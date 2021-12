https://mundo.sputniknews.com/20211201/hay-malestar-muy-grande-en-ecuador-y-podria-derivar-en-movilizaciones-contra-el-gobierno-1118879157.html

Hay malestar "muy grande" en Ecuador y podría derivar en movilizaciones contra el Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — En Ecuador se vive un malestar social "muy grande", que podría generar una masiva protesta contra el Gobierno, dijo a Sputnik el... 01.12.2021

Quien fuera ministro de Exteriores de Ecuador entre 2010 y 2016, sostuvo que la economía su país "está muy mal", ya que aumentó el desempleo y se deterioró el salario de los trabajadores.Patiño se encuentra participando de la VII Cumbre del Grupo de Puebla, foro político y académico de la izquierda latinoamericana, que se realiza en Ciudad de México entre el martes y este miércoles con la participación de más de 150 líderes de la región.El movimiento indígena de Ecuador anunció el sábado que en enero próximo tomará medidas en contra de las políticas del Gobierno de Guillermo Lasso, ante la falta de respuesta a sus demandas, sobre todo la relativa a la reducción del precio de los combustibles.Los indígenas ecuatorianos fueron protagonistas de las grandes movilizaciones que se registraron en el país en octubre 2019.Ese mes, cientos de indígenas que llegaron a la capital de Ecuador desde distintas partes del país para protestar contra la eliminación del subsidio a los combustibles decretada y luego derogada por el entonces mandatario Lenín Moreno (2017–2021).Las protestas desencadenaron una ola de violencia que se saldó con ocho muertos, más de mil heridos, 1.200 detenidos y más de 800 millones de dólares en pérdidas.Papeles de PandoraPatiño, quien también fue ministro de Defensa, entre marzo de 2016 y mayo de 2017, consideró que el presidente Lasso no "genera ningún tipo de confianza" al guardar su dinero en guaridas fiscales."Él dice que el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) no permitía que las inversiones de Ecuador pudieran tener utilidad, entonces por eso tuvo que sacar su plata. Pero el Gobierno de Correa comenzó en 2007 y él empezó a sacar la plata en 1991. Cada vez que se le descubría esto, la pasaba a otra guarida fiscal de otro país", agregó.Según la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), conocida como Papeles de Pandora, Lasso se deshizo de un entramado de empresas con ventajas fiscales (off shore) que tenía en guaridas fiscales antes de ser candidato a la presidencia de su país.Los registros filtrados muestran que el hoy presidente ecuatoriano transfirió activos a dos fideicomisos en el estado de Dakota del Sur, en EEUU, en diciembre de 2017, tres meses después de que el parlamento de su país aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en guaridas fiscales.Lasso dijo que nueve empresas con ventajas fiscales que tuvo en el pasado fueron disueltas y que no tiene ninguna relación de propiedad o administración con los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust, ni con el Banco panameño Bani.PersecuciónPor otro lado, Patiño denunció que con el Gobierno de Lasso prosigue "la persecución contra (el movimiento político) Revolución Ciudadana", liderado por Correa.La Fiscalía de Ecuador abrió el 10 de noviembre una investigación por presunto enriquecimiento privado no justificado contra la alianza Unión por la Esperanza (UNES), Arauz, el politólogo español Juan Carlos Monedero, que participó como observador en las últimas elecciones, y otras 23 personas naturales y jurídicas.

