¿Por qué la Policía española detiene a 6 manifestantes casi un mes después de la huelga del metal?

¿Por qué la Policía española detiene a 6 manifestantes casi un mes después de la huelga del metal?

La Policía Nacional detiene a seis personas de entre los cientos de manifestantes de la violenta huelga del metal de finales de noviembre en Cádiz.

Cádiz, Puerto Real y la barriada del Río San Pedro vuelven a respirar indignación. Después de las convulsas jornadas de protestas y reyertas que tuvieron lugar a finales de noviembre, el conflicto del metal sigue causando controversia, a pesar de los acuerdos laborales que sellaron los sindicatos mayoritarios y la patronal.La causa es que, casi un mes después de los violentos altercados, la Policía Nacional llevaba a cabo el jueves 16 de diciembre una serie de detenciones a manifestantes. Seis personas fueron arrestadas acusadas de desorden público, daños al mobiliario urbano y atentados y lesiones contra la autoridad. "Hablamos de actos de pura violencia, nos llegaron a lanzar tornillos de gran tamaño y rodamientos metálicos", explican a Sputnik desde Cádiz fuentes policiales.Pero al otro lado, desde la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CMT) y desde el vecindario de la barriada del Río San Pedro hablan de "represión dictatorial" y acusan al Gobierno y a las fuerzas del orden de "amenazar al resto de ciudadanos que quieran volver a rebelarse contra los abusos".Las detenciones se realizan, según explican desde la Policía Nacional, siguiendo una investigación que cuenta con "todas las garantías legales y procedimentales". No se trata de una cuestión de juzgar las manifestaciones o la huelga, sino de actuar y reprimir hechos "puramente delictivos a través de pruebas incriminatorias", afirma la Policía.Una intervención policial desmedidaLa detención de seis de los manifestantes vuelve a provocar acusaciones de una intervención policial desmedida. "Aunque desde el aspecto puramente legal no hay objeciones, sí encontramos síntomas de una actuación desproporcionada, hay otras maneras de actuar, pero la Policía opta por la vía más visible y restrictiva", analiza para Sputnik Diego Boza, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).Según el testimonio de Raquel Rodríguez, vecina de la barriada, de profesión limpiadora, pero con un rol muy activo durante las reyertas del metal, la Policía efectuó las detenciones desplegando "al menos cuatro lecheras para detener a un hombre en su casa, lo que quieren es meter miedo para que a nadie se le ocurra volver a manifestarse".La barriada acogió los incidentes más graves en los días de la huelga del metal y la aparición incluso de la controvertida tanqueta, un Blindado Medio de Ruedas (BMR) que perteneció al Ejército de Tierra y fue reciclado por la Policía Nacional. De las seis detenciones efectuadas, cinco han sido en esta zona. "Lo de finales de noviembre no fue solo una huelga laboral, sino una protesta social que estalló en ese momento como haberlo hecho por muchos otros motivos. De ahí que quieran enviar este mensaje que trata de socavar el apoyo y adhesión social que tuvieron los trabajadores en la huelga del metal", valora Boza.Desde Adelante Andalucía llevarán al Senado y a la Fiscalía las irregularidades que se han dado contra los trabajadores que se han movilizado en Cádiz. "No vamos a tolerar que se utilice la represión contra quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse y a defender su pan", ha dicho Teresa Rodríguez."Ellos están visualizando vídeos y nosotros también de la actuación policial… No son pocos aquellos en los que no hay nada que justifique una carga pero buscan provocarla". Rodríguez, que ha pedido la dimisión del ministro de Interior y del subdelegado de Gobierno en Cádiz, también ha denunciado la ausencia de identificadores en los chalecos de la Policía."Solo nos protegíamos"El hecho de que uno de los detenidos aparezca en vídeos de redes sociales siendo agredido por las fuerzas policiales no despeja las dudas sobre la investigación policial.La Policía se desmarca de cualquier intento de lanzar un mensaje de amenaza y asegura que las detenciones son solo parte de una investigación criminal. Sobre los enfrentamientos, explican que el material usado, incluyendo la tanqueta, "fue desplegado con fines defensivos y disuasorios, usamos pelotas de goma o salvas, pero nos enfrentamos a pedradas y lanzamientos de objetos metálicos que pudieron ser letales. La tanqueta también es un medio de disuasión pasivo que usamos para evitar el fuego y las balizas", aclaran a Sputnik.Sobre el proceso de las detenciones, los uniformados revelan que unas se hicieron mediante notificaciones y otras mediante intervención en los domicilios. "A muchos detenidos no se les comunica previamente" precisamente para asegurar que comparezcan en comisaría.Una vez tomada declaración a los seis detenidos entra en juego el proceso judicial, la primera será ante el juzgado de instrucción el próximo 12 de enero. "La policía no puede dejar de intervenir ante hechos delictivos como los que vimos y lo estamos haciendo con todas las garantías legales".Unas filtraciones inadecuadasOtro de los motivos que despierta indignación es la filtración de información sobre los detenidos. Desde las puertas del Tribunal de lo Social, donde se dirime su despido ilegal de la industria del metal, Jesús Galván portavoz de la CTM advierte que "las filtraciones de la Policía pretenden criminalizar a los cientos de personas que salieron a la calle para reivindicar nuestros derechos".Varios medios locales han publicado información del expediente policial, como el hecho de que tres de los detenidos no fueran trabajadores del sector o que contaran con antecedentes penales. Al menos uno de ellos ya habría cumplido condenas en prisión. "¿Y qué tiene que ver eso con las huelgas del metal? ¿De todos los manifestantes que hubo y que se enfrentaron a la Policía tienen que escoger precisamente a tres con antecedentes, qué pruebas tienen?", cuenta indignado Galván a Sputnik.Los acuerdos sindicales alcanzados tras largas negociaciones no han cerrado un conflicto social que tiene muchos rostros. Cádiz sigue siendo una región marcada por la precariedad, el desempleo y el desmantelamiento industrial.

