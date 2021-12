https://mundo.sputniknews.com/20211224/el-rey-de-espana-pronuncia-su-tradicional-discurso-de-navidad-1119680744.html

El rey de España pide a las instituciones ser "ejemplo de integridad" en su discurso de Nochebuena

El rey de España pide a las instituciones ser "ejemplo de integridad" en su discurso de Nochebuena

Felipe VI ha felicitado las Navidades a los españoles en un año que continúa marcado por la pandemia de coronavirus. Durante su discurso evitó citar a su padre... 24.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-24T20:00+0000

2021-12-24T20:00+0000

2021-12-24T20:39+0000

españa

sociedad

felipe vi

navidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1093942007_0:8:2783:1573_1920x0_80_0_0_f52b5b44ee6d319c5d7fa4a77c89d796.jpg

Como es tradicional, en la noche del 24 de diciembre a las 21:00 hora local, el rey de España lanza su mensaje de Navidad para felicitar las fiestas a los españoles. Se trata de uno de los momentos más esperados porque en él, el monarca suele mostrar su visión sobre los temas más destacados del año.Felipe VI ha comenzado su discurso dedicando unas palabras a los afectados por el volcán de La Palma, que ha azotado a los isleños desde que entró en erupción. "Hoy nuestro corazón y nuestro pensamiento siguen con vosotros. Nos sentimos muy cerca y sabéis que tenéis nuestra solidaridad y que contáis con el trabajo y el compromiso de todas las administraciones para que podáis reconstruir, cuanto antes, vuestras vidas, vuestra economía, y rehacer así vuestros proyectos con ilusión", ha expresado.Y como era previsible también ha hecho referencia a la pandemia con una reflexión sobre cómo ha cambiado la pandemia gracias a la vacunación: "Un año después la situación es diferente. Hemos avanzado sustancialmente en la lucha contra la pandemia gracias al descubrimiento y autorización de las vacunas, al gran número de españoles que se ha vacunado, así como al propio proceso de vacunación en nuestro país, del que podemos sentirnos especialmente satisfechos".Pero Felipe VI ha señalado que aún así el virus tiene "capacidad de hacernos daño de muchas maneras", en referencia al repunte de los casos que en los últimos días está experimentando el país ibérico. Otro de los temas que ha marcado la opinión pública durante los últimos días es la posible vuelta del rey emérito a España. Sin embargo, ha decidido no hacer una referencia directa a su padre al igual que en el año anterior y ha optado por realizar una mención a la ejemplaridad de la corona en lo que se interpretó como una referencia a las investigaciones judiciales a las que se enfrentaba por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Sin embargo, sí que ha hecho una referencia directa a las instituciones, a los que ha reclamado "respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral". El jefe del Estado español ha dicho que los desafíos que ha traído la pandemia plantean una "auténtica encrucijada" para España pero también "una oportunidad histórica" para "actualizar y modernizar nuestro país", ha sostenido, recalcando que en esta tarea las instituciones tienen una gran "responsabilidad".Pero no solo las instituciones deben hacerlo, Felipe VI ha dicho que "debemos asumir, cada uno, las obligaciones que tenemos encomendadas; respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral", incluyendo de este modo a la Casa Real en esta obligación, sin mencionar expresamente a su padre.En torno a este asunto, citó textualmente a los fondos de recuperación europeos a los que definió como “una oportunidad única que no podemos desaprovechar”, dijo. Sin embargo, Felipe VI enmarcó todas estas referencias de futuro y de modernización de la sociedad española en el "respeto, reconocimiento y lealtad", según reclamó, a la Constitución española, a la que definió como la "viga maestra" que sostiene la convivencia de los españoles.El discurso de 2021 se ha realizado de nuevo desde el Palacio de la Zarzuela y ha sido retrasmitido por la mayoría de las cadenas de televisión y radio del país.En la escenografía del discurso, no se pudo observar ninguna referencia a sus padres los reyes eméritos o a sus hermanas, las infantas.Sí se apreció, sin embargo, en una foto colocada a un lado del monarca, a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en su primer acto oficial sin sus padres, durante un discurso que tuvo varias referencias al futuro.

https://mundo.sputniknews.com/20211221/renacer-de-las-cenizas-de-un-volcan-los-habitantes-de-la-palma-ya-pueden-volver-a-sus-casas-1119561570.html

https://mundo.sputniknews.com/20211216/ya-vienen-los-reyes-el-casi-imposible-retorno-de-juan-carlos-i-a-espana-por-navidad-1119386833.html

https://mundo.sputniknews.com/20211213/llegan-los-fondos-europeos-pero-espana-debera-devolver-casi-28000-millones-por-el-rescate-de-2012-1119258687.html

https://mundo.sputniknews.com/20210830/la-princesa-leonor-cambia-el-palacio-por-un-castillo-asi-comienza-el-curso-en-el-internado-de-gales-1115567450.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, felipe vi, navidad