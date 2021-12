https://mundo.sputniknews.com/20211228/europa-se-queja-de-que-rusia-no-suministra-el-gas-comprometido-pero-es-absolutamente-falso-1119800105.html

Los precios de la energía eléctrica en Europa bajan gracias al viento y a las importaciones de gas licuado, mientras que el coste del gas natural se desplomó... 28.12.2021

El fuerte aumento de precios de la energía eléctrica observado durante el año que acaba es fruto del impacto del encarecimiento del gas, cuya demanda además ha crecido de forma notoria en el continente europeo y buena parte del mundo. Los picos alcanzados en muchos países productores y las formas de su comercialización, bien mediante ventas en corto o a través de contratos a largo plazo, añaden tantas incertidumbres como distintas valoraciones, influenciadas también por el contexto geopolítico europeo y sus disputas.La reactivación de las economías tras los parones suscitados por la pandemia exigió un aporte energético que no terminó de satisfacer la demanda ni de llenar los depósitos en Europa, donde los precios del combustible azul se han elevado más de un 600% a lo largo de 2021. La visión de la UE contempla a Rusia como uno de los factores inductores del problema, pues estima que justo cuando la economía se reabrió, el gigante euroasiático redujo los suministros. En España, la ausencia de viento durante parte del otoño no ha favorecido la producción de electricidad de generación eólica y los paros programados en las centrales nucleares por trabajos de mantenimiento tampoco han contribuido a rebajar el alza de precios.En fechas recientes, unas condiciones atmosféricas más ventosas y el anuncio de la llegada al continente europeo de una treintena de buques metaneros de EEUU cargados con gas natural licuado producto de una compra masiva, propiciaron a partir del 25 de diciembre un desplome de más del 30% del coste de esta fuente de energía.Moscú y Gazprom lo nieganLa escasez de gas en Europa obedece a varios factores, si bien el presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó durante su conferencia de prensa anual que su país esté provocando tal desabastecimiento. Directivos de la compañía energética Gazprom rechazaron la versión de estar incumpliendo sus compromisos y aseguraron haber aumentado el bombeo.Y si por las tuberías del gasoducto Yamal-Europa no fluye ahora gas, vinieron a decir, es porque ningún país ha solicitado un aporte extra más allá de las compras y suministros ya concluidos, pues varios acuerdos a largo plazo ya alcanzaron los límites de suministro contratados. "Europa se está quejando de que Rusia no está suministrando el gas comprometido, pero esto es absolutamente falso", asevera Antonio Turiel, experto en temas energéticos y autor de Petrocalipsis. En declaraciones a Sputnik, este investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) sostiene que la prueba radica en los contratos de largo plazo suscritos por la UE, "insuficientes para su consumo habitual".Para Turiel, la práctica europea de adquirir gas en corto a un precio ventajoso cuando no había problemas de suministro ha terminado por volverse en contra. "Europa estaba acudiendo a los mercados spot, los mercados inmediatos, porque consideraba que los precios de los contratos de larga duración eran demasiado caros", explica.Flujo de vueltaGazprom informó de que el combustible que discurre por el gasoducto Yamal-Europa lo hace en la dirección inversa; es decir, desde Alemania fluye de vuelta a Polonia e incluso hasta Ucrania. El dato está confirmado por el operador gasístico alemán Gascade y en la práctica supone una reventa "en lugar de aliviar un mercado sobrecalentado", en expresión de Vladimir Putin."Pero Polonia es parte de la UE y al final esto es un mercado único de gas, así que tendría cierto sentido", matiza Turiel, quien señala la falta de un "compromiso de venta" como otro gran problema a añadir. "Porque si tú no tienes cerrado un contrato, no puedes pedir que te suministren gas y encima a un precio más bajo", afirma. De resultas, Europa está experimentando problemas de suministro aun cuando Rusia está aumentando la cantidad de gas que le vende. "En ese sentido no puede haber queja, es más bien una queja de mal perdedor", declara.Entre enero y noviembre Gazprom aumentó sus exportaciones a Europa en un 7%. El volumen de más que Alemania adquirió con respecto al año anterior, unos 5,6 millardos de m³, es el que se ha revendido a Polonia, que a su vez deriva una parte (3 millones de m³ diarios) a Ucrania.El Nord Stream 2 como alivioAlemania recibe gas ruso por varias vías, incluyendo el gasoducto submarino Nord Stream 1, bajo las aguas del mar Báltico. La entrada en funcionamiento de su gemelo Nord Stream 2, recién construido, se espera en algún momento de 2022. Gazprom ya ha acometido su llenado en espera de ese momento, y el hecho ha acontecido a la par que el cambio de sentido del flujo del Yamal-Europa hacia Polonia, pero Rusia niega la vinculación de ambos hechos.En cualquier caso, el volantazo en la dirección de ese gas ha provocado un nuevo alza en su precio. Alemania se provee de él con contratos a largo plazo a un coste entre tres y cuatro veces inferior a si lo hiciera al contado, mediante acuerdos spot a corto plazo. De manera que la ganancia por revender 1.000 millones de m³ puede cifrarse en unos 1.000 millones de dólares. "En lugar de enviar gas a Polonia y luego a Ucrania... ¿no sería mejor enviarlo más lejos a Europa y repercutir en el precio al contado?", declaró Putin."La activación del Nord Stream 2 mejoraría un poco la situación actual", sostiene Turiel, subrayando el interés de Rusia por los contratos a largo plazo con el mejor postor, como con China, en un momento de "producción limitada" en el mundo. "Argelia es donde el descenso en la producción de gas es más acusado, Rusia la mantiene estable. El gran problema de Argelia es su consumo interno, que crece muy deprisa, se está industrializando, mientras que Rusia ya es un país industrializado, no está experimentando subidas fuertes de su consumo interno. Por este motivo es seguramente un suministrador más fiable que Argelia u otros países de la zona del golfo Pérsico, donde dependes bastante de la exportación vía buques metaneros".En su opinión, Argelia, con un volumen de gas disponible para la exportación ya disminuido, atraviesa por una situación semejante a la de Rusia. "Así que utiliza el gasoducto que conecta directamente con España y se ahorra pagarle el peaje a Marruecos. Y en ese sentido a Rusia también le interesa utilizar el Nord Stream 2 para venderle directamente a Alemania que es quien mejor paga y sin peajes". Turiel califica su futura entrada en funcionamiento de "cierto alivio para Europa", aunque entiende que en los motivos técnicos alegados para su retraso subyacen más bien motivaciones políticas. "Pero es ridículo, a Alemania le interesa que esta situación se desbloqueé cuanto antes", concluye.

