Disidencias de las FARC en Colombia: ¿qué son, dónde están y cuál es su poder?

Disidencias de las FARC en Colombia: ¿qué son, dónde están y cuál es su poder?

2021-12-13

2021-12-13T23:55+0000

2021-12-13T23:55+0000

El Gobierno de Colombia confirmó el pasado 8 de diciembre las muertes de Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, y de Henry Castellanos, alias Romaña, dos de los más conocidos miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Según el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, tanto el Paisa como Romaña murieron en confrontaciones ocurridas en episodios independientes y en diferentes regiones de Venezuela, donde, según el Gobierno colombiano, se habrían desplazado miembros de la guerrilla desmovilizada en 2016 que se apartaron del Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.Las disidencias de las FARC pueden ser definidas como grupos armados ilegales que se conformaron, ya sea por diferencias entre varios miembros de la dirigencia con el Acuerdo de Paz, que abandonaron el proceso o que nunca se acogieron a él y continuaron desarrollando actividades bélicas o de narcotráfico a lo largo del territorio nacional.De acuerdo con un reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), existen 32 estructuras que fueron denominadas pos-FARC, que pueden agruparse en disidencias preacuerdo, posacuerdo o residuales que sustentan sus acciones en una "refundación de las antiguas FARC"."Muchos de ellos, además, señalan su salida del acuerdo y del proceso por el incumplimiento de lo pactado con el Gobierno colombiano, un punto que, aunque en la realidad se hace evidente, no llega a ser la explicación del panorama actual de estos grupos", señala el documento de Indepaz.Estas estructuras, por lo general, soportan sus operaciones militares a través del control territorial, específicamente en las fronteras, y en las economías ilegales.¿Cuáles son las disidencias que existen?Según el informe de Indepaz, se identifican "tres grandes proyectos de unificación" distribuidos en varias regiones de Colombia.Segunda Marquetalia El máximo líder de esta disidencia es Luciano Marín, alias Iván Márquez, quien fue uno de los jefes de la guerrilla y uno de los principales negociadores del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC. Márquez fue uno de los escogidos por el partido FARC, movimiento político creado en 2017 por la exguerrilla, para ocupar un escaño en el Senado de la República para el período 2018-2022. Sin embargo, nunca se posesionó en el cargo y abandonó la legalidad para volver a las armas.Uno de los puntos pactados entre el Estado colombiano y las FARC fue la participación política. Por eso, una vez desmovilizada la guerrilla, se inició el proceso para crear un partido político legal, que hoy goza de la garantía de tener 10 escaños en el Congreso —cinco en Cámara de Representantes y cinco en el Senado, para los períodos 2018-2022 y 2022-2026—.De la disidencia de la Segunda Marquetalia también hicieron parte tres exguerrilleros hoy muertos: Hernán Darío Velásquez (alias el Paisa), Henry Castellanos (alias Romaña), Géner García Molina (alias Jhon 40) y Seuxis Paucias Hernández (alias Jesús Santrich).Santrich, reportado muerto en mayo de 2021, fue uno de los más icónicos miembros de las FARC. En abril de 2018, fue capturado por la Fiscalía y puesto en prisión, tras un pedido de extradición por parte de Estados Unidos. Según las autoridades norteamericanas, Santrich había intentado traficar hacia ese país 10 toneladas de droga después de la firma de la paz, lo que lo hacía perder los beneficios del acuerdo. Fue liberado 13 meses después.Para Santrich, todo se trataba de un entrampamiento de los estadounidenses, en cooperación con la Fiscalía colombiana. Por esa razón, en junio de 2019, se esfumó en medio de la selva y, tras dos meses, apareció en un video anunciando su regreso a las armas, junto con Iván Márquez.En la Segunda Marquetalia confluyen 10 estructuras y dos más podrían estar en conformación, que están integradas por grupos que no superan las 30 personas "que no tienen formación política ni militar y que han buscado por medio de alianzas con grupos locales generar un poder que les permita ganar territorio y control sobre zonas del país como Nariño, Cauca, Putumayo, el Bajo Cauca antioqueño, la zona de los llanos orientales y del Catatumbo en Norte de Santander", reporta Indepaz.Bloque Suroriental Esta disidencia la lidera Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, quien con otros mandos medios de la guerrilla se desligaron del proceso de paz en 2016. De acuerdo con Indepaz, este sector está integrado por 10 estructuras y otras cinco que son emergentes.Como surgió durante el proceso de paz, es una de las disidencias más consolidadas. "Más allá de su presencia territorial, el Bloque Suroriental sí tiene en algunas zonas un trabajo de carácter político con las comunidades y al tiempo hay relaciones de control de las mismas e infusión del terror, que se entremezcla con el manejo de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, entre otras, que para algunos desdibujan esa condición política de los grupos insurgentes", menciona el informe.De hecho, es uno de los grupos irregulares que podría tener mayor capacidad de daño y Gentil Duarte, según fuentes de inteligencia militares citadas por varios medios de comunicación en Colombia, podría estar detrás de las muertes de alias el Paisa y Romaña.Comando Coordinador de Occidente En esta disidencia se congregan varias columnas móviles y frentes de lo que fueron las FARC: "Las columnas móviles Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Franco Benavides, Urías Rondón y los frentes Carlos Patiño, Ismael Ruiz, Rafael Aguilera y Compañía Adán Izquierdo", señala el informe.Se han concentrado en los departamentos del suroccidente de Colombia, como Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca. "Estos grupos como las otras estructuras post-FARC-EP comparten en algunos casos ciertas particularidades, entre ellas que son pequeños, autónomos, ágiles, funcionales y más beligerantes, esto les ha permitido mantener algún tipo de control que aún es frágil y que han querido transformar mediante la unión de estructuras y un discurso en algunos casos político, que supone diferencias con los otros grupos", señala el informe.El poder de las disidenciasPara Valencia, las disidencias tienen presencia en varios lugares del territorio nacional, pero hay una gran diferencia entre lo que fueron las FARC y lo que hoy representan estos grupos armados ilegales, que es el componente político.En contraste, disidencias como la Segunda Marquetalia, que está bajo el mando de Iván Márquez —quien fue miembro del secretariado de la guerrilla—, sí podría todavía tener el objetivo de llegar al poder a través de las armas.Por su parte, Gustavo Duncan, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Northwestern —en Boston, Massachusetts, EEUU— y docente de la Universidad EAFIT de Colombia, manifiesta que el principal riesgo que estos grupos armados representan para el Estado colombiano es que se forman como pequeños estados locales.Además, asegura que el Gobierno colombiano pasó de la lucha contrarrevolucionaria a una guerra para neutralizar proyectos de crimen organizado. Lo que realmente debería preocupar en este momento al presidente, Iván Duque, dice Duncan, es conocer quién mató a el Paisa y a Romaña."El costo de que los haya matado Gentil Duarte es el fortalecimiento de la disidencia que este lidera. Y eso no es bueno porque se empieza a crecer alguien con un poder delincuencial importante", concluye Duncan.Lo cierto es que, a la vez que se presentan situaciones relacionadas con las disidencias, que cada tanto realizan acciones bélicas contra las Fuerzas Armadas, también avanza la implementación del Acuerdo de Paz, algo que debería ser ágil e imperativo para evitar que los excombatientes regresen a las armas y engrosen las filas de quienes no quisieron la legalidad.

