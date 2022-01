Almodóvar llevará a la pantalla chica su exitosa película 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'

https://mundo.sputniknews.com/20220121/almodovar-llevara-a-la-pantalla-chica-su-exitosa-pelicula-mujeres-al-borde-de-un-ataque-de-nervios-1120582298.html

El famoso film que le permitió al cineasta español Pedro Almodóvar conquistar su primera nominación a un premio Oscar se adaptará como serie de televisión en... 21.01.2022, Sputnik Mundo

La película Mujeres al borde de un ataque de nervios (1998), que fue la más taquillera en España en su momento y que cuenta la historia de una mujer que intenta recuperar a su examante, podría convertirse en el primer trabajo del cineasta español para la televisión estadounidense.De momento, el remake se encuentra en fase de desarrollo. El cineasta manchego participará como productor ejecutivo a través de su compañía El Deseo. También cuenta con la colaboración de Eugenio Derbez, la compañía de producción cinematográfica Lionsgate y de la actriz Gina Rodríguez, conocida por su papel protagónico en la serie Jane the virgin.Estará en manos de Rodríguez darle vida en la pequeña pantalla a Pepa, el personaje principal de Mujeres al borde de un ataque de nervios que fue protagonizada por Carmen Maura.Ya en 2006, el cineasta español incursionó en la pequeña pantalla con la serie Mujeres que se transmitió en TVE. En el año 2019 se anunció un proyecto serial para Netflix, que finalmente no llegó a concretarse. Sin embargo, parece que los lazos del afamado director español con la industria estadounidense se estrechan.El director, de 72 años, está preparando su primer largometraje en inglés titulado Un manual para mujeres de la limpieza. Se trata de una adaptación de la colección de cuentos de Lucía Berlin, y que contará con la actriz australiana Cate Blanchett como protagonista. Este film también se encuentra en fase de desarrollo.Además, Almodóvar también trabaja con su amiga y reconocida actriz Penélope Cruz en una docuserie para Paramount titulada Not a bride, que aborda el tema de los matrimonios forzosos que sufren millones de niñas alrededor del mundo.Para el 18 de febrero está previsto el estreno en Netflix de su más reciente obra cinematográfica Madres paralelas, que dos semanas antes pasará por la pantalla grande en algunas salas de cine.

