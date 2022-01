https://mundo.sputniknews.com/20220111/macron-aboga-por-dialogar-con-rusia-para-terminar-con-la-crisis-en-ucrania-1120196430.html

Macron aboga por dialogar con Rusia para terminar con la crisis en Ucrania

PARÍS (Sputnik) — Francia se manifiesta a favor de sostener diálogo con Rusia y Ucrania en busca de la solución de la crisis ucraniana, declaró el presidente... 11.01.2022, Sputnik Mundo

Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de Occidente y de Ucrania de desarrollar "una actividad agresiva", declaró que no amenaza a nadie ni planea agredir contra nadie, agregando que las afirmaciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para instalar más material de guerra de la OTAN cerca de las fronteras rusas.La Cancillería de Rusia calificó como ridículas y al mismo tiempo peligrosas las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev para contrarrestarla.Kiev y los Estados occidentales últimamente dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en respuesta que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio y a su consideración, agregando que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.Formato de Normandía es "una plataforma pertinente" para consultas sobre UcraniaEl formato de Normandía de las negociaciones sobre Ucrania sigue siendo pertinente, aseguró Macron.Macron recordó que habló sobre la necesidad de mantener el formato mencionado tanto con el presidente de Ucrania Vladímir Zelenski, como con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.Al mismo tiempo, el líder francés saludó las conversaciones en curso entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania y otras cuestiones, incluida la seguridad colectiva.El formato de Normandía para las negociaciones sobre Ucrania existe desde junio de 2014, cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70 aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbás. La cumbre anterior se celebró el 9 de diciembre de 2019. Últimamente, las partes están debatiendo a diversos niveles las perspectivas de cooperar en ese formato.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyas víctimas exceden las 13.000 personas, según la ONU.Moscú denunció en más de una ocasión que Kiev incumple los Acuerdos de Minsk y da largas al inicio de las negociaciones sobre la solución del conflicto.

