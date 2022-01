https://mundo.sputniknews.com/20220103/por-que-a-pedro-almodovar-lo-quieren-mas-fuera-que-dentro-de-espana--1119960052.html

¿Por qué a Pedro Almodóvar lo quieren más fuera que dentro de España?

La última película del director manchego, 'Madres paralelas', está teniendo recorridos desiguales en la crítica. Ha sido aclamada por festivales... 03.01.2022

Que Pedro Almodóvar sea, probablemente, el director español más reconocido internacionalmente, es algo de lo que pocos tienen dudas. Pero que se le otorgue la misma categoría dentro de casa ya es otra historia. Claro, intramuros tiene más competencia conocida por el grueso de la masa connacional.Y el debate ahora (aunque no es nuevo) es si su último film, Madres Paralelas, ha tenido el reconocimiento que se merece en España, donde las críticas han sido desiguales, flojas en ocasiones y desde luego mucho menos entusiastas que las de la crítica extranjera, que auguran para esta nueva película del manchego un futuro de culto.Porque, aunque sería injusto decir que el profeta no es reconocido en su tierra (si hablamos de premios, Almodóvar puede presumir de haber ganado el Goya a la mejor película hasta en cuatro ocasiones, la última por Dolor y Gloria en 2020), lo cierto es que Madres Paralelas no ha recibido ni de lejos la misma ovación dentro que fuera.La película ha sido junto con Julieta (2016) el peor estreno de Almodóvar desde 1989 y apenas ha superado los 2,5 millones de euros de recaudación frente a los casi seis de Dolor y Gloria. Es verdad que la pandemia, la reducción de aforo en las salas de cine y una apatía generalizada que reina como un halo invisible en una sociedad machacada por el coronavirus, no han contribuido a que las cifras económicas sean mejores; pero, tal y como reconocía el propio director en el estreno de la película en París, tampoco ha ayudado el tema que ha tratado como hilo conductor y telón de fondo: las fosas comunes, la memoria histórica y la herencia de la Guerra Civil.Un tema no superado en España y que todavía hace saltar chispas entre una población polarizada y dividida en dos; y con una derecha y ultraderecha bien posicionada en el Parlamento (Vox es la tercera fuerza política con mayor número de diputados a nivel nacional). ¿Ha sido este el motivo por el que su película no ha sido elegida para representar a España en los Oscar del año 2022?¿Por qué Almodóvar triunfa más fuera que dentro?El debate está servido. La cinta elegida por la Academia de Cine española para luchar por un puesto en la categoría de mejor película internacional ha sido El buen patrón, de Fernando León de Aranoa. Es inevitable no recordar con esta decisión lo que ocurrió dos décadas atrás, cuando otra película de Aranoa, en este caso Los lunes al sol, (curiosamente también con Javier Bardem a la cabeza del reparto) fue elegida por la Academia para ir a Hollywood en detrimento de, en este caso, Hable con ella.Era el año 2002, y aunque el largometraje de Aranoa arrasó en los Premios Goya con cinco galardones, finalmente no llegó a ser seleccionada por la Academia de Los Ángeles. En cambio, Hable con ella sí estuvo en la mayor cita del cine internacional y en las categorías generales, dejando de lado la dictadura del idioma, Pedro Almodóvar obtuvo dos nominaciones: mejor dirección y mejor guión original, llevándose la codiciada estatuilla por la segunda y convirtiéndose así en el segundo Oscar para el manchego, que en 1999 ya había ganado el premio a mejor película extranjera por Todo sobre mi madre.La política incómoda en Madres Paralelas que no da dineroDicen que esta es la película más política de Pedro Almodóvar, pero si observamos con lupa su trayectoria, no es así. Siempre hay política en los filmes del director español, aunque en ocasiones pueda quedar eclipsada en parte por un sentido del humor exacerbado, con diálogos llenos de una ironía hiperbólica tan propia de él y mucho más marcada, eso sí, durante su etapa ochentera.Pero la realidad es que, en todas sus películas, desde la primera Pepi, Luci, Bon y otras chicas del montón, hasta esta última, la política aparecía como telón de fondo de una ideología reivindicativa de los derechos de libertad de género y sexo o la diversidad en un país que salía de una dictadura de más de cuarenta años y había pasado por una transición cuestionable tras permitir a su caudillo morir plácidamente en la cama y designar a su sustituto a dedo (el ahora rey emérito Juan Carlos I).A esta historia particular de España hay que sumar un gran peso de la religión católica presente en todos los ámbitos de la sociedad y en las instituciones; y la manera de hacer política de Almodóvar era el choque de modernidad que traían sus películas, absolutamente rompedoras.El propio director de cine reconoció cuando presentó entre aplausos Madres Paralelas en la edición número 78 del Festival de Venecia y recogía el León de Honor a su carrera, que se vengó de Franco en sus películas no mencionándolo nunca; y que esa había sido su manera (hasta ahora) de luchar contra él.Sin embargo, para los que siguen de cerca su cine y son conocedores de la historia de España, no pasan desapercibidos sus guiños políticos a través de varios de sus personajes a lo largo de su filmografía, a pesar de ese pacto no escrito de silencio antipolítico. De esta manera, es imposible no hacer mención al policía violador, vestigio del fascismo, de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón; a cómo Carne trémula comenzaba con la voz de Manuel Fraga, ex ministro de Franco, decretando el estado de excepción en 1970, o como en Tacones lejanos evoca a los exiliados republicanos.Pero es ahora, cuando por fin y de manera explícita le pone nombre propio a una problemática sin resolver en España: la de los muertos de la dictadura enterrados en las cunetas, y la de la memoria histórica, el gran escollo de todos los gobiernos desde la Transición, porque ha sido la peor parada con la Ley de Amnistía del 77 y la gran derrotada por el discurso del "no remover" y del "olvidar y perdonar" que sostiene la derecha de este país.Ahora que Pedro Almodóvar denuncia tajante sin adornos es cuando al manchego no le sorprende la frialdad con la que ha sido recibido el film por la crítica en casa.El director reconoció durante la presentación de Madres Paralelas en un cine emblemático del norte de París (en Francia lideró la taquilla durante el fin de semana de su estreno y se convirtió en su segunda película más vista en el país galo después de Volver) que ya sospechaba que su último trabajo funcionaría (o no funcionaría, mejor dicho) así en España:"No quiero hacerme la víctima, porque cuando hago una película como esta me atengo a las consecuencias. Pero sí he visto una frialdad por parte de nuestros compatriotas, que se debe al hecho de hablar de un asunto muy antipático del cual les gustaría que no se hablara nunca más".Y concluía señalando: "No es grato para mí, pero mis películas siguen teniendo más éxito fuera de España que en nuestro país. No me quejo, pero si debo comparar, no puedo negarlo. El entusiasmo y la emoción que provoca la película, a pesar de tratar un tema tan español, es superior fuera que dentro”.Así son las cifras comparativas de la película dentro y fuera de EspañaLa premier mundial fue en el Festival de Venecia en septiembre de 2021, y de allí salió Penélope Cruz, musa de Almodóvar y protagonista junto a Milena Smit con la Copa Volpi a la Mejor Actriz. Cruz ha consolidado su fama mundial tras esta cinta, ha ocupado portadas de revistas que caen rendidas a sus pies e incluso ha recibido un homenaje en el museo MoMa de Nueva York.La ovación internacional desde ese momento fue sublime y la crítica de publicaciones emblemáticas como Variety o The Hollywood Reporter afirmaron de Madres Paralelas que se trata de "la mejor película de Almodóvar desde Todo sobre mi madre", valorando como muy positiva la reivindicación política del largo: "un aullido de rabia y una exposición de las atrocidades del régimen de Franco", escribían.En EEUU, la película fue seleccionada en octubre de 2021 para clausurar el Festival de Nueva York y en noviembre se proyectó en Los Ángeles en el AFI Fest. El 24 de diciembre, un día antes de Navidad, Madres paralelas se estrenó de manera limitada (solo en tres salas) en el país norteamericano y los elogios fueron la tónica. Por ejemplo, en la web Rotten Tomatoes, que recoge las críticas de los principales medios de todo el mundo, la película de Almodóvar cuenta actualmente con un 99% de críticas positivas.El film también tiene dos nominaciones a los Globos de Oro, es candidata como mejor película internacional de los Spirit Award y la Asociación de Críticos de Los Ángeles le ha concedido dos premios: Mejor Actriz y Mejor Música.En contraposición, en España, Madres paralelas ha logrado solamente ocho nominaciones a los Premios Goya (la mitad de los que consiguió con Dolor y Gloria hace dos años), y no se presenta como la favorita de la gala que es claramente la película de Aranoa, que ha batido todos los récords de nominaciones con su aparición en 20 categorías.La última cinta del manchego perdió también en los premios Forqué la Mejor Película ante El buen patrón y tampoco obtuvo el premio a Mejor Actriz que Blanca Portillo arrebató a Cruz por su papel en Maixabel, la película de Icíar Bollaín que está basada en hechos reales y cuenta la historia de Maixabel Lasa, viuda del político vasco asesinado por ETA, Juan Manuel Jáuregui.Madres paralelas es una película imperfecta, pero no por eso desmerecedora de la buena crítica. No lastra, sino que condensa la trayectoria del director manchego con un estilo depurado y consolidado. Maduro. Cuenta la historia de dos madres solteras, Janis (Penélope Cruz) y Ana (Milena Smit), que se conocen en el hospital cuando van a dar a luz a la vez y su maternidad avanzará en el guión de la película y en sus vidas en paralelo en Madrid (la ciudad aparece como un personaje más), con acontecimientos surrealistas muy propios del estilo del director.Ambas enfrentan la maternidad de una manera diferente, pero las dos representan a un nuevo modelo de familia, nada tradicional y que no se arrodilla frente a los dogmas clásicos del patriarcado. Almodóvar rompe con las etiquetas de género, sociales y de cómo debe estar construida una familia y juega con la sorpresa durante toda la película. El aburrimiento es imposible.Como anécdota, contar que, a las dos actrices, que se hicieron muy amigas y permanecieron inseparables durante todo el rodaje, las apodaron Pili y Mili, porque no se despegaban jamás la una de la otra e iban siempre dadas de la mano. "Nos acercábamos a Pedro (Almodóvar) y nos decía: '¡Ya están las madres pesadas!'", confesaron divertidas en una de las presentaciones internacionales del film.

