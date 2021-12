Moscú buscará equilibrar la situación si OTAN despliega armas cerca de las fronteras rusas

https://mundo.sputniknews.com/20211220/moscu-buscara-equilibrar-la-situacion-si-otan-despliega-armas-cerca-de-las-fronteras-rusas-1119513658.html

"No es secreto para nadie que el despliegue de diversos tipos de armas que representen una amenaza para nosotros, cerca de nuestras fronteras, requerirá la adopción de medidas correspondientes para equilibrar la situación", dijo el portavoz comentando la posibilidad de que Rusia emplace sus armas nucleares en Bielorrusia.Agregó que Rusia examinaría una gran variedad de opciones en ese sentido.A finales de noviembre, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró a RIA Novosti que la república aceptaría emplazar armas nucleares rusas si la OTAN desplegaba las suyas en Polonia.La semana pasada, el ministro de Exteriores bielorruso reafirmó a la cadena RT Arabic que Minsk, de hecho, considera la posibilidad de ubicar en su territorio armas nucleares ante la amenaza por parte de la OTAN. Propuesta de sistema de garantíasLas propuestas rusas sobre garantías de seguridad entre Moscú y la OTAN constituyen una medida preventiva, según afirmó el viceministro de Exteriores ruso Andréi Rudenko en la plenaria del Club Internacional de Debates Valdai."Nuestra reacción es una medida preventiva que alerta de que en caso de algunos acontecimientos o escenarios desde nuestra parte se den ciertos pasos", dijo Rudenko, refiriéndose a los proyectos de acuerdos rusos con EEUU y la OTAN sobre garantías de seguridad.También expresó que la propuesta de Moscú no proviene del miedo, sino del "llamamiento a sus colegas (occidentales) a parar".Según Rudenko, lo mismo se debería decir a Ucrania, en caso de que tome medidas, que podrían "suponer una amenaza a la seguridad de Rusia".Moscú todavía no ha recibido una respuesta sustancial por parte de Occidente sobre el sistema propuesto de garantías de seguridad, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.No obstante, el portavoz calificó como una señal positiva varias declaraciones difundidas que manifiestan la disposición a desarrollar un diálogo con Moscú.El 17 de diciembre el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó un proyecto de propuesta sobre garantías de seguridad entre Rusia y Estados Unidos, así como miembros europeos de la OTAN.Las propuestas planteadas por Rusia implican que los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania, la creación por parte de Rusia y la Alianza Atlántica de líneas directas para mantener contactos de emergencia y el intercambio regular de información entre Rusia y el bloque militar sobre ejercicios y maniobras militares.Además, en el borrador del acuerdo con EEUU Rusia llamó a Washington a comprometerse recíprocamente a renunciar al despliegue de las armas nucleares fuera de su territorio y devolver a su suelo las que se encuentran en otros lugares. Los dos países también deben eliminar las infraestructuras existentes para desplegar las armas nucleares fuera de su territorio.El proyecto estipula que ninguna de las dos partes emplazará su armamento o efectivos en regiones donde la otra lo podría considerar como una amenaza a su seguridad nacional "incluido en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones", a excepción del despliegue en su territorio nacional.Reunión entre Putin y ZelenskiTambién Moscú no recibió ninguna propuesta concreta de Kiev en relación con una reunión entre el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.El vocero agregó que el factor de la ley que simplifica el procedimiento de la ciudadanía ucraniana para los que lucharon en Donbás y una serie de categorías de ciudadanos rusos, firmada por Zelenski el pasado 18 de diciembre, no juega ningún papel en los preparativos de la reunión de los dos líderes.Esta ley implica simplificar el procedimiento de adquisición de la ciudadanía de Ucrania por los ciudadanos de Rusia que han sido perseguidos debido a sus ideas políticas y por extranjeros y apátridas que, según lo establecido por la legislación ucraniana, cumplieron el servicio militar por contrato en las Fuerzas Armadas de Ucrania.Para obtener la ciudadanía ucraniana, los ciudadanos rusos deberán presentar una declaración en la cual renuncien al pasaporte de Rusia.En este contexto, Peskov enfatizó que la formulación de Kiev sobre la concesión de la ciudadanía a los rusos perseguidos por sus ideas es errónea en esencia, y aseguró que no hay persecución política en Rusia.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio —Donbás— donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo balance la ONU estima en unos 13.000 muertos.

