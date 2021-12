https://mundo.sputniknews.com/20211220/chile-tiene-nuevo-presidente-que-se-puede-esperar-1119530253.html

Chile tiene nuevo presidente: ¿qué se puede esperar?

Chile ha elegido presidente. Europa aumenta presión a Rusia por Ucrania, mientras la OTAN guarda un silencio revelador ante la propuesta pacifista rusa... 20.12.2021, Sputnik Mundo

Los chilenos decidieronEl candidato izquierdista de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile con casi el 56 % de los votos y con casi 11 puntos de ventaja sobre su adversario, el ultraderechista José Antonio Kast.El analista internacional chileno Pablo Jofré Leal incide en las dificultades de gobernabilidad que puede enfrentar el nuevo mandatario, considerando la división que tiene el Parlamento del país trasandinoRusia insta a EEUU y OTAN a mostrar "enfoque responsable" en cuestión de garantías de seguridadMoscú todavía no ha recibido una respuesta sustancial por parte de Occidente sobre el sistema propuesto de garantías de seguridad, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Por ahora no hay una respuesta sustancial", comentó Peskov ante la prensa.No obstante, el portavoz calificó como una señal positiva varias declaraciones difundidas que manifiestan la disposición a desarrollar un diálogo con Moscú.Podemos suponer que el portavoz de la Presidencia rusa se refiere a las declaraciones procedentes del Ministerio de Exteriores de Alemania que anunció este lunes que el Gobierno debate las iniciativas de Rusia que buscan impedir el emplazamiento de misiles de Estados Unidos y otros países de la OTAN cerca de sus fronteras."Estamos abordando estas propuestas (...) con todos nuestros socios en la Unión Europea y la OTAN", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores germano, Andrea Sasse, en una comparecencia ante la prensa.Al mismo tiempo, según el portavoz del Kremlin, el despegue de diversos tipos de armas cerca de las fronteras de Rusia por parte de la OTAN obligará al país a emprender medidas para equilibrar la situación."No es secreto para nadie que el despliegue de diversos tipos de armas que representen una amenaza para nosotros, cerca de nuestras fronteras, requerirá la adopción de medidas correspondientes para equilibrar la situación", dijo Dmitri Peskov comentando la posibilidad de que Rusia emplace sus armas nucleares en Bielorrusia.El revelador silencio de la OTAN ante la propuesta pacifista rusaUn silencio que habla más que mil palabras. Es el que mantiene EEUU ante la propuesta de Rusia destinada a poner fin a la espiral de tensiones militares entre la OTAN y el gigante euroasiático. Unas tensiones que son "críticas" y tienen "tendencia a agravarse", según el viceministro de Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov, quien constató que la parte norteamericana no mueve ni un dedo para frenar esta situación "muy difícil":Hace unos días Moscú hizo público su proyecto de propuesta sobre garantías de seguridad entre Rusia y Occidente. Entre otros planteamientos, la parte rusa insta a Washington a comprometerse recíprocamente a renunciar al despliegue de las armas nucleares fuera del territorio nacional, así como eliminar las infraestructuras existentes para instalarlas en otros países. Asimismo, el proyecto estipula que ninguna de las dos partes emplazará su armamento o efectivos en regiones donde la otra lo podría considerar como una amenaza a su seguridad nacional, "incluido en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones", a excepción del despliegue dentro de las fronteras nacionales.Además, Rusia propone a la OTAN crear "líneas directas" para mantener contactos de emergencia, al tiempo que invita a la Alianza Atlántica a intercambiar regularmente información sobre ejercicios y maniobras militares. Según Moscú, "la transparencia y la previsibilidad de las actividades militares" son indispensables para para evitar situaciones como posibles incidentes marítimos o aéreos en el mar Negro o el mar Báltico. Las propuestas planteadas por Rusia suponen también que los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania.Recientemente, el presidente ruso, Vladímir Putin, dejó muy en claro la vital importancia de este último punto para la seguridad nacional:"Si un misil es lanzado desde el territorio de Ucrania, nesecitará entre 7 y 10 minutos para alcanzar Moscú. Y si es un misil hipersónico, sólo necesitará 5 minutos. ¡Imagínense! En respuesta, estaremos obligados a crear sistemas similares en contra de quienes nos amenacen. Y sí que lo podemos hacer ahora mismo, ya que a partir del próximo año nuestras Fuerzas Armadas contarán con un nuevo misil hipersónico de emplazamiento naval capaz de alzanzar en 5 minutos a quienes ordenen atacar a Rusia. ¿A dónde vamos y para qué?".Mientras, Occidente no se limita a mantener el silencio ante la propuesta rusa, sino que exhibe su desprecio a los planteamientos de Moscú, tal y como demuestran las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien volvió a insistir en que Rusia no tiene derecho a su propia "esfera de influencia". En este sentido, rechazó la idea de sentarse a negociar con Moscú sobre el tema, algo que, según sus palabras, "sería un paso de retroceso".Al mismo tiempo, no vaciló en afirmar que el bloque militar aboga por un diálogo con Moscú para fomentar la confianza, garantizar la transparencia de maniobras y disminuir las tensiones, así como para discutir el control de armamento.Además, se dio a conocer que el comandante supremo de la OTAN para Europa, el general Tod Wolters, propuso ampliar el contingente de la alianza en Bulgaria y Rumanía. Según la prensa, la medida se debe al presunto aumento de tropas rusas en la frontera con Ucrania, donde el objetivo, según Wolters, es garantizar la "seguridad para los Estados miembros" de la Alianza Atlántica.Moscú, por su parte, no deja de reiterar que estas acusaciones son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares cerca de sus fronteras y ocultar así sus propias acciones. Una estrategia que cuenta con el acompañamiento de medios occidentales como el diario El País de España, donde el periodista Andrea Rizzi analiza en un artículo "las opciones de Occidente frente al espectro de una invasión rusa de Ucrania". Sostiene que "las opciones son muchas", y en este contexto menciona un amplio abanico de medidas que van, desde sanciones económicas y personales, hasta las contra el sector energético ruso, al tiempo que también habla sobre potenciales acciones "en el plano militar". Según el autor, la "espinosa" cuestión radica en cómo "golpear" a Rusia "sin causar graves perjuicios en la UE".Relaciones ruso-argentinas "se van por el buen camino"Las relaciones entre Rusia y Argentina "van por el buen camino", según el diagnóstico del analista Carlos Andrés Ortiz, quien resaltó los avances entre las partes durante la gestión de la actual Administración de la nación sudamericana, en contraste con la "paralización" sufrida en el período del exmandatario Mauricio Macri.Entre los pasos que se están dando con el Gobierno de Alberto Fernández –"que no responde a los esquemas neoliberales"–, el experto resaltó los contactos en el sector de Defensa, tratándose de una posible compra de cazas rusos por Argentina, así como de la capacitación de personal militar nacional.También valoró positivamente el aporte ruso en la modernización del sector ferroviario argentino, además de la posibilidad del ensamblaje, y hasta la producción en Argentina de camiones rusos Kamaz.Por último, Ortiz indicó que, "si se logran concretar" los acuerdos entre las partes, "seguramente atrás de eso irán acuerdos importantes de Rusia con otros países" de Latinoamérica.Denuncian crimen de la UE ante ausencia de vínculos con la Unión Económica EuroasiáticaLa ausencia de lazos comerciales de la Unión Europea [UE] con la Unión Económica Euroasiática [UEE] –mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán– es un gran crimen, donde las autoridades comunitarias son sus autores y "cómplices", según Umberto Mazzei, Dr. en Ciencias Políticas.Mazzei, especialista en relaciones económicas internacionales con gran experiencia, denunció el "odio" que tienen "los Gobiernos europeos" por Rusia, sin que su postura refleje la opinión de la ciudadanía.Mientras, Latinoamérica exhibe un enfoque contrario al de la UE, buscando una mayor cercanía con la UEE como parte de la apuesta por diversificar las cadenas de suministro ante el golpe al comercio internacional que supuso la pandemia del COVID-19.La última prueba de ello es la reciente visita a Cuba de Serguéi Glaziev, ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática [CEE] –entidad reguladora de la UEE–, donde se reunió con el presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel. Las partes coincidieron en el interés de compartir experiencias y crear vínculos interempresariales que permitan dinamizar el intercambio en los diferentes sectores de interés mutuo.Su viaje a la isla se produjo después de que Cuba y la UEE suscribieran un plan de acción para la colaboración mutua durante el período 2021-2025 en sectores de la economía comercial, banca y finanzas, regulación técnica, salud, industria farmacéutica, biotecnología, turismo y agroindustria.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

