Biden y Centroamérica: nuevo enfoque, pocos cambios

Lejos de atenuarse, la migración irregular se disparó desde una región azotada por la violencia, la corrupción institucional, el cambio climático y la falta de horizontes económicos y personales, que empuja a muchos a enfilar hacia Estados Unidos, jugándose la vida en la travesía.El fin de la política de "tolerancia cero" que caracterizó a la administración del republicano Donald Trump (2017-2021) entusiasmó a muchos, que creyeron que el demócrata Biden les abriría las puertas de un país que ya tenía bastante con sus —no pocos— problemas internos.Sin embargo, Biden nunca prometió abrirle las puertas a los migrantes, si no trabajar para que no sintieran la necesidad de abandonar sus países, mediante iniciativas para fortalecer la democracia, crear oportunidades y enfrentar la corrupción. Pero descubrió que no sería fácil.Nuevo enfoqueEn su balance anual, la organización Washington Office on Latin America (WOLA) detectó un cambio positivo en perspectiva y retórica, con un enfoque en la cooperación y las alianzas, en lugar de las amenazas y el enfoque transaccional de la política exterior que caracterizó a Trump."El Gobierno de Biden ha impuesto sanciones selectivas a personas y entidades implicadas en corrupción, a quienes socavan la democracia y quienes violan los derechos humanos", destacó el informe, que valoró además la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los migrantes.Además, el reporte destacó que la nueva administración elaboró estrategias para abordar los factores que impulsan la migración irregular desde Centroamérica, y donó millones de vacunas para acompañar la lucha regional contra la pandemia de covid-19.¿Cuestión de dinero?Biden prometió en campaña que invertiría 4.000 millones de dólares para el desarrollo local en Centroamérica, e incluso designó a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que atendiera una región estigmatizada por Trump, que la calificó como "un agujero de mierda".De hecho, Harris visitó Guatemala y le expresó al presidente, Alejandro Giammattei, las inquietudes de Washington sobre el debilitamiento institucional en el país, amén de decirle un lapidario "no vengan" a toda persona con la idea de irse irregularmente a Estados Unidos.Poco caso le hicieron a la vicepresidenta: miles de centroamericanos partieron el pasado año con rumbo norte, y de Honduras salieron nuevas caravanas de migrantes de varias nacionalidades, que intentaron con mejor o peor suerte llegar a México.A su vez, los funcionarios del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) son cuestionados por sonados casos de corrupción, de ahí que Estados Unidos optara por invertir sus fondos de cooperación a través de ONG, en lugar de los Gobiernos locales."Preferimos por encima de todo trabajar con los Gobiernos, pero para hacer avances reales, ellos deben poner más empeño que nosotros", declaró al portal InSight Crime el subsecretario de EEUU para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson.Acción y reacciónDurante 2021 el Departamento de Estado incluyó en sus listas negras a medio centenar de expresidentes, legisladores, altos magistrados y empresarios de América Central, señalados por corrupción, obstrucción de la justicia o debilitamiento de la democracia.Así, EEUU suspendió la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala y sancionó a la Fiscal General, Consuelo Porras, por la destitución ilegal del principal fiscal anticorrupción del país, Juan Francisco Sandoval, quien tuvo que exiliarse.A su vez, tras la depuración judicial realizada por la mayoría oficialista en el Parlamento, Estados Unidos reprogramó el apoyo de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) a El Salvador, donde Washington no tiene embajador desde el día en que asumió Biden.En Honduras, el triunfo electoral de la opositora Xiomara Castro fue saludado por Estados Unidos, donde el presidente Juan Orlando Hernández es señalado por una corte local como cómplice de narcotráfico, lo cual motivó un distanciamiento de la Casa Blanca.Por último, la organización reclamó más apoyo a los actores que enfrentan la corrupción y la impunidad y luchan por una democracia amenazada por leyes y prácticas represivas.

Tomás Lobo

Tomás Lobo

