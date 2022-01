https://mundo.sputniknews.com/20220119/la-policia-israeli-acusada-de-espionaje-a-civiles-durante-anos-y-sin-supervision-1120489527.html

La Policía israelí, acusada de espionaje a civiles durante años y sin supervisión

La Policía israelí, acusada de espionaje a civiles durante años y sin supervisión

TEL AVIV (Sputnik) — La Policía israelí ha estado usando en secreto la controvertida herramienta de espionaje Pegasus de la empresa NSO para rastrear a todo...

El explosivo informe de Calcalist de esta semana exponía que la herramienta de espionaje Pegasus (cuestionada internacionalmente) ha sido usada para seguir los pasos a diversas personas por razones políticas, como a los manifestantes anti Benjamin Netanyahu en la época en la que aún ejercía el cargo de primer ministro, pero también como medio para lograr información en casos criminales ahorrándose muchos pasos legales."Lo más grave, según el informe, es que esta práctica se mantuvo en el mayor de los secretos durante años y sin ninguna supervisión de un juez o tribunal. Y esto es una vulneración de un derecho muy básico en cualquier democracia que se precie", dijo Víctor Ben Ami, abogado, a la agencia Sputnik. Calcalist detalla que entre los objetivos se encuentran dos alcaldes, organizadores de las protestas semanales que durante 2020 y 2021 se producían contra Netanyahu, activistas en contra de la comunidad LGBT y funcionarios del Gobierno.Actividad cibernética maliciosaPegasus es considerada una de las herramientas de cibervigilancia más poderosas del mercado, ya que da a sus operadores la posibilidad de controlar completamente el teléfono de su objetivo, descargar todos sus datos y activar su cámara o micrófono sin que el usuario lo sepa.NSO está involucrada en diversos escándalos y en los últimos años está siendo objeto de feroces críticas, acusada de ayudar a Gobiernos, entre ellos dictaduras y regímenes autoritarios, a espiar a sus disidentes.El pasado mes de noviembre el Departamento de comercio de EEUU incluyó a la compañía en la lista de firmas que ejercen actividades cibernéticas maliciosas.Sin embargo, NSO insiste en que su producto fue creado para asistir en la lucha contra el crimen y el terrorismo y que opera legalmente. No ha negado que la Policía israelí fuera uno de sus compradores argumentando que "no se inmiscuye en el uso que sus clientes" hacen de su producto.Según Calcalist, la Policía israelí compró Pegasus en 2013 y comenzó a usarlo en 2015.En el mismo tono que NSO, la Policía comunicó que las acusaciones "no se sostenían", pero no negó haber estado usando la herramienta. También dijo que sus actividades son legales y que operan bajo estrictos protocolos y órdenes judiciales.Esto es rebatido por Calcalist, cuyo informe señala que solo un puñado de altos mandos policiales conocían este uso dudoso de una herramienta aún más dudosa, que no había supervisión legal alguna y que su utilización era decidida por los investigadores policiales de una división cuyas operaciones son clasificadas.El informe decía también que el software se usaba como un atajo para lograr pruebas en diferentes casos criminales. Después del asesinato de la adolescente Shira Banki en 2015 durante la marcha del Orgullo Gay en Jerusalén por parte de un ultraortodoxo, la Policía comenzó a usar Pegasus para seguir a activistas anti LGBT y evitar otros ataques.¿Uso legal o ilegal?"El uso de esta herramienta de espionaje es técnicamente legal por la ambigüedad legislativa actual en el rastreo de teléfonos", explicó el abogado. Así, los policías no necesitaban tener órdenes de búsqueda para obtener la aprobación de un tribunal de distrito antes de pinchar un teléfono u otro dispositivo, "lo cual indica cómo la ley va muy por detrás del progreso tecnológico. Simplemente la ley no había contemplado esta posibilidad, lo cual exige movimientos legislativos rápidos para ponerse al día".El 18 de enero, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, tuiteó en respuesta al informe que "la Policía israelí no rastrea ni piratea dispositivos sin la aprobación de un juez (…) Al mismo tiempo me voy a asegurar de que no se buscan atajos en el asunto de NSO y que cada pequeño detalle sea comprobado y aprobado por un juez".

