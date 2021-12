https://mundo.sputniknews.com/20211220/argentina-a-20-anos-de-la-rebelion-popular-que-derribo-a-un-gobierno-1119540176.html

Argentina: a 20 años de la rebelión popular que derribó a un Gobierno

Argentina: a 20 años de la rebelión popular que derribó a un Gobierno

Se cumplen 20 años del Argentinazo, cuando la rebelión social terminó con el Ejecutivo del presidente Fernando de la Rúa, quien renunció el 21 de diciembre.

2021-12-20T22:05+0000

2021-12-20T22:05+0000

2021-12-20T22:05+0000

telescopio

argentina

fernando de la rúa

argentinazo

represión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1119540151_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6815136210c4a5563a45277cb45afa8e.jpg

Argentina: a 20 años de la rebelión popular que derribó a un Gobierno Se cumplen 20 años del Argentinazo, cuando la rebelión social terminó con el Ejecutivo del presidente Fernando de la Rúa, quien renunció el 21 de diciembre. Telescopio habló con la diputada argentina Romina del Plá, docente y sindicalista, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) quien participó de aquellas jornadas dramáticas.

En Argentina se cumplen 20 años de la revuelta popular y de la represión policial de diciembre de 2001. Fue una profunda crisis política y económica que derivó en la caída del presidente Fernando de la Rúa.El 19 de diciembre de aquel año, el mandatario anunciaba el Estado de Sitio en un país que tocaba fondo por la crisis económica en medio de una enorme movilización popular.Para el 20 de diciembre, el jefe de Estado presentó renuncia a su cargo y dejó la Casa Rosada en helicóptero, tras una fuerte represión policial en las calles con 39 fallecidos, centenares de heridos, denuncias de hambre, extrema pobreza y saqueos en los comercios.Entrevistada por Telescopio, la diputada argentina, Romina del Plá, docente, sindicalista, dirigente de la agrupación Tribuna Docente y militante del Partido Obrero, señaló que los hechos de 2001 "no se pueden entender sin todo lo que vino pasando desde el final del Gobierno de Carlos Menem [1989-1999]".El plan económico de convertibilidad según el cual un peso era igual a un dólar, impulsado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo —ministro de Menem y que volvió al cargo durante el Gobierno de De la Rúa— había fracasado y potenciado el descontento popular.Días antes se impuso el "corralito", limitando la disposición de los depósitos bancarios, en medio de una situación económica catastrófica por las privatizaciones, el aumento en el desempleo, la pobreza y el hambre.Del Plá sostuvo que "las medidas de ajuste de De la Rúa agudizaron la situación de la vida de las personas y el límite fue el anuncio del exministro de Economía, Cavallo, quien con la creación del "corralito" hizo intervenir a la clase media que hasta ese momento no había tenido mayor participación"."Eso llevó a la represión docente del 19 de diciembre y luego al ataque de una ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Tras establecer el Estado de Sitio se generó una movilización masiva y la respuesta de la población enfrentando esa violencia", recordó la entrevistada.Según del Plá, "parece claro que el estallido social evitó que Argentina siguiera el camino de otros países de caer en un empobrecimiento rotundo, aunque el problema persiste", aclaró."La gran línea en América Latina eran las rebeliones populares contra los ajustes fondomonetaristas. Y en ese punto aún estamos enfrentando un nuevo acuerdo con condiciones, y muy emparentados con todo lo que está sucediendo en el continente", explicó.Del Plá afirmó que a 20 años de estos hechos, "lo peor fue el hambre, la miseria y la represión, de los cuales nunca nos hemos recuperado, aunque actualmente no se manifiesten de manera tan aguda por la contención social que ha hecho el actual Gobierno".En Uruguay Telescopio se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, fernando de la rúa, argentinazo, represión, аудио