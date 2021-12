https://mundo.sputniknews.com/20211216/ya-vienen-los-reyes-el-casi-imposible-retorno-de-juan-carlos-i-a-espana-por-navidad-1119386833.html

¿Ya vienen los Reyes? El casi imposible retorno de Juan Carlos I a España por Navidad

¿Ya vienen los Reyes? El casi imposible retorno de Juan Carlos I a España por Navidad

Los rumores de la vuelta del rey emérito resuenan con fuerza cada Navidad. Sin embargo, las causas judiciales abiertas, más allá de la suiza, impiden un... 16.12.2021

Como relató Charles Dickens en Cuento de Navidad, el Fantasma de las Navidades Pasadas siempre vuelve. Al igual que sucediera en 2020, la posibilidad de que Juan Carlos I regrese a España vuelve a sonar con fuerza durante estas fechas. Las celebraciones de final de año y su cumpleaños el 5 de enero potencian la idea de su retorno al país del que salió el 3 de agosto de 2020El rey emérito vive desde hace un año y medio en un resort de lujo frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos. No obstante, sus deseos de pisar suelo español se rumorea que son reales. Una posibilidad que vería más cercana desde que el archivo de la investigación que pesaba sobre su figura en Suiza. La decisión del fiscal Yves Bertossa habría allanado el terreno judicial. Según habría trasladado a algunos amigos empresarios, Juan Carlos I considera el cierre de la causa un punto de inflexión. Incluso, querría celebrar su cumpleaños en España y pasar una temporada en el país en breve.Eso sí, el que fuera monarca tiene una serie de condiciones que quiere que se cumplan antes de cambiar la península arábiga por la ibérica. La primera es poder residir en el palacio de La Zarzuela, residencia oficial de la familia real. La segunda es que se le reponga el sueldo que recibía antes de su marcha en 2020. En concreto, 161.000 euros procedentes de una asignación económica que Felipe VI le otorgaba. Su propio hijo fue quien decidió quitársela para desvincularse de los actos cometidos por su padre.No obstante, su cumplimiento se entrevé complicado. Su residencia en La Zarzuela desagrada a Moncloa y Casa Real por el debate social que podría generar, ya que se trata de un palacio oficial sufragado con dinero público. Misma opinión tiene este último organismo respecto a la restauración de su paga, considerada vital para el emérito, ya que según él, "la necesita para vivir".Independientemente de las concesiones, desde Casa Real descartan cualquier plan de vuelta de Juan Carlos I a corto plazo. A pesar del archivo de la investigación en Suiza, las diligencias prejudiciales llevadas a cabo por la Fiscalía española no están cerradas y el repentino fallecimiento de Juan Ignacio Campos, encargado del proceso, complica el avance en cualquier dirección del caso. Además, el emérito cuenta con una denuncia de acoso en Reino Unido, interpuesta por Corina Larsen. Hasta que no estén resueltas todas las causas pendientes, el regreso del padre de Felipe VI queda casi descartado.Por su parte, el Gobierno acatará la decisión que tome la Casa Real respecto a este asunto. "No nos corresponde. Seremos respetuosos con la decisión que se adopte en la Casa Real al respecto de su vuelta", destacó la portavoz del Ejecutivo nacional, Isabel Rodríguez, preguntada sobre la situación del emérito. Los partidos de la oposición opinan que tiene libertad para regresar cuando considere oportuno. "El rey emérito es un ciudadano español que puede venir a su país cuando quiera y en las circunstancias que quiera y, por tanto, respetamos enormemente sus decisiones personales en este aspecto", comentó la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.Mientras, Juan Carlos I pasa sus días a orillas del golfo Pérsico. Los datos apuntan a que el monarca ocultó una fortuna en el entramado bancario helvético y que recibió multimillonarios regalos de las monarquías del entorno geográfico en el que residen en la actualidad. Es más, ha regularizado dos veces el dinero opaco que tenía. En total, cinco millones de euros. Las revelaciones recientes complican su viaje de vuelta al país que encabezó durante 40 años. La posibilidad de su vuelta a corto plazo a España es como aquella historia de Dickens. Siempre presente, fuerte en Navidad. Pero, al final, solo un cuento.

