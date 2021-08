https://mundo.sputniknews.com/20210819/no-cosmeticos-no-tacones-y-no-reir-en-publico-las-prohibiciones-que-denuncian-las-mujeres-afganas-1115210398.html

No cosméticos, no tacones y no reír en público: las prohibiciones que denuncian las mujeres afganas

No cosméticos, no tacones y no reír en público: las prohibiciones que denuncian las mujeres afganas

Con la llegada nuevamente de los talibanes al poder en Afganistán, la comunidad internacional ha manifestado su preocupación por la posible violación de los... 19.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-19T01:48+0000

2021-08-19T01:48+0000

2021-08-19T01:48+0000

internacional

afganistán

talibán

derechos humanos

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1115211599_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_48e36e3ac1729845278c272d14779a8c.jpg

Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 17 de agosto, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, prometió, sin dar más detalles, que los talibanes respetarán los derechos de la mujer dentro de las normas de la ley islámica.Además, señaló que los talibanes han animado a las mujeres a regresar al trabajo y han permitido que las niñas regresen a la escuela, entregando pañuelos islámicos en la puerta.Sin embargo, a pesar de estas promesas, muchos analistas y organizaciones a favor de los derechos de las mujeres en Afganistán temen que la situación se torne cada vez más difícil para las féminas que viven en el país.Algunos grupos, entre los que se destacan la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA, por sus siglas en inglés), incluso han recordado partes de las prohibiciones instauradas por el régimen talibán en el pasado.Esta asociación, fundada en 1977, aclara que la siguiente lista de restricciones, reproducida en su totalidad aquí desde la página web de la RAWA, es solo una muestra de las imposiciones que pesaban sobre la mujer.Aparte de las anteriores restricciones a las mujeres, los talibanes también:

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistán, talibán, derechos humanos, los talibanes toman el control de afganistán