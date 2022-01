https://mundo.sputniknews.com/20220112/razones-afectaciones-y-posibles-compradores-el-abece-del-adios-de-citigroup-a-mexico-1120228700.html

Razones, afectaciones y posibles compradores: el abecé del adiós de Citigroup a México

Este 11 de enero, Citigroup anunció su intención de salir de la banca minorista de México, pero, ¿qué significa este anuncio? Te explicamos. 12.01.2022, Sputnik Mundo

La empresa bancaria con sede en Nueva York, Estados Unidos, anunció en un comunicado su salida de la banca de consumo y comercial de México, país en donde tiene su red de sucursales más grande del mundo. Sputnik te explica cuáles fueron las razones de la empresa para salir del país, si habría o no afectaciones a sus clientes mexicanos, así como la respuesta del Gobierno de México y posibles compradores. Las razones De acuerdo con Citigroup, su salida de la banca minorista y empresarial de México obedece meramente a sus intenciones comerciales. "La decisión de salir de los negocios de banca de consumo, pequeñas empresas y medianas empresas en México está completamente alineada con los principios de nuestra estrategia de actualización", explicó la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, en un comunicado. La salida de Citigroup sorprende, pues el banco tiene en México una cartera de clientes que hasta 2019, cuando Citibanamex cumplió 135 años de operaciones en el país, ascendía a 23 millones. De acuerdo con la empresa, México seguirá siendo prioridad y continuará operando un negocio bancario con licencia en México a través de su grupo de clientes institucionales globales.Datos del banco revelan que la banca de consumo y empresarial generó aproximadamente 3.500 millones de dólares en ingresos durante los primeros nueve meses de 2021 para Citigroup. Afectaciones¿Eres cliente do empleado de Citibanamex? Realmente la salida de Citigroup de la banca de consumo y empresarial de Banamex no tendría por qué afectarte. De acuerdo con información dada a conocer por el director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación de Citibanamex, Alberto Gómez Alcalá, el banco pondrá a la venta sus negocios minoristas y empresariales. Sucursales, cartera de clientes, afores, aseguradoras: todo quedará a la venta al mejor postor bajo el nombre de Banamex, dijo el representante en conferencia de prensa. Citibanamex afirmó que ni los clientes ni los empleados se verán afectados por esta decisión, pues las sucursales no cerrarán y no se dejarán de emitir tarjetas, por lo que las personas podrán seguir pagando sus créditos o abriendo cuentas normalmente. Los posibles compradores Hasta el momento solamente el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego ha alzado la mano para adquirir Banamex. Según Salinas Pliego, sus asesores ya están analizando si es posible la adquisición del banco. "No es una mala señal"El titular de Gobernación de México, Adán Augusto López, aseveró que la salida del banco no es mala señal ni pone en riesgo el crecimiento económico del país. "La economía en el país va bien, en plena recuperación, pues es simple y sencillamente el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso de replantear sus actividades en el país, su inversión", consideró López en la conferencia matutina de este 12 de enero."Ellos deciden, como puede decidir cualquier inversionista extranjero o incluso nacional, vender esa inversión, no es, desde luego, una mala señal", indicó.

