuestra cooperación tiene un potencial ilimitado y perspectivas brillantes", enfatizó la embajadora.De hecho, en la más reciente reunión del presidente Bukele con el cuerpo diplomático, la embajadora Ou se sentó a la diestra del mandatario. El representante de EEUU no acudió.

https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111842185.html

https://mundo.sputniknews.com/20210405/china-donara-a-el-salvador-150000-vacunas-extras-contra-el-covid-19-1110786922.html

https://mundo.sputniknews.com/20200821/la-embajadora-de-china-resalta-avances-en-la-relacion-con-el-salvador-1092503916.html

el salvador

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tomás Lobo

Tomás Lobo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tomás Lobo

el salvador, china, opinión y análisis