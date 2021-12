https://mundo.sputniknews.com/20211208/la-derecha-colombiana-busca-candidato-para-suceder-a-ivan-duque-1119085311.html

La derecha colombiana busca candidato para suceder a Iván Duque

Los sectores de la derecha en Colombia enfrentan hoy una encrucijada. Necesitan construir un candidato de peso que pueda hacerle frente, en las elecciones presidenciales de 2022, a quienes serían los aspirantes de las otras dos coaliciones (izquierda y centro), en donde las candidaturas están bastante decantadas y serán definidas el próximo 13 de marzo en una consulta popular.Sin embargo, los sietes precandidatos que hasta el momento conforman ese espectro político, lo hacen bajo una realidad: todavía no despegan en las encuestas de intención de voto. La más reciente encuesta de Invamer —contratada por el noticiero Noticias Caracol y la emisora Blu Radio— evidenció que Gustavo Petro (partido Colombia Humana), indudable candidato de la izquierda, es el más fuerte, con el 42,1%.A Petro le seguía el exgobernador de Antioquia (noroccidente), Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, con el 18,9%. En tercer lugar, se ubicó el exalcalde de Bucaramanga (noroeste), Rodolfo Hernández, con el 13,8% y quien podría convertirse en una de las sorpresas en la campaña que se avecina.En tercero y cuarto lugar figuran los precandidatos de la derecha Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático —partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez—, y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Si bien, aún faltan cinco meses para que los colombianos vayan a las urnas, los estudios de opinión empiezan a vislumbrar quiénes serán los protagonistas.Estos son los candidatos de la derechaEl espectro de la derecha en la campaña presidencial colombiana tiene, principalmente, dos componentes. Uno es el Centro Democrático, un partido político que ha forjado su actividad alrededor del poder del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).Esa colectividad eligió el pasado 22 de noviembre, como candidato único a Óscar Iván Zuluaga, un curtido político nacido en municipio de Pensilvania (Caldas, a 264 kilómetros de Bogotá) que hizo parte del gobierno de Uribe como ministro de Hacienda (2007-2010) y participó en la contienda electoral en 2014, frente a Juan Manuel Santos.En ese entonces, Zuluaga se vio envuelto en el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda, quien había sido contratado como asesor de su campaña y fue acusado de interceptar comunicaciones y espiar los diálogos de paz que desarrollaban en La Habana el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC.El segundo componente es la reunión de senadores y exgobernantes de ciudades y departamentos de Colombia, que confluyeron, primero, bajo el nombre de Equipo Colombia. De allí hacen parte:"La derecha no tiene un candidato fuerte"Para el analista político y gerente de la consultora Estrategia y Poder, Carlos Arias, la derecha no cuenta hoy con un candidato fuerte que le impida a Gustavo Petro seguir creciendo en la intención de voto.Además, Arias señala que las condiciones de la actual elección son diferentes a las de 2018, cuando tener el título de "ungido de Álvaro Uribe" bastó para un vertiginoso ascenso de Iván Duque en las encuestas.A finales de 2017, pocos meses antes de las elecciones presidenciales de 2018, Iván Duque Márquez, actual presidente de Colombia, era solo un senador destacado del Centro Democrático que se había dado a conocer por su activa oposición al proceso de paz con las FARC.Para ese entonces, Duque apenas marcaba, según Invamer, el 8% de intención de voto. Muy lejos de candidatos como Sergio Fajardo (19%) o Gustavo Petro (14%). Sin embargo, terminó por ganarle en las urnas a Petro con el 53,98% de los votos.Esa misma tesis, pero a su modo, la ha sostenido el expresidente Uribe. En septiembre pasado, el exmandatario aseguró que su apoyo a cualquier candidato solo haría daño. "La verdad es que yo soy consciente de que el daño que me han hecho le hace daño a cualquier candidato que yo apoye. Entonces, yo no voy a apoyar candidatos, yo voy a apoyar la democracia", señaló Uribe en declaraciones registradas por el diario El Tiempo.Uribe, por supuesto, hacía referencia a su compleja situación judicial. En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó su arresto dentro de un proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Dos meses después, el 10 de octubre, una jueza decidió que el exmandatario podía defenderse en libertad.Hasta el momento, se prevé que quienes se medirán en la consulta popular del 13 de marzo para elegir al candidato a la presidencia por el Equipo Colombia son Federico Gutiérrez, Alejandro Char, David Barguil, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Echeverry. Pero no se descarta que Zulauga, candidato del Centro Democrático, entre en ese tarjetón.

