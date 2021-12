https://mundo.sputniknews.com/20211227/el-alivio-de-exfarc-de-colombia-tras-la-salida-de-lista-terrorista-de-eeuu-1119753141.html

El alivio de exFARC de Colombia tras la salida de lista terrorista de EEUU

El alivio de exFARC de Colombia tras la salida de lista terrorista de EEUU

BOGOTÁ (Sputnik) — Más de dos décadas y dos procesos de paz tuvieron que pasar para que las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)... 27.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-27T13:45+0000

2021-12-27T13:45+0000

2021-12-27T13:45+0000

américa latina

colombia

farc

eeuu

acontecimientos que dejaron huella en 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1119754881_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bda766c60da9e71cb9106e1ed41be958.jpg

Corría 1997 cuando la entonces guerrilla más poderosa de Colombia fue incluida en esa consideración unilateral de Washington. Eran otros tiempos: el grupo insurgente, fortalecido, se tomaba municipios, secuestraba a diestra y siniestra, y realizaba atentados.El desplazamiento forzado interno estaba disparado, aunque no solo por obra de las FARC: los paramilitares de extrema derecha se ensañaban igualmente con la población civil y masacraban a quienes acusaban sin pruebas de ser "auxiliadores de la guerrilla", con la connivencia de agentes del Estado.Aunque se gestaba un incipiente proceso de paz en ese entonces, el de San Vicente del Caguán (que fracasó posteriormente), eran tiempos difíciles para Colombia.Después de una guerra intensa y la pérdida de varios de sus dirigentes, la guerrilla de más de 50 años de existencia firmó la paz con el Gobierno en 2016.Los diálogos de La Habana resultaron, estos sí, exitosos. El hecho abrió la vía para que EEUU modificara su posición respecto a los ahora excombatientes.Así lo reconoció el comunicado de anuncio de la decisión del Departamento de Estado de EEUU: "Siguiendo el Acuerdo de Paz de 2016 con el Gobierno colombiano, las FARC se disolvieron formalmente y se desarmaron. Ya no existen más como una organización unificada y comprometida con el terrorismo".Gestión santistaEn diálogo con la Agencia Sputnik, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), reconoció haber hecho gestiones en este sentido."Yo siempre les pedí [a las autoridades en Washington] que hicieran eso, porque ellos [los exguerrilleros] cumplieron con el acuerdo", afirmó Santos, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016 por haber llevado a buen término las negociaciones con las FARC.El exmandatario recordó que EEUU había designado entonces a un enviado especial en las conversaciones entre los principales actores del conflicto armado colombiano, el exdiplomático Bernard Aronson.La implicación del país norteamericano, aliado de Colombia en la lucha contra las drogas en un principio (que luego se extendió a la contrainsurgente), no era leve.Disidencias "terroristas"Al tiempo que los excombatientes recibían ese espaldarazo, Washington incluyó en la lista a los reductos de la extinta guerrilla que no respetaron el proceso: las disidencias de la Segunda Marquetalia (comandada por Luciano Marín, alias Iván Márquez), y la de Miguel Botache (alias Gentil Duarte), a la que Washington llama "FARC-EP".Sus principales líderes quedaron enlistados igualmente.Por el lado del grupo de Márquez, el texto incluye también a alias El Paisa (Hernán Darío Velásquez) y alias Romaña (Henry Castellanos), quienes, según las autoridades colombianas, fueron asesinados este diciembre en Venezuela.En cuanto a la disidencia de Duarte, el documento cita además a alias Iván Mordisco (Néstor Gregorio Vera Fernández), y a alias Jhonier (Euclides España Caicedo), dos de sus lugartenientes.Además de ello, "las personas que se comprometan con algunas transacciones con las personas designadas, podrían exponerse a esta designación".La penalización también aplica para "cualquier institución financiera internacional que facilite una transacción financiera significativa o que provea de servicios financieros a las personas designadas".Solo "cash"Al levantar las restricciones financieras que conlleva estar en esa lista, recursos de cooperación internacional podrán ser destinados a los excombatientes que cumplan con el acuerdo.Pero a nivel individual, la medida también facilita la reinserción."Uno se sentía como un ciudadano de segunda. Cualquier transacción bancaria no la podíamos hacer. Era un proceso muy dispendioso y a veces hasta humillante", relató a la Agencia Sputnik Rodrigo Londoño (alias Timochenko), presidente del Partido Comunes (que posibilitó la entrada en política de los exintegrantes de las FARC, gracias al acuerdo).En la práctica, para enfrentar las restricciones financieras, los firmantes de paz debían hacer pagos "en efectivo o en cheques para cobrar directamente en caja, ninguna transacción comercial ni tarjeta de crédito", contó Londoño.Incluso para tener plan de teléfono móvil, "nos tocaba siempre apoyarnos en otra persona que pusiera ahí la cara o su nombre", insistió.La decisión estadounidense también les da tranquilidad a los exguerrilleros a la hora de salir de Colombia pese a que, según aclaró el Departamento de Estado, esta no significa el cese de procesos en su contra.O así lo cree, por lo menos, Rodrigo Granda (el denominado excanciller de las FARC), quien en octubre viajó a México, pero regresó tras ser detenido en el aeropuerto internacional de esa ciudad por una circular roja emitida por Paraguay.Tras el anuncio más importante del año para los exFARC, el embajador de EEUU en Colombia, Philip Goldberg, aclaró, sin embargo, que Washington no ofrecerá visas a quienes hayan pertenecido a esa organización.

https://mundo.sputniknews.com/20211124/cinco-anos-del-acuerdo-de-paz-en-colombia-que-falta-por-recorrer-1118606868.html

https://mundo.sputniknews.com/20211213/disidencias-de-las-farc-en-colombia-que-son-donde-estan-y-cual-es-su-poder-1119280013.html

https://mundo.sputniknews.com/20211130/timochenko-celebra-la-decision-de-eeuu-de-retirar-a-las-farc-de-la-lista-de-terroristas-1118812242.html

https://mundo.sputniknews.com/20211123/5-anos-del-acuerdo-de-paz-en-colombia-que-pasa-con-la-reforma-agraria-las-drogas-y-la-violencia-1118562962.html

colombia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Paula Carrillo

Paula Carrillo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Paula Carrillo

colombia, farc, eeuu, acontecimientos que dejaron huella en 2021