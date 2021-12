https://mundo.sputniknews.com/20211220/la-diplomacia-de-los-drones-impulsa-la-influencia-turca-en-africa-1119510995.html

La diplomacia de los drones impulsa la influencia turca en África



La diplomacia de los drones simboliza la expansión de la influencia de Turquía en África, plasmada en la "cumbre" celebrada en Ankara el 17 y 18 de diciembre. 20.12.2021

Cuarenta altos responsables africanos, entre ellos, 16 jefes de Estado y dos primeros ministros son ya cifras que dan una idea de la creciente cooperación turco-africana, que no solo se limita a cuestiones comerciales, sino que va mucho más allá, desde la industria militar a la educación, pasando por la construcción de mezquitas.El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presume del éxito de la política africana turca que, desde 1998 hasta hoy se traduce, entre otras cifras, en la apertura de 43 embajadas en ese continente, 31 de ellas desde 2002 (fecha de su nombramiento como primer ministro), y en la instalación de 37 oficinas de la "Agencia turca para la cooperación y el desarrollo" (TIKA).TB2 Bayraktar, producto estrellaEl propio Erdogan reconoce que, en sus múltiples viajes por África, sus interlocutores le muestran especial interés por los drones "TB2 Bayraktar", que se han convertido en el producto estrella del comercio militar turco en el tablero internacional.Demostrada su eficacia en Libia, donde los mercenarios sirios pagados por Ankara y los drones frenaron el avance del mariscal Jalifa Haftar contra el llamado "Gobierno de Unidad Nacional" apoyado por la ONU; corroborada su eficacia en la ofensiva de Azerbaiyán sobre las tropas armenias en Nagorno Karabaj, Turquía tampoco dudó en vender su "joya" al gobierno ucraniano, entre otros.La política turca hacia África se ha labrado también en los múltiples viajes de Erdogan a lo largo y ancho del continente, donde antes solo podía contar con lazos estrechos en Somalia, Eritrea o Sudáfrica. Ha sido precisamente en Eritrea donde la comunidad internacional dice haber frenado el suministro de armas turcas al gobierno de Abiy Ahmed, inmerso en una guerra civil contra los rebeldes de la región de Tigray, que está provocando miles de muertos y centenares de miles de desplazados.Un simple contratiempo para Turquía, que extiende su influencia por un territorio, hasta ahora, donde países emergentes como Brasil, India o Corea del Sur se disputaban contratos, "poder blando" y duro con las potencias tradicionales: China, Rusia, EEUU y las europeas del pasado colonial. Las facilidades de pago y la oferta de formación para el uso de su material bélico atraen a los clientes africanos.Desafío a la "Françafrique"Para Erdogan es un placer especial visitar y acoger a dirigentes de la antigua zona de influencia francesa. Su rivalidad con el presidente Emmanuel Macron se refleja en sus declaraciones durante la "cumbre", donde criticó "la actitud altanera, pretenciosa y orientalista" de otros gobiernos en su relación con África.El mandatario turco sabe muy bien qué regalar a los oídos de sus homólogos africanos cuando insiste en la necesidad de que los más de 1.300 millones de habitantes de esa región tengan una representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. "Lo contrario es una injusticia", afirma. La dimensión religiosa de su diplomacia es un factor añadido en un continente donde la influencia del islam es cada día más notoria. Ankara es especialista tanto en la construcción de centros de negocios, como en la de templos religiosos.Turquía utilizó también en 2020 su diplomacia sanitaria, con el envío a África de material sanitario en plena pandemia del COVID, mientras los países occidentales se disputaban el material enviado por China.Éxito exterior, crisis internaLa política africana de la Turquía de Erdogan incluye, además, un añadido referido a la política interior. Es la petición de cerrar los centros de educación sufragados por su rival nacional, el predicador Fethullah Gulen —exiliado en Estados Unidos—, que desde hace años impulsa escuelas de prestigio en territorio africano. Muchos participantes en la reunión de Ankara han accedido a la petición de Erdogan y han sustituido las escuelas de Gulen por los campus e institutos de enseñanza de la Fundación turca "Maarif"; otra veintena de países rechazaron la "sugerencia", entre ellos la República Sudafricana, donde se forma la élite del país.La creciente influencia de Ankara en el exterior coincide con la crisis económica que Turquía, donde la moneda local, la lira, ha perdido un 50% de su valor con respecto al dólar en solo un año. 2021 puede cerrarse, además, con más de un 21% de inflación oficial, aunque esa cifra es desmentida por la oposición, que considera que no incluye otros precios de bienes esenciales. La pérdida de popularidad del presidente Erdogan en el interior no puede ser compensada por sus "éxitos" en la escena mundial. LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

