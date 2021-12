EEUU, dispuesto a "infligir daños económicos" a Rusia en caso de un "ataque a Ucrania"

https://mundo.sputniknews.com/20211206/eeuu-dispuesto-a-infligir-danos-economicos-a-rusia-en-caso-de-un-ataque-a-ucrania-1119028998.html

Estados Unidos está dispuesto a "infligir un daño económico" a Rusia en caso de que esta "ataque a Ucrania", declaró a la prensa un alto funcionario de la... 06.12.2021, Sputnik Mundo

Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de estar preprando una "invasión" a Ucrania.Al mismo tiempo, EEUU no tiene previsto utilizar la fuerza militar como contramedida contra Rusia en caso de que el país euroasiático tenga supuestos planes de invadir Ucrania, indicó el funcionario de la Administración estadounidense."Yo diría que Estados Unidos no busca encontrarse en circunstancias en las que el foco de nuestras contramedidas sea el uso directo de la fuerza militar estadounidense", agregó. El funcionario tuvo una cita con periodistas en vísperas de la conversación del presidente estadounidense, Joe Biden, con su homólogo ruso, Vladímir Putin.Agregó que Estados Unidos ha mantenido conversaciones intensivas con socios europeos para preparar una posible respuesta de sanciones colectivas contra Moscú en caso de una escalada militar rusa en Ucrania."Con respecto a las sanciones financieras, hemos tenido discusiones intensas con nuestros socios europeos sobre lo que haríamos colectivamente en caso de una gran escalada militar rusa en Ucrania, y creemos que tenemos un camino a seguir que implicaría contramedidas económicas sustanciales tanto de los europeos como de Estados Unidos que impondrían un daño económico significativo y severo a la economía rusa si decidieran continuar", dijo el funcionario.Aseguró que Biden expresará su preocupación por la acumulación de fuerzas militares rusas cerca de la frontera con Ucrania junto con otros temas críticos, como la seguridad cibernética y el programa nuclear de Irán, durante una próxima llamada con Putin.Está programado para que tengan una videollamada este 7 de diciembre."El presidente Biden, obviamente, planteará nuestras preocupaciones con la preparación militar de Rusia y los planes con respecto a Ucrania. La agenda también cubrirá una serie de otros temas críticos, incluida la estabilidad estratégica, la cibernética y el programa nuclear de Irán ... (Biden) dejará en claro que no serán costos muy reales si Rusia opta por continuar, pero también dejará en claro que hay una forma efectiva de avanzar con respecto a la diplomacia", anunció el funcionario.Biden dejará en claro durante la llamada lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer tanto con respecto a la disuasión como a la diplomacia, agregó el funcionario.Subrayó también que el presidente de EEUU agradece la posibilidad de hablar de forma "clara y directa" con su homólogo ruso sobre diversos temas y reitera que Washington no busca el conflicto con Moscú."El presidente Biden agradece la oportunidad de hablar clara y directamente con el presidente Putin", dijo el alto funcionario."Fundamentalmente, el presidente Biden ha sido coherente todo el tiempo en su mensaje al presidente ruso y a la Federación Rusa: EEUU no busca el conflicto. Podemos trabajar juntos en cuestiones como la estabilidad estratégica y el control de armas, pero siempre que sea necesario, EEUU seguirá imponiendo, como ya lo hizo, consecuencias significativas a las acciones perjudiciales y desestabilizadoras", añadió.Una orden concreta sobre UcraniaEEUU no sabe ni tiene una indicación clara de que el presidente ruso Vladímir Putin haya dado una orden afirmativa sobre Ucrania, dijo el funcionario de alto cargo del Gobierno."No sabemos ni tenemos una indicación clara de que Putin haya dado una orden afirmativa. Se trata más de la planificación de intenciones y los tipos de movimientos que hemos visto", comentó.Sanciones colectivas contra Rusia con socios europeosEstados Unidos ha mantenido conversaciones intensivas con socios europeos para preparar una posible respuesta de sanciones colectivas contra Moscú en caso de una escalada militar rusa en Ucrania, dijo un alto funcionario."Con respecto a las sanciones financieras, hemos tenido discusiones intensas con nuestros socios europeos sobre lo que haríamos colectivamente en caso de una gran escalada militar rusa en Ucrania, y creemos que tenemos un camino a seguir que implicaría contramedidas económicas sustanciales tanto de los europeos como de Estados Unidos que impondrían un daño económico significativo y severo a la economía rusa si decidieran continuar", dijo el funcionario.Además, destacó que el presidente de EEUU hablará con sus aliados europeos para preparar la charla que mantendrá con su par ruso."Antes de esta llamada, el presidente Biden hablará con aliados europeos clave", dijo el funcionario, que añadió que después de la charla con Putin el mandatario estadounidense dialogará con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski.El funcionario detalló que el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, hablará con Zelenski, "antes de la llamada" de Biden con Putin.Por otro lado, dijo que EEUU apoyará futuras conversaciones entre Moscú y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para hacer frente a temas grandes y de preocupación para ambas partes.Al tiempo que señaló que Washington brindaría asistencia militar a los aliados en el flanco este de la OTAN en caso de una invasión rusa a Ucrania.Biden expresará a Putin su preocupación por el aumento de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania, agregó el funcionario.Diálogos entre Rusia y la OTANEEUU apoyará futuras conversaciones entre Moscú y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para hacer frente a temas grandes y de preocupación para ambas partes, en el marco del aumento de las tensiones por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania, dijo un alto funcionario del Gobierno de Joe Biden."Nosotros, obviamente, vamos a apoyar conversaciones entre la OTAN y Rusia para abordar temas más grandes que preocupen a ambas partes: las preocupaciones de Rusia sobre las acciones de la OTAN y las preocupaciones de EEUU y la OTAN sobre las acciones de Rusia", dijo el funcionario.Agregó que EEUU brindaría asistencia militar a los aliados en el flanco este de la OTAN en caso de una invasión rusa a Ucrania."Uno podría anticipar que en caso de una invasión, la necesidad de reforzar la confianza y seguridad de nuestros aliados de la OTAN y nuestros aliados del flanco este sería real, y EEUU estaría preparado para brindar ese tipo de seguridad", comentó el funcionario.Los presidentes Joe Biden y Vladímir Putin dialogarán el martes en una videollamada.Diálogo entre Biden y Putin es de extrema importancia para la ONULa Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera muy importante el encuentro virtual entre los presidentes Joe Biden, de EEUU, y Vladímir Putin, de Rusia, y espera que la reunión reduzca tensiones respecto a Ucrania, dijo el portavoz del organismo, Stéphane Dujarric.Para la ONU la instancia es "extremadamente importante, dado el contexto actual y lo que estamos viendo en muchas partes del mundo", dijo el vocero en rueda de prensa.

