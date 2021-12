Así es la puntera instalación de drones que pondrá a Andalucía en el mapa europeo

https://mundo.sputniknews.com/20211228/asi-es-la-puntera-instalacion-de-drones-que-pondra-a-andalucia-en-el-mapa-europeo-1119789067.html

Comienza la construcción del Centro de Vuelos no tripulados CEUS que estará operativo en 2023. La instalación será la más puntera en Europa para certificar y... 28.12.2021, Sputnik Mundo

Huelva estará conectada al resto del mundo con una de las instalaciones más futuristas de Europa, el nuevo CEUS (Center of Excellence of Unmanned Systems) será un Centro de Ensayos de UAVs, sistemas no tripulados, único en Europa y uno de los más punteros del mundo.Tras años de zozobra, Defensa ha iniciado ya las obras en El Arenosillo de Moguer (Huelva). Por el momento, solo se desarrolla la limpieza y el desbroce del paraje. Se prevé que para 2023 el CEUS esté operativo al 100%; pero para llegar a este punto ha hecho falta mucho.La idea nace en 2007 y no se pone en marcha hasta 2011, ganando Andalucía el pulso a Galicia o Cataluña. Tras esto hay una década de inacción en el terreno y de trámites administrativos, incluyendo la declaración de impacto ambiental, uno de los últimos escollos en superarse.El exministro de Innovación y Ciencia, Pedro Duque, reactivó el proceso y atrajo a dos pesos pesados de la aeronáutica, Airbus (con amplia presencia en Andalucía) y la norteamericana Lockheed Martin.Apuesta al dron y ganarásLa presencia de los drones es cada vez mayor en nuestra vida y eso irá a más. Solo un ejemplo reciente: piensa en cómo hemos podido visualizar y estudiar el volcán de La Palma. A futuro inmediato, esta tecnología nos permitirá investigar Marte, con la misión Perseverance y, de vuelta a la Tierra, abre muchas posibilidades para espacios de difícil gestión por la ausencia de presencia humana, como masas boscosas, fronteras terrestres, marinas o reservas naturales.Piensa también en tu día a día, en la información del tráfico urbano a tiempo real o en la mensajería, de hecho, como adelantó un medio local, Amazon ha hecho llegar al INTA su interés por el proyecto.Los cálculos que maneja la Junta de Andalucía tasan en 18.000 millones de dólares el mercado de los drones actualmente, para 2025 esta cifra llegará a los 54.000 millones. El mercado de los drones se eleva con un crecimiento del 14% cada año y Bruselas calcula que en 20 años el sector empleará a más de 100.000 personas en el continente.Los drones, quieras o no, han venido para quedarse. Pero más allá de la tecnología, hay que determinar las normas que regirán los usos y posibilidades de este nuevo mundo que se desarrolla en nuestros cielos.Pavimentando el cielo¿Qué y quién puede volar un dron, por dónde puede ir, qué puede hacer un dron y qué equipamiento puede tener? Son preguntas que se enfrentan a un vacío que, por el momento, llena la tecnología. El Reglamento Europeo U–Space para drones es el primer paso, pero los tres documentos creados no estarán vigentes hasta el 26 de enero de 2023.El U-Space implica el acceso y la integración de los drones en el espacio aéreo, algo básico dado el crecimiento de operaciones con estos vehículos. Para que un dron vuele y opere, necesita una certificación que, por ahora, solo podrá expedir el CEUS en Europa.El boom tecnológico no ha venido acompañado de la reglamentación, "ese es el próximo paso en el que ya estamos inmersos, el futuro está en armonizar todas las posibilidades, tenemos una posición dominante en cuanto a normativa y somos una autoridad mundial en certificación, tenemos el potencial y la capacidad, pero tenemos que regularlo", explica Armengod.El CEUS cuenta con presupuesto de 28 millones de euros y ocupará un espacio estratégico, junto al Centro de Experimentación CEDEA, también del INTA donde "ya hacemos seguimiento de cualquier cosa que vuele —militar o civil— sobre el mar". CEUS aportará a este espacio dos hangares para trabajos y una vial de aterrizaje/despegue de dos kilómetros con 45 metros de ancho. "Es un foco de atracción de inversiones, desarrollaremos aplicaciones y soporte no solo militar, también comercial para quien lo solicite".El CEUS está llamado a definir el cielo del futuro, no solo los sistemas no tripulados y drones, sino su circulación. En Huelva se definirá cómo y qué volamos, "esto supone un gran reto: crear un espacio integrado para vuelos tripulados y no tripulados", afirma Armengod, quien ya empezó a trabajar con drones y sistemas no tripulados en 1992. "Entonces, cuando decías a qué te dedicabas sonaba a ciencia ficción, había que explicar lo que era porque casi nadie sabía qué era. Sonaba a Julio Verne, no a realidad. Hoy somos punteros, contamos con una familia de drones propios".La suerte de la España vacía¿Cómo ha llegado Huelva a acoger una infraestructura tan determinante de cara al futuro? Precisamente, debido a sus debilidades. La condena de la España vacía ha supuesto un valor. CEUS y CEDEA ocupan zona costera próxima al Espacio Natural Doñana, así que tienen una zona de exclusión aérea de un millón de hectáreas, buenas condiciones atmosféricas y la presencia del ecosistema aeronáutico andaluz, que será uno de sus mayores clientes."En comparación con otros polos aeronáuticos como los de centroeuropa, el tráfico aéreo aquí no es denso, la climatología es buena y tenemos espacio aéreo marino que permite vuelos desde cero a más de 8.000 metros de altura", relata Armengod.El INTA tendrá una instalación científico-técnica para validar y certificar sistemas y equipos no tripulados única. Sin embargo, hay cierto recelo en la región.Desde Ecologistas en Acción denuncian que CEUS amenaza la pervivencia del lince y señalan la modificación interesada del Plan de Ordenación del Territorio de Doñana, que ha optado por "la descatalogación forestal de un excepcional monte público" por la prioridad científico-técnica en detrimento de la ambiental.¿Qué volará al suroeste de la península Ibérica?Como centro de certificación y validación, los cielos de Huelva deberán prepararse para ver volar cualquier cosa. Hasta aquí llegarán las innovaciones militares y del sector privado para ser testadas, y no solo en el aire, también para vehículos no tripulados terrestres/marinos, que cuentan con el añadido de un dron.La tecnología debe integrar a las familias de drones, "el paradigma hacia el que nos dirigimos es el de armonizar, imagina todos los sensores que tiene un coche, todo eso queremos integrarlo en todo lo que vuele para que podamos detectar y controlar el tráfico aéreo".En estos momentos, ya hay tecnología propia del INTA que espera a desarrollarse en el CEUS. La joya de la corona es el Milano, un sistema no tripulado que es capaz de transportar más de 1.000 kilos de peso a más de 8.000 metros de altitud y durante más de 20 horas de vuelo."Las posibilidades son enormes, piensa solo en el control actual de la ruta costera que une la península con las islas Canarias, hasta ahora hay que hacerlo con intervención humana, piensa en la vigilancia de la frontera marina en un país que es una península, o piensa en el control que tendremos del desarrollo ambiental en Doñana, que está al lado, y es un punto clave de especies migratorias", explica Armengod, quien tras muchos años, empieza a ver resoluciones prácticas a su trabajo. El cielo comienza a verse diferente desde Huelva.

