Echan para atrás la venta de Banamex por pleito legal con Oceanografía



Aunque se esperaba que la venta de la filial mexicana de Citigroup comenzara esta primavera, un juez federal ha bloqueado la operación hasta que no se resuelva... 21.01.2022

Hasta que no garantice el pago de 5.200 millones de dólares a la naviera mexicana Oceanografía, la compañía estadounidense Citigroup no pondrá vender ninguna acción, activo o bien de Citibanamex, según determinó un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La decisión de las autoridades pone freno a una de las ventas más esperadas del año en el sector financiero de América Latina, luego de que el 11 de enero pasado se anunciara que Citigroup se retira de la banca de consumo de México. "[Se ordena que Banco Nacional de México, integrante de Grupo Financiero Banamex], se abstenga a realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal [entre Banamex y Oceanografía]", concluyó el juez Mario Salgado Hernández. El Tribunal también ordenó a Banamex abstenerse de llevar a cabo acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo para vender, donar, usufructuar o por cualquier medio afectar la cartera de clientes activos y pasivos, así como de bienes y servicios que menoscaben el valor de la institución y su salida del suelo mexicano.El conflicto legal entre Banamex y Oceanografía se remonta a febrero de 2014, cuando el banco presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la república (PGR) porque supuestamente la naviera mexicana de haber entregado documentos falsos durante la obtención de un crédito. Fundada en 1968, Oceanografía era uno de los principales contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Como resultado de esa acusación, las autoridades aseguraron los activos de Oceanografía —que era la empresa más grande de América Latina en su sector— y su propietario, Amado Yáñez Osuna, acabó en prisión, donde estuvo tres años acusado del delito de fraude. Sin embargo, el pleito entre ambas empresas no termina todavía, por lo cual la venta de Banamex es improcedente, según el juez. Actualmente, Banamex vale alrededor de 15.000 millones de dólares, según estimaciones de Bank of America. Multimillonarios como Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, y José Javier Garza Calderón, líder de los empresarios que respaldan la Cuarta Transformación, han manifestado su interés en adquirir Banamex. Incluso hay una compañía mexicana, Isatek, que quiere comprar el banco en criptomonedas por un precio de 16.000 millones de dólares.

