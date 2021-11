https://mundo.sputniknews.com/20211129/honduras-como-llega-una-mujer-a-la-presidencia-en-una-sociedad-machista-1118785477.html

Honduras: ¿cómo llega una mujer a la presidencia en una sociedad machista?

Honduras: ¿cómo llega una mujer a la presidencia en una sociedad machista?

Si bien el CNE tiene hasta 30 días para emitir una declaratoria final, el triunfo de Castro es una jugada cantada y simboliza, de acuerdo con el psicólogo social y escritor hondureño Isaac Suazo, una reivindicación de la justicia popular, no solo por 12 años de ignominia de la organización política en el poder, sino también por la lucha histórica en el alcance de mejores estadios de bienestar social.Todo ello, reconoció el experto, en medio de catástrofes naturales como los huracanes Eta e Iota, tras su paso en noviembre de 2020, la pandemia COVID-19 y sinnúmero de problemas estructurales que referían especial atención como la pobreza extrema y el subempleo, una de las principales causas de la migración hondureña hacia Estados Unidos.Los especialistas reconocen estas elecciones como históricas, sobre todo, por una cifra de participantes superior al 68%, lo cual representa "un hartazgo popular por las nulas acciones de los partidos Nacional y Liberal que, en contubernio, dictaron para favorecer solamente a un sector empresarial y al clientelismo político", señaló Suazo.Para Mario Gómez, estudiante de derecho y militante de Libre, la nación centroamericana es un país conservador y machista, donde las mujeres tienen roles definidos en el cuidado de los hijos y la atención de las casas, entonces "la victoria de Xiomara fortalece el empoderamiento femenino y nada menos que desde su condición de primera mujer presidenta electa".El sufragio de los jóvenes fue determinante en este proceso, reconoció Suazo, y denota el interés de ver priorizada la agenda social en beneficio de las mayorías; también la justicia luego de atropellos, vejámenes y asesinatos a cientos de personas, durante protestas y luchas de calles contra la corrupción y por derechos ciudadanos.¿Qué papel jugará la alianza opositora?El profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Alejandro Reyes aseguró a Sputnik que, en paralelo, el triunfo rompe con el bipartidismo tradicional, si bien es preciso reconocer que la alianza opositora incluye a ciertos sectores moderados de derecha con el propósito inicial de ganar los comicios."La presidenta electa, Xiomara Castro, deberá tener mucha capacidad de diálogo y cabildeo para evitar que los intereses empresariales choquen con los proyectos sociales necesarios que espera la mayoría de los ciudadanos de a pie. Queremos vivir en paz y acabar con años de violencia contra los defensores ambientales y de derechos humanos", argumentó.Suazo consideró, sin embargo, que esa coalición política opositora será la oportunidad para la convergencia de distintas perspectivas de lucha, desde esferas como la justicia, seguridad y, sobre todo economía, pues esa clase empresaria allegada a Libre tiene la voluntad de atacar los problemas estructurales, descuidados durante la última década.Otro aspecto favorable de la alianza, de acuerdo con Gómez es que reúne a grandes intelectuales, médicos, ingenieros, académicos y economistas para "juntos elaborar un plan de desarrollo y recuperación del país y sus instituciones, pese a que en este momento recibimos una nación en ruinas", reconoció.Si bien el psicólogo Suazo consideró que el Partido Nacional terminará por aceptar la derrota tras el conteo de la totalidad de los votos, no descarta que sus representantes de la facción oficialista arguyan teorías de fraude y otras formas de desviar la atención y nieguen hasta el último momento la victoria de la coalición opositora.El académico Alejandro Reyes también apostó por el reconocimiento del cómputo final por parte de la agrupación actualmente en el Gobierno, "lo harán por el desprestigio internacional alcanzado por sus nexos con el narcotráfico y la presión migratoria, dadas las malas condiciones de vida, hacia gran parte de los ciudadanos, la mayoría de los presentes en las caravanas por Centroamérica".100 primeros días de gobiernoReyes mencionó como políticas urgentes para ese periodo inicial la derogación de leyes vinculadas a la venta del territorio nacional a empresarios extranjeros y también aquellas legislaciones del Código Penal que criminalizan las protestas sociales; así como, medidas apremiantes para el enfrentamiento al COVID-19 y las pérdidas tras la ocurrencia de desastres naturales.Sumado al enjuiciamiento a funcionarios y empresarios corruptos y a personas vinculadas al narcotráfico, Suazo advirtió sobre la pertinencia de abrir las puertas de Honduras a la región inmediata y al mundo de una forma conciliadora, sin resquebrajar la soberanía nacional, y el ordenamiento de las finanzas a nivel interno."Para estos 100 primeros días, pienso que buscarán acuerdos con la empresa privada, evaluarán las normativas de impuestos y, por supuesto, la creación de oportunidades laborales. Seguirá el rescate de las compañías estatales y la destrucción del pacto de impunidad y maridaje entre los partidos tradicionales", significó.Respecto al sector de la seguridad y la justicia, Castro y Libre enfrentarán la necesaria de despolitización de los cuerpos del orden, pero sobre todo, aclaró Suazo, la generación de mecanismos de participación ciudadana, la descentralización de los recursos del Estado y el impulso de iniciativas a favor de las mujeres.Obstáculos internacionales y nacionalesDe acuerdo con Reyes, las dificultades internacionales estarán aparejadas con las campañas de desinformación de los grandes medios de comunicación, especialmente, cuando busque la aprobación de disposiciones sociales que puedan afectar los intereses económicos de las clases oligárquicas ligadas a las transnacionales.Asimismo, podría haber presiones de organismos financieros internacionales cuando Xiomara Castro se oponga a la privatización de servicios básicos como la salud y la educación, así como presiones de Estados Unidos y la Unión Europea en caso del establecimiento de tratados o acuerdos de cualquier tipo con países como China continental, Rusia o cualquier otro territorio considerado como rival de Washington.En este sentido, Isaac Suazo aludió a la posible existencia de puntos álgidos, como consecuencia la misma política exterior diseñada históricamente bajo los designios de EEUU, por un acercamiento a Gobiernos de la región, incluso antagónicos, como el de Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Ortega en Nicaragua, o la afiliación al Foro de Sao Paulo.A lo interno, resta la conformación del Congreso Nacional, pues "el legislativo tendrá un cambio radical respecto a la conformación política de los curules, no obstante, en ese aspecto tampoco podemos ser triunfalistas, si tenemos en cuenta que, parte de esos poderes fácticos y nacionalistas estarán vigentes y ejercerán influencia sobre sus proyectos pendientes".

