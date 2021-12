https://mundo.sputniknews.com/20211230/pri-contra-pri-gobernador-de-hidalgo-acusa-a-su-partido-de-traiciones-y-de-entregarse-al-pan-1119891024.html

PRI contra PRI: gobernador de Hidalgo acusa a su partido de traiciones y de entregarse al PAN

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no es malo, sino que sus dirigentes engañan a la militancia, entregaron la candidatura del estado de Hidalgo al... 30.12.2021, Sputnik Mundo

Hidalgo renovará su gubernatura en las elecciones de 2022, junto con Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca, Aguascalientes y Durango; y aunque el PRI pactó con el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ir con candidatos de unidad en cuatro entidades el proceso para elegir abanderado en Hidalgo ha sido desaseado y en favor del blanquiazul, señaló el mandatario local.Además, el priista acusó a la Comisión Política Permanente del PRI de entregar la candidatura tricolor al gobierno de Hidalgo al aliado blanquiazul y dijo que no fue convocado a la sesión de la comisión a pesar de ser uno de sus integrantes."Esto es otro de los muchos agravios que en lo oscurito le han venido haciendo a la militancia, la que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones priistas de México", señaló Fayad."A todo el priismo que ha mostrado su molestia e indignación por esta traición le refrendo mi convicción a los principios y valores en los que creo y me he forjado. Como priista, en el marco de la ley, acompañaré a quienes han decidido dar la batalla por la democratización del partido y el respeto a las dirigencias y consejeros estatales", añadió el mandatario local.Hidalgo ha sido gobernado por el PRI desde el surgimiento del partido en la década de 1940 y entre sus mandatarios figuran Jesús Murillo Karam, quien era titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue titular de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

