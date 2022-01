https://mundo.sputniknews.com/20220103/esto-es-lo-que-le-ocurre-a-tu-cuerpo-cuando-llevas-tacones-durante-mas-de-ocho-horas-1119958892.html

Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando llevas tacones durante más de ocho horas

Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando llevas tacones durante más de ocho horas

¿Sabías que los populares 'stilettos' pueden generar daños no solo en las articulaciones sino también llegar a generar lesiones dérmicas como heridas, callos y... 03.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-03T15:20+0000

2022-01-03T15:20+0000

2022-01-03T15:20+0000

españa

sociedad

mujeres

💗 salud

ropa

tacones

zapatillas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1119958867_0:980:2049:2132_1920x0_80_0_0_7555b6113e96f534b27824dd9d2fcbd8.jpg

Una mujer de Huelva fue despedida recientemente de la empresa funeraria donde trabajaba por negarse a llevar falda y tacones de nueve centímetros. La compañía, por su parte, ha emitido un comunicado en el que niega que el despido ocurriera tal y como narró la exempleada y afirmó que se debía a "motivos disciplinarios".No obstante, el asunto no está exento de polémica y la batalla abierta ha llegado hasta el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, que se ha manifestado a favor de la mujer despedida. Los expertos creen que el uso de calzado cómodo durante la jornada laboral es necesario y desaconsejan "absolutamente " la exigencia de zapatos de tacón y más, en jornadas completas. Además, creen que este tipo de acciones presentan discriminación sexual, ya que este tipo de calzado solo se exige a las mujeres.¿Cómo nos afecta llevar tacones en el trabajo?Los podólogos han explicado en una nota de prensa que el tacón lleva asociado unos efectos secundarios más allá de "sus bondades estéticas". Cuando llevamos tacones se bloquea la articulación del tobillo en una flexión plantar, que se ve incrementada proporcionalmente con la altura del tacón. Esto hace que las articulaciones superiores, tanto la rodilla como la cadera, deban realizar más movimiento y, consecuentemente, un contoneo de caderas "que es antifisiológico ", sostienen.El organismo corrobora que llevar este tipo de calzado durante ocho horas, que es lo que normalmente dura la jornada laboral, afecta al caminar y no solo eso, sino que algunos modelos como los stilettos —que son los típicos zapatos con punta y tacón fino— pueden llegar a generar lesiones dérmicas a corto o largo plazo, como heridas, callos, ojos de gallo, uñas encarnadas o exostosis subungueales.A pesar de las advertencias, el Consejo General de Colegios de Podólogos sostiene que "no pretende demonizar los tacones". Durante el trabajo, si quieres estilizar la figura con calzados que tengan altura, es deseable llevar zapatos que lleven plataforma ya que, de esta manera, disminuirá la presión sobre el antepié sin perder altura.La clave está en elegir un tacón moderado que tenga entre uno y cuatro centímetros. "El secreto está en el uso y no en el abuso: un uso moderado puede favorecer la autoestima de quien los calza y un abuso echará a perder sus pies", concluyen.

https://mundo.sputniknews.com/20210819/no-cosmeticos-no-tacones-y-no-reir-en-publico-las-prohibiciones-que-denuncian-las-mujeres-afganas-1115210398.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

sociedad, mujeres, 💗 salud, ropa, tacones, zapatillas