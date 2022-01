Banorte analiza la posibilidad de comprar Banamex: "Creemos en México"

https://mundo.sputniknews.com/20220121/banorte-analiza-la-posibilidad-de-comprar-banamex-creemos-en-mexico-1120572159.html

"Estamos en México, creemos en México y queremos ser los mejores". Con esa frase, el director general de Banorte, Marcos Ramírez Miguel, anunció que la compañía fundada en Monterrey tiene intenciones de comprar Banamex, siempre y cuando dicha operación beneficie los activos de la empresa. Actualmente, Banamex vale alrededor de 15.000 millones de dólares, según estimaciones de Bank of America. "Debemos analizar cualquier oportunidad de valor, incluido el caso de Banamex. Hoy no podemos decir aún que estamos interesados en participar en este proceso, sería irresponsable. Vamos a empezar el análisis, que es interno, y de ahí vamos a ir viendo poco a poco", agregó el banquero. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que su Gobierno cobrará los impuestos correspondientes a la transacción, en caso de que se realice. Según el mandatario, la venta de Banamex se efectuará por un monto que rondará entre los 30.000 y los 40.000 millones de dólares. Citigroup negó que su salida de la banca comercial del país latinoamericano esté relacionada con la baja rentabilidad del negocio en México.También aclaró que todo se trata de una estrategia interna de negocios, que consiste en "ver cómo podemos extraer el mayor valor a nuestra franquicia", ya que "no hay ningún problema de costos [en México]".

