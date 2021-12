'Diciembre 2001', el mes más explosivo de Argentina revivido en tiempo real en Twitter

https://mundo.sputniknews.com/20211215/diciembre-2001-el-mes-mas-explosivo-de-argentina-revivido-en-tiempo-real-en-twitter-1119359315.html

El mes de diciembre de 2001 en Argentina es tan intenso que merecería ser repasado día a día. La crisis económica, la presión política sobre el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), el tristemente célebre 'corralito' financiero, los saqueos, el estallido social y la renuncia del presidente hicieron que el final del año 2001 pasara a la historia como uno de los meses más álgidos de su historia.Por eso, no es extraño que un grupo de egresados de Historia de la Universidad de Buenos Aires, nucleados en el colectivo Marcha Atrás, hayan decidido intentar reproducir aquel tumultuoso período en una cuenta de Twitter que busca reproducir, en tiempo real, los sucesos que desembocaron en la caída del Gobierno de la Alianza, la coalición que llegó al poder como opositora a la década de Carlos Menem (1989-1999) pero no logró llevar a Argentina por otro rumbo.El contexto previo a diciembre de 2001 ya era preocupante: tras una década de vigencia de la convertibilidad —el plan adoptado en 1991 por el ministro de Economía Domingo Cavallo para asegurar que la moneda argentina tuviera el mismo valor que el peso estadounidense—, la recesión económica, la inflación y el desempleo acuciaban al Gobierno. La inestabilidad llevó a la clase media argentina a recurrir a sus depósitos bancarios, que comenzaron a salir del sistema financiero por millones."Estudian dolarizar los depósitos bancarios", titulaba el diario argentino Clarín el 1 de diciembre de 2001. Era la primera medida del Gobierno argentino para intentar tranquilizar a los ahorristas y evitar que continuara la salida de capitales del sistema financiero. Esa tapa es la publicación que inaugura la cuenta de Twitter.En efecto, las portadas y recortes de prensa son uno de los insumos principales con los que la cuenta de Twitter reconstruye las jornadas de aquel diciembre. También algunos archivos fílmicos que se han perdurado y están accesibles en Youtube, como la histórica conferencia de prensa en la que Cavallo anunció que los argentinos no podrían retirar más de 250 pesos mensuales de los cajeros automáticos, también el 1 de diciembre.El enojo de los ahorristas por no poder acceder al dinero es una constante de esos días y, por supuesto, fue uno de los sucesos recogidos en la cuenta de Twitter.También había curiosidades, como el día en que un banco dispuso mozos para servir sánguches a los clientes, con la esperanza de aplacar a las fieras.Una de las curiosidades de la cuenta es como se nutre de eventos paralelos a lo político y económico para volver a generar la atmósfera que los argentinos respiraban en la época. Por ejemplo, el mismo día del anuncio de Cavallo, la FIFA realizaba el sorteo de los grupos para la Copa del Mundo de Corea y Japón de 2002. La selección argentina resultó ser cabeza de serie del Grupo F, junto a Suecia, Inglaterra y Nigeria. Otro mal presagio para el país sudamericano: que ni siquiera podría pasar de la primera fase en aquel torneo.El fútbol es, en Argentina, la eterna distracción en tiempos de crisis. Por aquellos días, los fanáticos del Racing Club —uno de los grandes del fútbol argentino— sobrellevaban las penurias económicas con los partidos de su equipo, que iba primero en el torneo Apertura 2001. El equipo de Avellaneda acabaría campeón, rompiendo una racha de 35 años sin títulos.También las intermitentes apariciones públicas de Diego Armando Maradona. El 3 de diciembre de 2001, el astro del fútbol manifestó su apoyo a un regreso de Carlos Menem como presidente en 2003 y hasta se postuló como su candidato a la Vicepresidencia.El repaso por las noticias políticas de la época permite, con una mirada desde el 2021, comprobar el papel que jugaron en el momento algunos actores que cobrarían mayor relevancia en el futuro. Es el caso de Néstor Kirchner (2003-2007), en ese momento gobernador de Santa Cruz y quien resultaría electo presidente en 2003 para poner fin a la crisis política.También aparece el contexto internacional: muy lejos de Argentina, las tropas de EEUU ocupaban Afganistán en busca de Osama Bin Laden.En los programas de televisión de Argentina, en tanto, Cavallo y De la Rúa ya se habían consolidado como el hazme reír de los argentinos. Videomatch, uno de los programas más populares de la época, ironizaba con las restricciones para que los argentinos se hicieran de su dinero.Las idas y vueltas políticas que desembocaron en la renuncia de De la Rúa pueden repasarse en publicaciones de historia reciente pero la cuenta de Twitter es particularmente efectiva para repasar los fenómenos sociales que caracterizaron la época y que quedaron registrados por medios argentinos.Uno de ellos es el trueque, un modelo de intercambio de productos que surgió en 2001 para, precisamente, evitar usar el dinero, cada vez más escaso entre los argentinos.El otro gran fenómeno de la época fueron los saqueos a comercios. Los primeros se dieron en la provincia de Mendoza a mediados de diciembre y paulatinamente se extendieron a todo el país. Grandes grupos de personas se lanzaban sobre supermercados y almacenes para llevarse lo que podían. Los propietarios tendían a resignarse o compartir la mercadería con los saqueadores, aunque algunos intentaban resistirse, generando situaciones de violencia.La cuenta de diciembre de 2001 es, en realidad, derivada de otra impulsada por el mismo grupo de historiadores, 'El 2001', con la que repasaron hitos de todo ese año, al que los historiadores calificaron, en una entrevista con el medio A24, como "bisagra" en la historia argentina.

