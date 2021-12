https://mundo.sputniknews.com/20211211/la-futura-megaobra-del-aeropuerto-internacional-de-tulum-atrae-amenazas-contra-campesinos-mayas-1119217196.html

La futura megaobra del Aeropuerto Internacional de Tulum atrae amenazas contra campesinos mayas

La futura megaobra del Aeropuerto Internacional de Tulum atrae amenazas contra campesinos mayas

A principios del 2022 la Secretaría de Defensa Nacional comenzará la construcción de un proyecto largamente planificado: el aeropuerto internacional en Tulum... 11.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-11T00:17+0000

2021-12-11T00:17+0000

2021-12-11T00:20+0000

américa latina

quintana roo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1110881065_0:66:1921:1146_1920x0_80_0_0_2f251e9ca4420d88f2ba2cbadd41bedd.jpg

Los ejidatarios de Chunyaxché, el mayor terreno de propiedad colectiva de la zona maya, no han conseguido aún la indemnización que el Gobierno Federal mexicano les debe por la construcción de la Carretera Federal 307, que atravesó su territorio comunitario. Sin embargo, han aceptado privatizar 1.200 hectáreas para la construcción de un nuevo Aeropuerto Internacional en la región.Esa misma ruta federal conecta —en menos de 20 minutos— al ejido con Tulum, el destino de moda internacional que vive un aumento inusitado del turismo foráneo y con él, de la presión inmobiliaria sobre una pequeña franja del territorio mexicano.A fines de agosto de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el acuerdo con los campesinos mayas que cedieron al megaproyecto una porción de su ejido, el cual ocupa 118.800 hectáreas rurales en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, un codiciado terreno en la costa del Caribe mexicano, incluyendo parte de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an (expresión que significa "lugar dónde empieza el cielo", en maya), declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la UNESCO y sitio Ramsar —Convención que protege a los humedales del mundo— en 2003.La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum se pautó con el anterior Comisariado ejidal, Urbano Pacheco Teh, quien firmó públicamente un acuerdo con la entonces Presidenta municipal electa de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Hernández Solís, quien asumió el cargo a fines de septiembre.Sin embargo, el anuncio del acuerdo de construcción ha traído división y violencia contra los campesinos mayas, productores de pitaya, que han empezado a sentir la presión que implica la instalación de un megaproyecto como vecino. Con algunos de ellos conversó Sputnik, quienes pidieron anonimato debido a que han recibido amenazas de muerte.Conflicto internoEl problema en la comunidad surgió a mitad del año 2021, cuando los candidatos para ocupar el cargo de Comisario ejidal de Chunyaxché iniciaron una actividad inédita para los 610 campesinos que tendrían que elegir al siguiente encargado del ejido: una campaña política.En entrevista con este medio, los ejidatarios comentaron que fue entonces cuando se presentó en el ejido la figura de la discordia: el abogado Javier Tun Jiménez.Explicaron que, aunque en años previos, la asamblea de ejidatarios había acordado contratar a otro abogado (Jorge Hinojosa) para que los representara legalmente en la búsqueda del resarcimiento por la carretera federal, no veían ahora la necesidad de dar a Tun Jiménez ese encargo, debido a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador trata directamente con el colectivo las cuestiones referentes a la venta de la porción del ejido que precisa el futuro aeropuerto.Sin embargo, el licenciado Tun ganó el beneplácito de uno de los candidatos a Comisario ejidal, Jacinto Balam Pacheco, ya que según denunciaron las fuentes de este artículo: "El abogado Tun apoyó a Jacinto Balam con dinero y un vehículo para que hiciera campaña entre los ejidatarios, y pudiese ganar la elección".Cuando Balam Pacheco, ya como Comisario Ejidal electo el 29 de agosto (por apenas 37 votos encima de su competidor) presentó ante la asamblea a Tun Jiménez para que fuese su representante legal, éste fue rechazado: "Mucha gente del pueblo, de Muyil, de Chumpón, de Chunyanxché y anexos, toda la gente de la zona conoce a ese licenciado y desconfían de él, porque se dice que trabaja de forma ilegal", apuntó la fuente protegida.Pasado oscuroLa asamblea ejidal en Chunyaxché que rechazó a Tun Jiménez como su representante legal se realizó el último fin de semana de octubre de 2021, y le prohibió realizar cualquier gestión o negocio en nombre de la organización de ejidatarios.En la misma instancia, los campesinos exigieron al Comisario Balam que aclarara públicamente si, como se rumorea, le "donó" por sus favores al abogado, 40 hectáreas del terreno del ejido próximas al futuro aeropuerto, sin tener el beneplácito del colectivo. Pero solo lograron silencio y el advenimiento de la violencia contra ellos."Desde entonces, el abogado Tun Jiménez ha amenazado de muerte a los ejidatarios que él cree que hablaron con el resto para que lo rechazaran. Que lo vamos a ver con él, nos dice y así ha amenazado a varias personas de Chunyaxché y también de Muyil", explicó la fuente.Graciela Machuca es una periodista de larga trayectoria en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, desde dónde dirige el medio independiente Maya sin fronteras, el cual ha dado cobertura al conflicto surgido en torno al megaproyecto, quien explicó a Sputnik que la venta de las 1.200 hectáreas para el aeropuerto ha ahondado las diferencias previamente existentes al interior del ejido.Mientras esa discusión se procesaba al interior del colectivo de 610 campesinos mayas que ostentan el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, la aparición del licenciado Tun Jiménez agregó presión a ese conflicto.Los ejidatarios comentaron a Sputnik que su opinión sobre el licenciado se definió con un artículo periodístico, escrito por Ruben Pat Cahuich, quien dirigía el Semanario Playa News, de Playa del Carmen, quien a pesar de estar incluido dentro el Mecanismo de protección de periodistas del Gobierno Federal mexicano, fue asesinado a tiros en la madrugada del 24 de julio de 2018.La nota escrita por Pat que se difundió entre los ejidatarios de Chunyxché —y que está en poder de Sputnik— se titula "Acusan a abogado de secuestro" y dice: "El controvertido abogado Javier Tun Jiménez, exasesor jurídico del ejido Playa del Carmen, es señalado como el responsable de privar de su libertad a una persona a quien se llevó a trabajar en su rancho de Panabá, Yucatán y hasta la fecha se desconoce su paradero".Consultados los ejidatarios por Sputnik si han comentado esta situación con los representantes del Gobierno Federal que están negociando la compra del terreno del ejido para el aeropuerto, contestan que no lo han hecho, porque confían en que se pueda resolver pacíficamente.Sin embargo, por su magnitud, el nuevo aeropuerto de Tulum ha acarreado violencia contra los campesinos mayas, detonando conflictos a su alrededor de distinto tono, aún antes de iniciar la obra.

https://mundo.sputniknews.com/20211006/turismo-atrae-violencia-y-criminalizacion-a-comunidades-mayas-en-quintana-roo-1116826258.html

https://mundo.sputniknews.com/20211015/ejidatarios-y-autoridades-solapan-devastacion-ambiental-en-territorio-maya-de-quintana-roo-1117181361.html

https://mundo.sputniknews.com/20180724/onu-condena-asesinato-periodista-balneario-mexicano-1080656374.html

quintana roo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

quintana roo