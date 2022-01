https://mundo.sputniknews.com/20220112/rusia-vuelve-a-lanzar-advertencia-a-eeuu-1120246618.html

Rusia vuelve a lanzar advertencia a EEUU

Negociaciones: ¿en marcha a buen puerto?Las consultas sobre las garantáis de seguridad europea que mantiene Rusia con EEUU y la OTAN, tienen como trasfondo incesantes desinformaciones y las acusaciones a Moscú que emite Washington, según el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, quien llamó a los altos cargos de EEUU a cesar la desinformación y las "acusaciones de todos los males".Unas declaraciones que llegan luego de que la secretaria de Estado adjunta de EEUU, Victoria Nuland, atribuyera a Moscú la responsabilidad por la tensión en torno a Ucrania.Las delegaciones de las dos potencias se dieron cita los días 9 y 10 de enero en Ginebra para abordar las iniciativas de Moscú que pretenden impedir que los estadounidenses emplacen misiles de ataque cerca de las fronteras rusas. Mientras, este miércoles Rusia y los 30 países de la OTAN se reunieron en Bruselas para tratar los temas de la seguridad europea.El embajador Antónov pidió a la cúpula estadounidense poner fin a su política de incentivo a los elementos fascistas que marchan en Kiev. "La historia no perdona errores", recalcó, y llamó a los altos funcionarios de la Casa Blanca a tener cuidado con su retórica. Asimismo, enfatizó que Moscú marcó claramente sus prioridades. "No esperamos de los estadounidenses declaraciones demagógicas, sino respuestas por escrito a nuestras propuestas concretas", zanjó.Antónov abogó por la distensión con EEUU y por un clima normal para la cooperación mutuamente ventajosa. En el mismo sentido se expresó este miércoles el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien resaltó que Rusia no mantiene negociaciones sobre las garantías de seguridad con EEUU desde una posición de fuerza.Actual campaña antirrusa de Occidente y la de la Alemania nazi, como dos gotas de aguaLa presente campaña mediática occidental contra Rusia y la que ejercía el 'maestro' de la propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels –para justificar la agresión contra la Unión Soviética–, son como dos gotas de agua, según el analista español André Abeledo Fernández.En declaraciones a Sputnik, Abeledo Fernández señaló que, al parecer, esta campaña antirrusa se guía por "la máxima de Goebbels de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad", donde el objetivo del mantra de que 'Moscú es culpable de todo' –desde la crisis energética en Europa, hasta todo tipo de ataques informáticos, pasando por su 'mano' detrás del independentismo catalán–, es hacer creer a la ciudadanía occidental de que Rusia es un enemigo a batir.Una campaña que no se limita a la desinformación, sino que acompaña hechos bien concretos, como el golpe de Estado en Ucrania y la imposición de un Gobierno propenso a la ideología nazi, al tiempo que la OTAN no deja de acumular sus tropas en las proximidades del territorio ruso, denunció el analista, al resaltar la capacidad del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de mantener "el sentido común y la templanza" ante estas "provocaciones y agresiones graves".Para Abeledo Fernández, lo que se persigue es intentar frenar el ascenso de Rusia, que, junto a China, representa un peligro para la hegemonía de Occidente y la impunidad de "sus políticas imperialistas e intervencionistas".España, gran víctima del negacionismo de la vacuna rusaEspaña es una de las grandes víctimas del retraso de las autoridades comunitarias en reconocer la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V. Una inexplicable demora que torpedea la recuperación del sector turístico de la nación ibérica, vital para su economía.La Agencia Europea de Medicamentos acaba de rechazar emitir comentarios sobre en qué etapa se encuentra el proceso para la autorización del fármaco ruso, limitándose a decir que "el examen continúa".Una situación que complica el regreso del turista ruso a España, "uno de los mercados emisores más atractivos" para este país, señala una publicación del diario El País, donde se recuerda que en 2019 "llegaron a los principales destinos turísticos en España 1,3 millones de viajeros rusos, alcanzándose un máximo histórico".Citando al Instituto Nacional de Estadística, el medio resalta que "el gasto de los viajeros rusos fue de 1.992 millones". "Si el indicador es el gasto medio por viajero, el procedente de Rusia gastó 1.516 euros, 417 euros más que la media nacional", subraya el periódico.Asimismo, los visitantes rusos son unos clientes fieles, tal y como demuestra un informe del metabuscador online ruso Aviasales que revela el modus operandi utilizado por los viajeros del gigante euroasiático para viajar a España y esquivar las prohibiciones normativas."La clave está en que los turistas, al no poder desplazarse directamente a España, hacen el viaje en dos etapas. La primera les lleva desde Rusia a Grecia o Hungría, países que sí aceptan la doble vacunación con Sputnik V y que reciben tráfico aéreo procedente de ese país desde agosto", señala El País, añadiendo que, "a partir de ese mes, las reservas aéreas de Rusia a Hungría han crecido un 180% y otro 65% a Grecia, unas cifras que se quedan cortas frente al avance experimentado por los vuelos desde esos dos países de tránsito a España".Se indica que "las reservas desde Hungría a España se han disparado un 1.800% y desde Grecia también han crecido un 540%", un fenómeno del cual "también se están beneficiando otros países del arco mediterráneo, como Francia, Italia o Portugal", que tampoco reconocen la Sputnik V.Según un portavoz de Aviasales, sus datos reflejan que "los rusos tienen muchas ganas de viajar y que ni el Covid se interpondrá en su camino. Incluso ni las restricciones por las vacunas, como muestran los increíbles datos de los vuelos que conectan, desde agosto, Hungría y Grecia con España, Francia, Italia o Portugal. Esto debe ser una llamada de atención a los destinos para que sean conscientes de la fidelidad y la determinación del turista ruso".El padre de la cosmonáutica soviéticaEste 12 de enero cumpliría 115 años el "padre de la cosmonáutica soviética", Serguéi Koroliov. Gracias a este genial científico e ingeniero, se hizo posible el lanzamiento al espacio del primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, y el primer vuelo tripulado al cosmos que el 12 de abril de 1961 realizó Yuri Gagarin.Bajo el liderazgo de Koroliov, se organizó y llevó a cabo con éxito, entre otros hitos, el primer misil balístico intercontinental, el R-7, que fue adaptado como cohete portador para lanzar al espacio los satélites y las naves tripuladas.A principios de los años treinta del siglo pasado Serguéi Koroliov ya mandaba un grupo de ingenieros con los que consiguió lanzar el primer cohete de combustible sólido soviético. En 1938 durante la Gran Purga, fue detenido y estuvo encarcelado durante casi seis años, incluidos algunos meses en Gulag. Fue aquel mismo año cuando el científico pensaba en el proyecto de un misil crucero.Tras su liberación Koroliov se convirtió en un reconocido diseñador de cohetes y una figura clave en el nacimiento y desarrollo del programa de misiles soviéticos. Nombrado desde 1946 como Diseñador Jefe de la oficina de diseño número 1, miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética (1958), dos veces condecorado como Héroe del Trabajo Socialista (1956, 1961) y Premio Lenin (1957).El nombre del "Diseñador Jefe", como lo conoció el mundo, fue revelado solo tras la muerte de Koroliov en 1966. Hay un detalle poco conocido vinculado con la personalidad de Serguéi Koroliov, según lo cuenta su nieto Andréi:"Son pocos los que saben que el Comité de Premios Nobel en dos ocasiones se proponía premiar a Koroliov: primero por el Sputnik, luego por el vuelo de Gagarin. Pero en ambos casos recibió el rechazo de parte del entonces líder soviético Nikita Jruschev, quien argumento su decisión por el hecho de que fue imposible revelar el nombre del científico, al tiempo que los logros de la exploración espacial, es el mérito de todo el pueblo de la URSS.Actualmente, el nombre del "padre de la cosmonáutica", lo lleva la ciudad de Koroliov, en las afueras de Moscú, un importante centro de la industria espacial rusa. También muchas calles de varias ciudades de Rusia llevan su nombre.Occidente, el responsable de la nuclearización de Corea del NorteEl segundo lanzamiento de un misil balístico norcoreano en lo que va del año hizo saltar las alarmas internacionales, donde son EEUU y sus aliados quienes ponen más grito en el cielo, pretendiendo no darse cuenta de que son los principales responsables de que la nación asiática se vea obligada a desarrollar su programa militar.Según la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, se ensayó un misil "hipersónico", una prueba que resultó exitosa, dado que el proyectil voló 1.000 kilómetros y alcanzó su objetivo. El lanzamiento fue supervisado por el líder del norcoreano, Kim Jong Un, quien subrayó que la finalidad es disuadir a quienes buscan agredir al país.De hecho, el diario El País señala que "este nuevo alarde de poderío militar de Pyongyang reafirma el mensaje enviado en Año Nuevo" por Kim Jong-un en el que prometió "impulsar las capacidades de defensa del país" para "contrarrestar la inestable situación internacional". Un hecho que también resalta la cadena Euronews.El ensayo fue confirmado por las autoridades militares surcoreanas y japonesas. Seúl afirma que el proyectil lanzado este martes "más avanzado" que el del pasado miércoles. Ambas naciones, así como EEUU y la UE, no tardaron en condenar el nuevo ensayo balístico, al tiempo que la prensa dominante redobló sus críticas contra lo que califica como el "régimen norcoreano".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

