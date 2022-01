https://mundo.sputniknews.com/20220107/el-actor-roberto-palazuelos-anuncia-que-demandara-a-la-periodista-mexicana-lydia-cacho-1120064199.html

El actor Roberto Palazuelos anuncia que demandará a la periodista mexicana Lydia Cacho

Palazuelos, quien podría ser el abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para las elecciones de Quintana Roo, aseveró que Cacho lo acusa falsamente de estar involucrado en delitos en torno a terrenos ejidales de la entidad."Niego categóricamente lo publicado hace unos días por la señora Lydia Cacho donde hace referencia a una investigación que hizo hace 6 años sobre presuntos delitos alrededor de terrenos ejidales en Quintana Roo", postuló el aspirante a gobernador en un pronunciamiento."En dicha investigación nunca hizo referencia a mi persona, lo que ahora sí hace. Esto resulta muy extraño pues me menciona ahora que voy en primer lugar rumbo a la sucesión a gobernador de Quintana Roo", apuntó Palazuelos.El empresario aseveró que ha construido sus propiedades de Tulum, otro de los principales destinos turísticos de la entidad, a lo largo de 20 años y que es reconocido por la asociación de hoteleros de Quintana Roo."Por lo tanto, me veo en la necesidad de emprender acciones jurídicas por la vía civil por difamación y calumnia en contra de esta persona, ya que todo lo que dice tendrá que probarlo en un juzgado", indicó Palazuelos.Ante el anuncio de que Palazuelos podría ser el abanderado del sol azteca para las elecciones de este 5 de junio, Cacho calificó de decadencia absoluta la posibilidad."Palazuelos es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum. El PRD tiene la evidencia. Si no la conocen, les recomiendo mi investigación", dijo la periodista y compartió un enlace al reportaje "Tulum: tierra de ambiciones", firmado por ella y publicado en Aristegui Noticias en septiembre de 2015.Además de Quintana Roo, este 2022 renovarán gubernaturas Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas.Dado que alberga Tulum y Cancún, entre otros recintos turísticos, Quintana Roo es uno de los destinos viajeros nacionales e internacionales más importantes de México, e incluso llega a recibir 500 vuelos diarios, de acuerdo con cifras del gobierno federal.Cacho, quien recientemente recibió la ciudadanía española y vive fuera de México para evitar amedrentamiento contra su persona derivado de su labor profesional, ha investigado la explotación infantil ejercida por empresarios y políticos mexicanos en destinos turísticos como Cancún, ciudad albergada en Quintana Roo.Autora de Los demonios del Edén, la periodista denunció que el empresario Kamel Nacif operaba una red de explotación sexual de personas menores de edad en connivencia con Mario Marín, quien fue gobernador de Puebla y a quien acusa de torturarla como represalia por sus investigaciones.

