Ecuador: "El Gobierno no se ocupa de los problemas de la gente"

Tras la decisión de la Contraloría General de Ecuador de archivar la investigación contra el presidente por su involucramiento en los llamados Papeles de... 15.12.2021, Sputnik Mundo

La Contraloría General de Ecuador decidió archivar la investigación contra el presidente, Guillermo Lasso, por el caso denominado los Papeles de Pandora.En tiempos en los que el Gobierno había tenido dificultades en hacer aprobar normas, "aparece este tema de los Papeles de Pandora, a través de lo cual empieza una investigación en la Asamblea", añadió.Al respecto, "esta investigación se dio un tiempo para recabar algunas pruebas, pero lamentablemente tuvieron muchas dificultades, porque las instituciones públicas de control, que no necesariamente pertenecen al Poder Ejecutivo, no les entregó la información", aseveró. El informe de la Contraloría es sumamente llamativo, "ya que en tiempos extraordinariamente rápidos hace una investigación y no recoge toda la información", indicó. A su vez, "hizo caso omiso a nuevos elementos en la investigación", expresó.El Gobierno de Lasso es criticado por fallas graves en su gestiónCon respecto a los balances de los primeros meses, "este es un Gobierno que aprende sobre la marcha y que no tiene equipos muy fuertes, ya que provienen del ámbito privado y no conocen lo público", sostuvo. Por su parte, "uno de los temas exitosos ha sido la vacunación contra el Covid-19, con tasas superiores al 60% de personas con tercera dosis", indicó. Sin embargo, "ha tenido fallas muy grandes, como por ejemplo el pésimo manejo con las muertes en las cárceles", concluyó la investigadora.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora Sabrina Olivera, con quien dialogamos sobre la posición de la India en torno a la crisis en Birmania.La Cancillería india expresa preocupación por situación en BirmaniaPor medio de un comunicado de la Cancillería india, el país expresó su preocupación por la sentencia contra la exconsejera del Estado y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. En este marco, "ambos países comparten fronteras marítimas territoriales, lazos y una historia en común, por lo que para la India es importante lo que pasa en Birmania", sostuvo la investigadora. En este sentido, "dicho país siempre pone sobre el tablero que es la democracia más grande del mundo, por lo que espera que sus vecinos resuelvan sus contiendas de la misma forma", sostuvo. Si bien cuando se efectuó el golpe de Estado en Birmania, la India también emitió un comunicado esperando que hubiese una salida de índole democrática, "nunca terminó de condenar el golpe", expresó. En este marco, "cualquier conflicto que ocurra en Birmania de índole violento puede trasladarse a la India", concluyó Olivera.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los procesos de cooperación para el desarrollo en los marcos de coordinación política a nivel global.Otra noche de RockEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico e integrante de la banda Rojo Tres, Marcelo Lasso, con quien dialogamos sobre el recital que se realizará en la Sala del Museo, el próximo domingo 19 de diciembre. En el mismo participarán tres bandas emergentes del Rock uruguayo: Rojo Tres, La Marmita y Martes 13.

