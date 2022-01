https://mundo.sputniknews.com/20220113/slim-salinas-pliego-hank-gonzalez-quienes-son-los-posibles-compradores-de-banamex-1120302122.html

Slim, Salinas Pliego, Hank González: ¿quiénes son los posibles compradores de Banamex?

Slim, Salinas Pliego, Hank González: ¿quiénes son los posibles compradores de Banamex?

La venta de Banamex por parte de Citigroup podría ser una oportunidad para que el banco regrese a manos de inversionistas mexicanos, o al menos así lo estima... 13.01.2022, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano publicó un mensaje desde su oficina en Palacio Nacional para dar un pronunciamiento sobre la decisión de Citigroup y para celebrar que empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego mostraron interés en comprar Banamex.En Sputnik te presentamos a los empresarios que fueron nombrados por el presidente como posibles compradores:Ricardo Salinas PliegoA tan sólo unas horas de anunciarse la venta, el dueño de Grupo Salinas hizo público su interés para adquirir el banco e informó que su equipo de asesores ya estaba analizando la viabilidad de la operación.Salinas Pliego es un empresario mexicano de 66 años, nieto de Benjamín Salinas, quien durante el siglo XX creó un emporio de venta de muebles y electrodomésticos.En 1981, se integra a Grupo Elektra como gerente de Importaciones y, para 1987, se convierte en el director general de la cadena de tiendas de electrodomésticos. Seis años después, junto con varios inversionistas mexicanos, obtiene la concesión para la creación dela televisora TV Azteca.En el año 2002 obtiene una licencia bancaria para crear Banco Azteca, la cual actualmente gestiona los recursos de programas sociales de la 4T, y un año después, compra la empresa telefónica Iusacell, la cual fusiona en 2007 con Unefon y vende a AT&T en 2014 en una transacción de más de 2.500 millones de dólares.En 2018, tras la victoria de López Obrador, se integra al Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal y, dos años después, se estrenaría como inversor y promotor de Bitcoin.Se estima que su fortuna supera los 11.700 millones de dólares, acorde con datos de Forbes de 2019.Carlos Hank GonzálezNacido el 1 de septiembre de 1971, nieto de Carlos Hank González El Profesor, una de las figuras más destacadas del priismo en el Estado de México, comienza su carrera a principios de los 90 en la Bolsa Mexicana de Valores trabajando para Interacciones Casa de Bolsas.Para el 97, se convierte en su director general; dos años después lo asignan como director general de Banco Interacciones, y en el 2000 lo nombran director general de Grupo Financiero Interacciones, consorcio especializado en préstamos a gobiernos locales y proyectos de infraestructura.Para 2008, Carlos Hank es nombrado director general de Grupo Industrial Hermes, conglomerado que conjuga dos constructoras, una operadora de carreteras, una fabricante de calderas y una distribuidora de Mercedez Benz.En 2012, se convierte en vicepresidente de Gruma y dos años después se integra al Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, consorcio del que se volvió presidente en 2015.De acuerdo con Forbes, la fortuna de Carlos Hank, también integrante del Consejo Asesor Empresarial del presidente mexicano, supera los 2.050 millones de dólares.Carlos Slim HelúIngeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el empresario mexicano fundó el conglomerado Grupo Carso en 1965, y en la cual ha reunido todas sus empresas y negocios de diversos sectores.En 1984, Slim Helú obtiene Grupo Financiero Inbursa y un año después compra las cadenas de restaurantes Sanborns. Un año después, fundaría la empresa de telecomunicaciones América Móvil, la cual operaría de manera independiente hasta el año 2000, en una escisión para no concentrar poder en Grupo Carso.En 1990 logra comprar la concesión de Teléfonos de México (Telmex), uno de sus negocios más redituables, y cuatro años después inaugura el Museo Soumaya, en honor a su primera esposa, y el cual alberga uno de los acervos culturales y artísticos más importantes de México.Para el año 1997, adquiere la empresa de servicios de internet Prodigy y logra una alianza con MSN para crear un sitio especializado.Sin embargo, sería en 2004 cuando crearía una de sus empresas más importantes, una desarrolladora inmobiliaria y constructora que, entre otros proyectos, se encargó de la rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México durante el gobierno de Marcelo Ebrard, la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y en la construcción de un tramo del Tren Maya: Carso Infraestructura y Construcción (CICSA).A través de Grupo Carso, Carlos Slim también posee acciones en el periódico The New York Times y es dueño de los equipos de futbol Real Oviedo, y de los mexicanos León y Pachuca.Su fortuna asciende a más de 55.930 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las personas más adineradas del planeta.José Javier Garza CalderónAndrés Manuel López Obrador señaló que José Javier Garza Calderón es otro empresario interesado en adquirir Banamex.El empresario originario de Nuevo León, hijo de Javier Garza Sepúlveda y nieto de Isaac Garza Sada, José Calderón Muguerza y bisnieto de Isaac Garza Garza, fundador de la cervecería Cuauhtémoc.Es fundador del Patronato Prosur ABP, una asociación de beneficiencia privada dedicada a la generación de microempresarios rurales que puedan realizar sus labores con apoyo de las herramientas tecnológicas más novedosas.Luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, creó la asociación Empresarios de la Cuarta Transformación (E4T), la cual busca ser un contrapeso de los grupos y alianzas empresariales contrarias al gobierno actual.

méxico

