Analista: el diálogo EEUU-Rusia impulsa negociaciones sobre Donbás en formato de Normandía

Analista: el diálogo EEUU-Rusia impulsa negociaciones sobre Donbás en formato de Normandía

KIEV (Sputnik) — La UE y Ucrania temen que EEUU y Rusia logren acuerdos sin su participación, lo cual impulsa a París, Berlín y Kiev a buscar un modo de avivar... 11.01.2022, Sputnik Mundo

Rusia y Estados Unidos celebraron consultas en Ginebra entre el 9 y el 10 de enero en torno a las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad. Después en Bruselas se reunirá el Consejo Rusia-OTAN y en Viena se sostendrán consultas en el marco de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.Según el experto, Ucrania, la Unión Europea y la OTAN están desarrollando colosales esfuerzos para tomar parte en esas negociaciones."Alemania, Francia y Ucrania, integrantes del cuarteto de Normandía [Alemania, Francia, Rusia y Ucrania], se sienten apartados de este proceso, por lo cual sus círculos diplomáticos experimentan mucha presión. Tengo la impresión de que el propio hecho de esas negociaciones impulsa a Alemania y Francia a intensificar la labor del "cuarteto", con el fin de iniciar una nueva etapa de búsqueda de compromisos en la implementación de los Acuerdos de Minsk", señaló.El politólogo al mismo tiempo dijo estar seguro de que Rusia y EEUU están bastante lejos de alcanzar un acuerdo, a su juicio "está más cerca una escalada que el logro de algunos acuerdos".El pasado 17 de diciembre, Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque, en particular no admitir a Ucrania, y no crear sus bases militares en las exrepúblicas soviéticas.El formato de Normandía para las negociaciones sobre Ucrania existe desde junio de 2014, cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70 aniversario del desembargo de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbás. La cumbre anterior se celebró el 9 de diciembre de 2019. Últimamente, las partes están debatiendo a diversos niveles las perspectivas de cooperar en ese formato.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

