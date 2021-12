https://mundo.sputniknews.com/20211215/la-periodista-mexicana-lydia-cacho-cuenta-su-caso-de-tortura-en-teatro-de-espana--1119351320.html

La periodista mexicana Lydia Cacho cuenta su caso de tortura en teatro de España

Luego de permanecer dos años exiliada en España, la periodista mexicana Lydia Cacho presenta la obra Las infamias, en la cual narra el caso de tortura del que... 15.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

trata de personas

méxico

En 2005, Cacho publicó el libro Los demonios del edén en el que acusa al empresario Kamel Nacif de ser el líder de una red criminal que secuestra a niñas y mujeres para fines de explotación sexual, al amparo de las autoridades locales y federales.A 16 años de la publicación, y tras dos años de vivir en España tras las amenazas que recibió en México, la comunicadora considera que La infamia es una buena forma de cerrar un ciclo."No fue duro verme sobre el escenario, pero sí muy emocionante. Es una buena manera de cerrar un ciclo que ha durado 16 años y de narrar la historia desde un lugar distinto al de la escritura y el periodismo puro", confiesa la autora en entrevista para Público.La fundadora del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) recuerda que el objetivo de publicar la investigación era mostrar "cómo funciona ese mecanismo machista dentro del sistema de venganza por parte de empresario y autoridades estatales"."Era importante mostrar que esa complicidad construye un muro de impunidad donde cada personaje es un nudo de una larga red de vínculos", afirmó.Lydia Cacho lamentó que, según cifras de la organización Artículo 19, la mitad de los ataques a periodistas están perpetrados por funcionarios, pues ella a su vez lo vivió, pero "en la carne de una mujer"."Ser mujer periodista es doblemente arriesgado porque hay una gran carga de violencia sexualizada, una forma de castigarnos por decir la verdad", comentó la escritora, quien huyó de México en 2019 luego de que sujetos armados entraron a su casa y mataron a sus perritas."Hasta llevaba un GPS en el cuerpo. Era muy consciente del riesgo y eso fue lo que me salvó: si me sucedía algo, tenía que saberse inmediatamente", recordó.Sobre la investigación, la comunicadora reconoció que estudiar de fondo el problema le trajo problemas de sueño, pues "la pornografía infantil es un horror y la pederastia, un mundo que no nos imaginamos hasta que lo vemos".Incluso, mencionó que el propio España "también tiene un problema serio de pornografía infantil".Además habló del sentimiento de frustración que enfrentó cuando las víctimas decidieron retractarse de sus declaraciones, ya sea por dinero o por miedo."El sentimiento de traición, de desesperación, de angustia y de soledad fue enorme, pero también aprendí que muchas regresan con sus captores porque la trata de niñas destruye su sentido de la realidad, de modo que alguna no logra salvarse", aseveró.La infamia se presenta las Naves del Español, en Madrid, coproducida por Teatro Español y Producciones Come y Calle, con dirección de José Martret y con la actuación de Marta Nieto y Marina Salas.

méxico

