https://mundo.sputniknews.com/20210911/penelope-cruz-mejor-actriz-por-madres-paralelas-en-el-festival-de-venecia-1115967579.html

Penélope Cruz, mejor actriz por 'Madres paralelas' en el Festival de Venecia

Penélope Cruz, mejor actriz por 'Madres paralelas' en el Festival de Venecia

La intérprete española Penélope Cruz se llevó la Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia a la Mejor Actriz por su papel en 'Madres paralelas', de Pedro... 11.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-11T18:38+0000

2021-09-11T18:38+0000

2021-09-11T18:39+0000

estilo de vida

cine

festival de cine de venecia

penélope cruz

gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1115967725_0:527:2703:2048_1920x0_80_0_0_cb8e763bae5f1761dd89232fdacc9c01.jpg

El filipino John Arcillo se llevó el premio del jurado al Mejor Actor por On The Job: The Missing 8. El León de Oro fue para la obra autobiográfica de Paolo Sorrentino Fue la mano de Dios.Aquí puedes ver a los principales ganadores del Festival de Venecia:Copa Volpi

https://mundo.sputniknews.com/20210811/por-que-ha-eliminado-instagram-el-cartel-de-la-nueva-pelicula-de-almodovar-1114971480.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cine, festival de cine de venecia, penélope cruz, gente