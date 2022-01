Bank of America: filial de Citigroup en México costaría $15.000 millones

https://mundo.sputniknews.com/20220113/bank-of-america-filial-de-citigroup-en-mexico-costaria-15000-millones-1120260888.html

La valoración de BofA compara la capitalización de mercado de otros bancos en el país latinoamericano como Banorte, de unos 20.000 millones de dólares.Esa estimación del banco estadounidense "es casi el doble de la de Inbursa (propiedad del magnate mexicano de la telecomunicaciones Carlos Slim) y de Santander México, de 7.600 y 7.900 millones de dólares respectivamente", dice el análisis del competidor de Citgroup.El banco estadounidense anunció que venderá a su filial de Banamex para reenfocar su estrategia de negocios a nivel global para servir a los mayores inversionistas del mundo.Según el ranking de BofA, Citibanamex es el tercer banco más grande de México, después de BBVA y Santander, y se coloca delante de Banorte en términos de activos y depósitos, con una franquicia líder en tarjetas de crédito.Citogropup compró Banamex en 2001 en una operación estimada en alrededor de 12.000 millones de dólares."Aunque ha ido perdiendo cuota de mercado en los últimos años, creemos que la franquicia podría atraer el interés de muchos interesados potenciales con operaciones en México, incluyendo Banorte, Santander México, Scotiabank e Inbursa", señala el análisis.México vigilará operaciónEl Gobierno de México dijo el miércoles que observará con "rigor" la intención anunciada por Citigroup la tarde del martes, para retirarse de sus operaciones de banca de consumo de pequeñas y medianas empresas en el país latinoamericano, como parte de una amplia estrategia global encabezada desde Nueva York por su directora general, Jane Fraser."La salida de nuestro país de un banco de consumo tan grande plantea a las autoridades hacendarias y regulatorias asuntos delicados", dijo en un comunicado la secretaría federal de Hacienda.De parte de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, esos asuntos "recibirán un tratamiento riguroso y exigente, incluyendo un tema fundamental en materia de concentración, el cual, en nuestro ámbito, trataremos con estricto rigor y rectitud, cuidando en todo momento los intereses de México", indica un comunicado.Citigroup anunció que seguirá invirtiendo en actividades de banca corporativa en México, pero de alta gama.La cartera encargada de las finanzas públicas mexicanas revela que la institución bancaria estadounidense "avisó oportunamente a las autoridades hacendarias del país su decisión de salir de los negocios de banca minorista y empresarial como parte de su estrategia global".Sin embargo, la postura gubernamental explica que "por razones de confidencialidad y para no causar especulación en el mercado previo al anuncio, Hacienda no lo hizo público".Explica además que la intención de venta de ese negocio no afecta la decisión de Citigroup de seguir operando en el ambiente financiero de la segunda economía latinoamericana."Consideramos significativa y relevante la postura que han externado respecto a que México seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando su confianza en nuestro país", indica el comunicado.Fraser viajó a México a explicar esta decisión al Gobierno personalmente, "y enfatizó que Citigroup mantendrá en nuestro país sus actividades de banca corporativa mayorista, lo que implicará nuevas inversiones", prosigue el texto de la Secretaría de Hacienda.Citigroup decidió salir de la banca de consumo de casi todos los países, excepto EEUU, operación que comenzó desde 2021.

