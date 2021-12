¿Qué opinan los europeos y estadounidenses sobre los valores modernos de izquierda?

https://mundo.sputniknews.com/20211207/que-opinan-los-europeos-y-estadounidenses-sobre-los-valores-modernos-de-izquierda-1119012039.html

Tras la detallada visión que expuso el mandatario ruso en el mes de octubre, se les preguntó a los ciudadanos de Francia, el Reino Unido, Alemania y EEUU qué opinan sobre los valores modernos de izquierda.Un total de 4.010 personas participaron de la encuesta sobre la cultura de la cancelación o el retiro de apoyo a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles debido a determinadas acciones, la discriminación racial, la libertad de cambio de género en menores de edad, la inclusión de la homosexualidad en programas escolares y los tratamientos médicos para retrasar la pubertad en sus países.El 50% de estadounidenses, el 49% de los británicos, el 49% de los alemanes y el 38% de franceses tienen una actitud negativa sobre la cultura de cancelación, aunque existe una gran divergencia de opiniones e indecisos en los distintos grupos sociales encuestados.Mientras que la teoría racial crítica tiene una aceptación bastante baja. No es considerada democrática por el 53% de estadounidenses, 44% de los británicos, 54% de los alemanes ni el 45% de los franceses.Sobre el derecho de que los menores de 16 años en el Reino Unido puedan dar su consentimiento a un tratamiento médico que retrase la pubertad, un 48% de estadounidenses, 52% de los británicos, 48% de los alemanes y 52% de los franceses desaprueba esta ley.En tanto, la posibilidad de introducir información sobre las relaciones homosexuales en el programa escolar es apoyada por el 52% de los británicos y el 64% de los alemanes. El 48% de los franceses no ve nada malo en ello. Al contrario de los europeos, la opinión de los estadounidenses estaba dividida con un 43% en contra y un 42% a favor.Las opiniones se dividieron más cuando se preguntó sobre la inclusión de información sobre el cambio de género en el programa escolar. 53% de los alemanes se manifestó a favor y 37% en contra, la opinión de los franceses estaba dividida entre el 41% de apoyo y el 42% en contra, al igual que la de los estadounidenses con 40% a favor y 48% en contra. Lo contrario ocurrió con el 44% de británicos que está en contra.Asimismo, la encuesta demostró que en cuanto a la aceptación de los valores liberales de izquierda, las sociedades están divididas en términos de edad, ingresos, afiliación a un partido, renta y educación. Así, los Verdes, los partidos liberales son los impulsores de la agenda liberal de izquierdas, mientras que los conservadores suelen oponerse a ellos con puntos de vista directamente opuestos.Además, los jóvenes son mucho más propensos a aceptar los valores liberales de la izquierda que las personas mayores de 35 años.La educación también influye en el grado de aceptación o no de esos valores, pero la influencia varía de un país a otro.La muestra es representativa de la población por sexo, edad y geografía. El error de muestreo máximo para los datos de todo el país es de +/- 3,1% con un nivel de confianza del 95%.

